Piłka nożna kobiet

I liga: Sportowa Czwórka Radom 0-4 Legionistki

fot. Legia Ladies
Bodziach
Legionistki Warszawa wygrały wyjazdowy mecz ze Sportową Czwórką Radom 4-0 i na trzy kolejki przed końcem sezonu mają 8 punktów przewagi nad drugą w tabeli Ślęzą. Bramki dla Legii zdobyły Kazanecka, Nestorowicz, Bujak i Sudyk. Legionistki już po ostatniej kolejce zapewniły sobie awans do ekstraligi.

Za dwa tygodnie, 24 maja Legionistki zagrają na głównej płycie przy Łazienkowskiej właśnie ze Ślęzą Wrocław.


I liga: Sportowa Czwórka Radom 0-4 (0-3) Legionistki Warszawa
0-1 24 min. Kazanecka
0-2 36 min. Nestorowicz
0-3 43 min. Bujak
0-4 80 min. Sudyk


fot. Legia Ladies


