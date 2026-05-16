33. kolejka Ekstraklasy. Lech mistrzem Polski

Trwa 33. kolejka Ekstraklasy. W piątek Zagłębie przegrało z Pogonią, co daje Legii malutki promyk nadziei na walkę o 5. miejsce. Istotnej porażki w Kielcach doznał Widzew, dzięki czemu Korona utrzymała się w Ekstraklasie. W sobotę w kolejnym ważnym dla układu dolnej części tabeli Motor zremisował z Cracovią i także zapewnił sobie ekstraklasowy byt. Lech Poznań pokonał na wyjeździe Radomiaka Radom i zapewnił sobie tytuł mistrza Polski.
W niedzielę bardzo ciekawie zapowiadają się spotkana GKS-u z Jagiellonią i Lechii z Legią. Na zakończenie kolejki Arka zagra z Termaliką.
33. kolejka:
Zagłębie Lubin 0-1 Pogoń Szczecin
Korona Kielce 1-0 Widzew Łódź
Sobota, 16.05.
Motor Lublin 3-3 Cracovia
Wisła Płock 0-1 Górnik Zabrze
Radomiak Radom 1-3 Lech Poznań
Niedziela, 17.05.
godz. 12:15 Piast Gliwice - Raków Częstochowa (C+ Sport 3)
godz. 14:45 GKS Katowice - Jagiellonia Białystok (C+ Sport 3)
godz. 17:30 Lechia Gdańsk - Legia Warszawa (C+ Sport 3 / C+ / TVP Sport)
Poniedziałek, 18.05.
godz. 19:00 Arka Gdynia - Bruk-Bet Termalica Nieciecza (C+ Sport 3 / C+ Sport 5)
