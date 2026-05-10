Urazy Adamskiego i Rajovicia

W 71. minucie spotkania 32. kolejki Ekstraklasy z Bruk-Bet Termalicą Nieciecza boisko z powodu urazu opuścił Rafał Adamski. Napastnik już chwilę wcześniej przysiadł na murawie bez kontaktu z rywalem i potrzebował pomocy medycznej, ale zdecydował się kontynuować grę, jednak nie na długo. W jego miejsce wszedł Ermal Krasniqi.

REKLAMA

Adamski zakończył ten mecz z golem. Napastnik w 19. minucie skutecznym strzałem głową wykończył dośrodkowanie z prawej strony Kamila Piątkowskiego.

Siedem minut później boisko z powodu urazu opuścić musiał również Mileta Rajović. Napastnik po starciu z jednym z rywali niefortunnie upadł na prawy bark, a ból wyeliminował go z gry. Duńczyk pojawił się na boisku z ławki rezerwowych w 61. minucie. W późniejszym czasie można było zauważyć go z założonym temblakiem.