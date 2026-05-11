Sukces legionistów na LIX Warszawska Olimpiada Młodzieży

15 kwietnia 2026 roku odbyła się LIX Warszawska Olimpiada Młodzieży w Gimnastyce Dzieci w Relacji Szkolnej. Zawodnicy sekcji gimnastycznej Legii, będący jednocześnie uczniami Szkoły Podstawowej nr 48, zaprezentowali się znakomicie, wywalczając II miejsce drużynowo. Ogromny sukces odniósł również nasz zawodnik Leo Tejwan, który zwyciężył indywidualnie.

Komentarze (0)

+ dodaj komentarz

🙂 😊 😃 😁 😂 🤣 😇 😉 😜 😎 😍 🤩 😤 🤨 😐 🤔 🧐 🥳 😟 ☹️ 😢 😭 😡 🤬 🤯 👍 👎 💪 👏 🤝 🖐 🙏 🎉 👀 🤡 💩 ☠️ ❤️ 🤍 💚 🖤 🔥 💥 🚀 🔴 ⚪️ 🟢 ⚫️ ⭐️ ⚽️ 🏀 🏉 🏐 🥇 🥈 🥉 🏅 🏆 🍺 🍻 🕯

dodaj

REKLAMA

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.