W pierwszym ćwierćfinałowym meczu fazy play-off Legia Warszawa wygrała z MKS-em Dąbrowa Górnicza 100-66. Drugie spotkanie legioniści rozegrają 16 maja o godzinie 15 w hali Bemowo. Rywalizacja toczy się do trzech zwycięstw.
PLK: Legia Warszawa 100-66 MKS Dąbrowa Górnicza
Kwarty: 26-15, 22-19, 29-17, 23-15
Legia Warszawa
|nr
|zawodnik
|minuty
|punkty
|rzuty z akcji
|za 2 punkty
|za 3 punkty
|za 1 punkt
|zbiórki
|asysty
|faule
|0
|J. Graves
|26:49
|11
|4/8 (50%)
|1/2 (50%)
|3/6 (50%)
|3
|4
|2
|1
|B. Czapla
|3:51
|0
|0/2 (0%)
|0/2 (0%)
|1
|0
|0
|3
|A. Pluta
|22:40
|6
|2/3 (66%)
|2/3 (66%)
|4
|6
|0
|5
|W. Tomaszewski
|18:18
|2
|1/5 (20%)
|1/3 (33%)
|0/2 (0%)
|5
|3
|2
|7
|D. Brewton Iii
|24:09
|12
|5/10 (50%)
|3/6 (50%)
|2/4 (50%)
|3
|5
|1
|15
|O. Siliņš
|16:04
|8
|3/4 (75%)
|1/1 (100%)
|2/3 (66%)
|2
|0
|0
|21
|J. Dąbrowski
|2:46
|2
|1/1 (100%)
|1/1 (100%)
|0
|0
|2
|23
|M. Kolenda
|21:01
|13
|5/5 (100%)
|2/2 (100%)
|3/3 (100%)
|1
|1
|2
|25
|R. Thompson
|20:25
|12
|5/7 (71%)
|3/3 (100%)
|2/4 (50%)
|7
|3
|2
|32
|M. Wilczek
|6:47
|4
|2/4 (50%)
|2/3 (66%)
|0/1 (0%)
|0
|0
|0
|40
|S. Hunter
|19:35
|19
|7/9 (77%)
|5/6 (83%)
|2/3 (66%)
|3/4 (75%)
|5
|3
|1
|42
|C. Ponsar
|17:35
|11
|5/8 (62%)
|5/7 (71%)
|0/1 (0%)
|1/1 (100%)
|3
|0
|3
|Suma
|100
|40/66 (60%)
|24/34 (70%)
|16/32 (50%)
|4/5 (80%)
|38
|25
|15
Trener: Heiko Rannula
MKS Dąbrowa Górnicza
|nr
|zawodnik
|minuty
|punkty
|rzuty z akcji
|za 2 punkty
|za 3 punkty
|za 1 punkt
|zbiórki
|asysty
|faule
|0
|D. Bonner
|20:33
|9
|3/6 (50%)
|0/1 (0%)
|3/5 (60%)
|0/2 (0%)
|2
|2
|1
|2
|J. Wojdała
|13:14
|4
|1/3 (33%)
|0/1 (0%)
|1/2 (50%)
|1/2 (50%)
|1
|1
|1
|4
|M. Piechowicz
|18:06
|6
|2/5 (40%)
|0/1 (0%)
|2/4 (50%)
|1
|1
|1
|5
|A. Załucki
|10:35
|6
|2/7 (28%)
|0/1 (0%)
|2/6 (33%)
|3
|0
|0
|7
|E. Montgomery Jr
|16:10
|4
|2/3 (66%)
|2/3 (66%)
|3
|0
|4
|8
|L. Muhammad
|22:23
|8
|3/10 (30%)
|3/6 (50%)
|0/4 (0%)
|2/2 (100%)
|2
|4
|2
|9
|J. Thomas
|15:03
|1
|0/6 (0%)
|0/4 (0%)
|0/2 (0%)
|1/2 (50%)
|0
|3
|0
|10
|J. Musiał
|16:36
|4
|2/6 (33%)
|2/3 (66%)
|0/3 (0%)
|1
|1
|2
|11
|R. Curry Jr
|18:12
|4
|2/8 (25%)
|2/5 (40%)
|0/3 (0%)
|2
|1
|0
|15
|M. Peterka
|20:54
|9
|4/6 (66%)
|3/4 (75%)
|1/2 (50%)
|3
|2
|4
|23
|N. Woźny
|6:47
|1
|0/2 (0%)
|0/1 (0%)
|0/1 (0%)
|1/4 (25%)
|2
|0
|0
|32
|A. Bogucki
|21:26
|10
|3/7 (42%)
|3/7 (42%)
|4/4 (100%)
|8
|0
|1
|Suma
|66
|24/69 (34%)
|15/37 (40%)
|9/32 (28%)
|9/16 (56%)
|34
|15
|16
Trener: Artur Gronek
Komisarz: Maciej Kucharski
Sędziowie: Dariusz Zapolski, Jakub Pietrzak, Karol Nowak
