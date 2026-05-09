Apolonia Pawelec brązową medalistką mistrzostw Warszawy

Dziś w Warszawie rozegrano lekkoatletyczne mistrzostwa Warszawy w kat. młodzieżowych. W biegu na 300m, brązowy medal mistrzostw Warszawy zdobyła Apolonia Pawelec, która poprawiła swoją życiówkę na 45,25 sekundy. Legionistka zajęła 5. miejsce wśród dziewcząt w swojej kat. wiekowej na tym dystansie i była szósta na 100 metrów.
Wyniki legionistów:
300m U-14: 5. Apolonia Pawelec 45,25s
100m U-14: 6. Apolonia Pawelec 13,70s
1000m U-14: 10. Piotr Dajnowicz 3:27.45 min.
Skok w dal U-14: 9. Ignacy Wojciechowski 4,31m