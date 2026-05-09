Tenis

Finały Haładyja w międzynarodowych turniejach

2026-05-08 | Krzysztof Haładyj
Bodziach
Legionisci.com Legionisci.com

W tenisowym turnieju z serii Tennis Europe w Maria Lanzendorf w Austrii, świetnie zaprezentował się Krzysztof Haładyj, który w singlu zajął drugie miejsce. W zakończonym dziś turnieju Advantage Cup, legionista również dotarł do finałów - singla oraz debla.

REKLAMA

Wyniki legionisty w Austrii:
I runda: Krzysztof Haładyj - Mykyta Kirikov (Ukraina) 6-3, 6-4
II runda: Krzysztof Haładyj - Pietro Marinelli (Włochy) 6-3, 6-2
1/4 finału: Krzysztof Haładyj - Giorgio Lorenzetti (Włochy) 3-6, 7-5, 6-1
1/2 finału: Krzysztof Haładyj - Sebastian Berger (Austria) 6-0,6-3
Finał: Krzysztof Haładyj - Fabian Leitner (Austria) 2-6, 0-6


1/4 finału: Krzysztof Haładyj/Jakub Jachnik - Luca Coert/Lorenzo Negro (Włochy) 6-4, 6-3
1/2 finału: Haładyj/Jachnik - Giorgio Lorenzetti/Pietro Marinelli (Włochy) 4-6, 3-6


Wyniki legionisty w Advantage Cup 2026:
I runda: Krzysztof Haładyj - Bruno Wrzosek 6-3, 7-6
II runda: Krzysztof Haładyj - Ryszard Rychwalski 6-4, 6-1
1/4 finału: Krzysztof Haładyj - Jakub Cieciera 6-2, 6-2
1/2 finału: Krzysztof Haładyj - Michał Szumowski 7-5, 3-6, 6-3
Finał: Krzysztof Haładyj - Barthelemy Bertrand (Francja) 0-6, 6-2, 1-6


1/4 finału: Krzysztof Haładyj/Maciej Szyca - Michał Czubak/Antoni Nowik 6-2,6-0
1/2 finału: Haładyj/Szyca - FIlip Boryczko/Jakub Marciniak 6-3,6-7,10-8
Finał: Haładyj/Szyca - Jakub Cieciera/Daniel Kwiecień 1-6, 2-6


Krzysztof Haładyj
fot. LL


tagi:
REKLAMA
REKLAMA

Komentarze (0)

+dodaj komentarz
🙂 😊 😃 😁 😂 🤣 😇 😉 😜 😎 😍 🤩 😤 🤨 😐 🤔 🧐 🥳 😟 ☹️ 😢 😭 😡 🤬 🤯 👍 👎 💪 👏 🤝 🖐 🙏 🎉 👀 🤡 💩 ☠️ ❤️ 🤍 💚 🖤 🔥 💥 🚀 🔴 ⚪️ 🟢 ⚫️ ⭐️ ⚽️ 🏀 🏉 🏐 🥇 🥈 🥉 🏅 🏆 🍺 🍻 🕯

REKLAMA
Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.
Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.
REKLAMA
REKLAMA
więcej filmów
REKLAMA
© 1999-2026 Legionisci.com - niezależny serwis informacyjny o Legii Warszawa. Herb Legii, nazwa "Legia" oraz pozostałe znaki firmowe i towarowe użyte zostały wyłącznie w celach informacyjnych.