Lekkoatletyka

Apolonia Pawelec brązową medalistką mistrzostw Warszawy

2026-05-09 | Apolonia Pawelec | fot. Legia Athletics
Bodziach
Dziś w Warszawie rozegrano lekkoatletyczne mistrzostwa Warszawy w kat. młodzieżowych. W biegu na 300m, brązowy medal mistrzostw Warszawy zdobyła Apolonia Pawelec, która poprawiła swoją życiówkę na 45,25 sekundy. Legionistka zajęła 5. miejsce wśród dziewcząt w swojej kat. wiekowej na tym dystansie i była szósta na 100 metrów.

Wyniki legionistów:
300m U-14: 5. Apolonia Pawelec 45,25s
100m U-14: 6. Apolonia Pawelec 13,70s
1000m U-14: 10. Piotr Dajnowicz 3:27.45 min.
Skok w dal U-14: 9. Ignacy Wojciechowski 4,31m


Apolonia Pawelec
fot. Legia Athletics


Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.
Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.
