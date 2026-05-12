Tradycyjne karnety zostają na dłużej? Zmiana planów przy Łazienkowskiej

Woytek
Rok temu Legia Warszawa informowała, że sezon 2025/2026 będzie ostatnim, w którym kibice będą mogli nabyć tradycyjne karnety. Do sprzedaży trafiła wówczas ograniczona pula 7 500 sztuk, która rozeszła się w całości. Zgodnie z zapowiedziami, miały one zostać całkowicie zastąpione przez subskrypcje roczne. 

Choć model subskrypcyjny już funkcjonuje i – podobnie jak karnet – gwarantuje stałe miejsce na stadionie, wymaga od kibica każdorazowego potwierdzania obecności na meczu z co najmniej 48-godzinnym wyprzedzeniem.

Według naszych informacji przy Łazienkowskiej nastąpiła jednak zmiana planów. Na nadchodzące rozgrywki klub ponownie udostępni pulę tradycyjnych karnetów.

 


Przed Legią jeszcze tylko jedno domowe spotkanie w bieżącym sezonie. Wszystkie bilety na starcie z Motorem Lublin zostały już wyprzedane. Mimo rozczarowującego wyniku drużyny w lidze, fani nie zawodzą i tłumnie odwiedzają stadion. Ostatni mecz z Widzewem Łódź oglądało z trybun 28 103 widzów, co jest najwyższym wynikiem w tym sezonie.

Obecnie średnia frekwencja na meczach ligowych wynosi 23 244 osoby, co daje Legii trzeci wynik w Ekstraklasie – za Lechem Poznań (30 412) oraz Górnikiem Zabrze (23 707). Po uwzględnieniu spotkań w europejskich pucharach, średnia liczba kibiców na mecz przy Ł3 wynosi 21 680.

Szczegóły nowej oferty poznamy w najbliższych tygodniach – zazwyczaj klub publikuje cenniki w drugiej połowie czerwca. Wiele wskazuje na to, że w nadchodzącym sezonie nie będziemy mieli okazji oglądać drużyny w europejskich pucharach. Pozostaną nam emocje w rozgrywkach krajowych, w których zespół już od pięciu lat nie potrafi sięgnąć po tytuł mistrzowski.




