Raport kartkowy przed meczem z Lechią

Żaden z zawodników Legii Warszawa nie będzie pauzował w meczu 33. kolejki Ekstraklasy z Lechią Gdańsk. Zagrożeni są Juergen Elitim, Ermal Krasniqi i Kamil Piątkowski, którzy mają na koncie po 3 napomnienia oraz Damian Szymański, który w tym sezonie zobaczył 7 kartek.

Spotkanie odbędzie się w niedzielę, 17 maja o godzinie 17:30.





Żółte kartki legionistów w lidze:

7 - Damian Szymański

6 - Bartosz Kapustka

5 - Rafał Augustyniak, Petar Stojanović

4 - Radovan Pankov, Paweł Wszołek, Wojciech Urbański

3 - Juergen Elitim, Ermal Krasniqi, Kamil Piątkowski

2 - Kacper Chodyna, Patryk Kun, Arkadiusz Reca, Kacper Urbański

1 - Wahan Biczachczjan, Antonio Čolak, Claude Goncalves, Artur Jędrzejczyk, Mileta Rajović, Jakub Żewłakow

Czerwone kartki:

1 - Kamil Piątkowski

2 żółte kartki ma na swoim koncie także Marek Papszun (w meczu z GKS-em Katowice i Bruk-Betem).



