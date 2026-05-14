Koszykówka

Legia Warszawa 100-66 MKS Dąbrowa Górnicza

ot. Maciek Gronau / Legionisci.com
Woytek
Legionisci.com Legionisci.com

W pierwszym ćwierćfinałowym meczu fazy play-off Legia Warszawa wygrała z MKS-em Dąbrowa Górnicza 100-66. Drugie spotkanie legioniści rozegrają 16 maja o godzinie 15 w hali Bemowo. Rywalizacja toczy się do trzech zwycięstw.

REKLAMA


PLK: Legia Warszawa 100-66 MKS Dąbrowa Górnicza
Kwarty: 26-15, 22-19, 29-17, 23-15

Legia Warszawa

nrzawodnikminutypunktyrzuty z akcjiza 2 punktyza 3 punktyza 1 punktzbiórkiasystyfaule
0J. Graves26:49114/8 (50%)1/2 (50%)3/6 (50%)342
1B. Czapla3:5100/2 (0%)0/2 (0%)100
3A. Pluta22:4062/3 (66%)2/3 (66%)460
5W. Tomaszewski18:1821/5 (20%)1/3 (33%)0/2 (0%)532
7D. Brewton Iii24:09125/10 (50%)3/6 (50%)2/4 (50%)351
15O. Siliņš16:0483/4 (75%)1/1 (100%)2/3 (66%)200
21J. Dąbrowski2:4621/1 (100%)1/1 (100%)002
23M. Kolenda21:01135/5 (100%)2/2 (100%)3/3 (100%)112
25R. Thompson20:25125/7 (71%)3/3 (100%)2/4 (50%)732
32M. Wilczek6:4742/4 (50%)2/3 (66%)0/1 (0%)000
40S. Hunter19:35197/9 (77%)5/6 (83%)2/3 (66%)3/4 (75%)531
42C. Ponsar17:35115/8 (62%)5/7 (71%)0/1 (0%)1/1 (100%)303
Suma10040/66 (60%)24/34 (70%)16/32 (50%)4/5 (80%)382515

Trener: Heiko Rannula

MKS Dąbrowa Górnicza

nrzawodnikminutypunktyrzuty z akcjiza 2 punktyza 3 punktyza 1 punktzbiórkiasystyfaule
0D. Bonner20:3393/6 (50%)0/1 (0%)3/5 (60%)0/2 (0%)221
2J. Wojdała 13:1441/3 (33%)0/1 (0%)1/2 (50%)1/2 (50%)111
4M. Piechowicz18:0662/5 (40%)0/1 (0%)2/4 (50%)111
5A. Załucki10:3562/7 (28%)0/1 (0%)2/6 (33%)300
7E. Montgomery Jr16:1042/3 (66%)2/3 (66%)304
8L. Muhammad22:2383/10 (30%)3/6 (50%)0/4 (0%)2/2 (100%)242
9J. Thomas15:0310/6 (0%)0/4 (0%)0/2 (0%)1/2 (50%)030
10J. Musiał16:3642/6 (33%)2/3 (66%)0/3 (0%)112
11R. Curry Jr18:1242/8 (25%)2/5 (40%)0/3 (0%)210
15M. Peterka20:5494/6 (66%)3/4 (75%)1/2 (50%)324
23N. Woźny6:4710/2 (0%)0/1 (0%)0/1 (0%)1/4 (25%)200
32A. Bogucki21:26103/7 (42%)3/7 (42%)4/4 (100%)801
Suma6624/69 (34%)15/37 (40%)9/32 (28%)9/16 (56%)341516

Trener: Artur Gronek

Komisarz: Maciej Kucharski
Sędziowie: Dariusz Zapolski, Jakub Pietrzak, Karol Nowak

Centrum informacji o koszykarskiej Legii


koszykówka Legia Warszawa - MKS Dąbrowa Górnicza Michał Kolenda
fot. Maciek Gronau / Legionisci.com

koszykówka Legia Warszawa - MKS Dąbrowa Górnicza
fot. Maciek Gronau / Legionisci.com

koszykówka Legia Warszawa - MKS Dąbrowa Górnicza
fot. Maciek Gronau / Legionisci.com

koszykówka Legia Warszawa - MKS Dąbrowa Górnicza
fot. Maciek Gronau / Legionisci.com


tagi:
REKLAMA
REKLAMA

Komentarze (2)

+dodaj komentarz
🙂 😊 😃 😁 😂 🤣 😇 😉 😜 😎 😍 🤩 😤 🤨 😐 🤔 🧐 🥳 😟 ☹️ 😢 😭 😡 🤬 🤯 👍 👎 💪 👏 🤝 🖐 🙏 🎉 👀 🤡 💩 ☠️ ❤️ 🤍 💚 🖤 🔥 💥 🚀 🔴 ⚪️ 🟢 ⚫️ ⭐️ ⚽️ 🏀 🏉 🏐 🥇 🥈 🥉 🏅 🏆 🍺 🍻 🕯

Paczkomat - 31 minut temu, *.plus.pl

Cięzko do czegokolwiek się przyczepić. Super mecz, brawo. Byle głowy dalej chlodne! Ale w sobotę Dabrowa nie będzie już tak o wiele bardziej zmęczona...

odpowiedz
bilety na sobotę - 50 minut temu, *.com.pl

Mam nagłą sytuację rodzinną w sobotę i nie dam rady być na meczu.

Oddam dwa bilety: sektor E, rząd 1 - tel. 537018705

odpowiedz
REKLAMA
Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.
Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.
REKLAMA
REKLAMA
więcej filmów
REKLAMA
© 1999-2026 Legionisci.com - niezależny serwis informacyjny o Legii Warszawa. Herb Legii, nazwa "Legia" oraz pozostałe znaki firmowe i towarowe użyte zostały wyłącznie w celach informacyjnych.