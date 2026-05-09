Świetny występ Zięby w Czechach

W miejscowości Rakovnik w Czechach rozegrany został tenisowy turniej do lat 14, w którym bardzo dobrze prezentował się zawodnik Legii, Julian Zięba. Legionista prowadząc w półfinale 4-1 w pierwszym secie, musiał zakończyć spotkanie z powodu problemów zdrowotnych.
Wyniki legionisty:
I runda: Julian Zięba - Oliver Kozel (Słowacja) 6-0, 6-1
II runda: Julian Zięba - William Bervid (Czechy) 6-3, 6-0
1/4 finału: Julian Zięba - Artsiom Shakhrai (Białoruś) 7-5, 6-4
1/2 finału: Julian Zięba - Jan Kolar (Czechy) 4-1, ret.