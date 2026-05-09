Finały Haładyja w międzynarodowych turniejach

W tenisowym turnieju z serii Tennis Europe w Maria Lanzendorf w Austrii, świetnie zaprezentował się Krzysztof Haładyj, który w singlu zajął drugie miejsce. W zakończonym dziś turnieju Advantage Cup, legionista również dotarł do finałów - singla oraz debla.
Wyniki legionisty w Austrii:
I runda: Krzysztof Haładyj - Mykyta Kirikov (Ukraina) 6-3, 6-4
II runda: Krzysztof Haładyj - Pietro Marinelli (Włochy) 6-3, 6-2
1/4 finału: Krzysztof Haładyj - Giorgio Lorenzetti (Włochy) 3-6, 7-5, 6-1
1/2 finału: Krzysztof Haładyj - Sebastian Berger (Austria) 6-0,6-3
Finał: Krzysztof Haładyj - Fabian Leitner (Austria) 2-6, 0-6
1/4 finału: Krzysztof Haładyj/Jakub Jachnik - Luca Coert/Lorenzo Negro (Włochy) 6-4, 6-3
1/2 finału: Haładyj/Jachnik - Giorgio Lorenzetti/Pietro Marinelli (Włochy) 4-6, 3-6
Wyniki legionisty w Advantage Cup 2026:
I runda: Krzysztof Haładyj - Bruno Wrzosek 6-3, 7-6
II runda: Krzysztof Haładyj - Ryszard Rychwalski 6-4, 6-1
1/4 finału: Krzysztof Haładyj - Jakub Cieciera 6-2, 6-2
1/2 finału: Krzysztof Haładyj - Michał Szumowski 7-5, 3-6, 6-3
Finał: Krzysztof Haładyj - Barthelemy Bertrand (Francja) 0-6, 6-2, 1-6
1/4 finału: Krzysztof Haładyj/Maciej Szyca - Michał Czubak/Antoni Nowik 6-2,6-0
1/2 finału: Haładyj/Szyca - FIlip Boryczko/Jakub Marciniak 6-3,6-7,10-8
Finał: Haładyj/Szyca - Jakub Cieciera/Daniel Kwiecień 1-6, 2-6