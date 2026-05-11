Sukces legionistów na LIX Warszawska Olimpiada Młodzieży

15 kwietnia 2026 roku odbyła się LIX Warszawska Olimpiada Młodzieży w Gimnastyce Dzieci w Relacji Szkolnej. Zawodnicy sekcji gimnastycznej Legii, będący jednocześnie uczniami Szkoły Podstawowej nr 48, zaprezentowali się znakomicie, wywalczając II miejsce drużynowo. Ogromny sukces odniósł również nasz zawodnik Leo Tejwan, który zwyciężył indywidualnie.
Naszą drużynę reprezentowali: Witold Korzycki, Kai Królikowski, Kazimierz Ryszkowski, Leo Tejwan, Teodor Kowacki, Sebastian Ostoja-Ostaszewski, Dariusz Szczepański, Szymon Gołębiowski.