Raport kartkowy przed meczem z Lechią

fot. Piotr Galas
Żaden z zawodników Legii Warszawa nie będzie pauzował w meczu 33. kolejki Ekstraklasy z Lechią Gdańsk. Zagrożeni są Juergen Elitim, Ermal Krasniqi i Kamil Piątkowski, którzy mają na koncie po 3 napomnienia oraz Damian Szymański, który w tym sezonie zobaczył 7 kartek.

Spotkanie odbędzie się w niedzielę, 17 maja o godzinie 17:30.

 

Żółte kartki legionistów w lidze:
7 - Damian Szymański 
6 - Bartosz Kapustka
5 - Rafał Augustyniak, Petar Stojanović
4 - Radovan Pankov, Paweł Wszołek, Wojciech Urbański
3 - Juergen Elitim, Ermal Krasniqi, Kamil Piątkowski
2 - Kacper Chodyna, Patryk Kun, Arkadiusz Reca, Kacper Urbański
1 - Wahan Biczachczjan, Antonio Čolak, Claude Goncalves, Artur Jędrzejczyk, Mileta Rajović, Jakub Żewłakow

Czerwone kartki:
1 - Kamil Piątkowski

2 żółte kartki ma na swoim koncie także Marek Papszun (w meczu z GKS-em Katowice i Bruk-Betem). 




Cyniu Wola - 12 minut temu, *.195.29

Nadstawić pupcię Lechii i spuszczamy rts do I ligi!💪💪

LegiaFans - 29 minut temu, *.centertel.pl

Gramy swoje, Legia zawsze walczy do końca. Lechia może tylko patrzeć, jak Wojsko wchodzi na pełnej.💪💪💪💪💪💪💪💪

