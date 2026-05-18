33. kolejka Ekstraklasy. Lech mistrzem Polski. Spadek Arki

W 33. kolejce poznaliśmy nowego mistrza Polski i kolejnego spadkowicza. W piątek Zagłębie przegrało z Pogonią. Istotnej porażki w Kielcach doznał Widzew, dzięki czemu Korona utrzymała się w Ekstraklasie. W sobotę w kolejnym ważnym dla układu dolnej części tabeli Motor zremisował z Cracovią i także zapewnił sobie ekstraklasowy byt. Lech Poznań pokonał na wyjeździe Radomiaka Radom i zapewnił sobie tytuł mistrza Polski.
W niedzielę Legia wygrała z Lechią i utrzymała się w grze o puchary, a w poniedziałek na zakończenie Arka przegrała u siebie z Termaliką i tym samym spadła z Ekstraklasy.
Ostatniego spadkowicza poznamy w przyszłą sobotę. Zagrożone są: Piast, Cracovia, Widzew i Lechia.
33. kolejka:
Zagłębie Lubin 0-1 Pogoń Szczecin
Korona Kielce 1-0 Widzew Łódź
Motor Lublin 3-3 Cracovia
Wisła Płock 0-1 Górnik Zabrze
Radomiak Radom 1-3 Lech Poznań
Piast Gliwice 1-3 Raków Częstochowa
GKS Katowice 2-2 Jagiellonia Białystok
Lechia Gdańsk 1-2 Legia Warszawa
Poniedziałek, 18.05.
godz. 19:00 Arka Gdynia - Bruk-Bet Termalica Nieciecza (C+ Sport 3 / C+ Sport 5)
Aktualna tabela Ekstraklasy
Terminarz i wyniki Ekstraklasy
Klasyfikacja strzelców