33. kolejka Ekstraklasy. Utrzymanie Korony i Motoru

Trwa 33. kolejka Ekstraklasy. W piątek Zagłębie przegrało z Pogonią, co daje Legii malutki promyk nadziei na walkę o 5. miejsce. Istotnej porażki w Kielcach doznał Widzew, dzięki czemu Korona utrzymała się w Ekstraklasie. W sobotę w kolejnym ważnym dla układu dolnej części tabeli Motor zremisował z Cracovią i także zapewnił sobie ekstraklasowy byt. Zajmująca aktualnie 7. miejsce w tabeli Wisła Płock zmierzy się z 4. Górnikiem. W niedzielę najciekawiej zapowiada się spotkanie Lechii z Legią.

BKPL - 3 godziny temu, *.orange.pl "Motor L. " pozbaw dzis Cracovie najmniejszych zludzen pozostania w Extraklasie a za tydzien zarowno "LEGIA" I Motor zagraja dobry mecz bez obciazenia zarowno "LEGIA" jak i Motor graja w tej kolejce o 3pkt. Czekamy na jutrzejszy mecz i przyszly z "Motorem L." "KIBICE" i do zobaczenia w Warszawie !!! odpowiedz

Fcm - 8 godzin temu, *.centertel.pl Legia powinna zainteresować się Dawidem Błanikiem, miałby w końcu kto wykonywać rzuty wolne, strzelił piękną bramkę widzewowi🚀 odpowiedz

Łowca talentów - 8 godzin temu, *.centertel.pl @Fcm:

Czy oprócz tego jednego, fenomenalnego strzału jest jeszcze coś czym zaimponował Ci?

Moim skromnym zdaniem, to typowy rzemieślnik jakich wielu w ekstraklasie. Nawet Chodynie zdarzają się fajne zagrania od czasu do czasu.

Co innego gdyby… w futbolu funkcjonowały zmiany powrotne jak w siatkówce. Wtedy Obraniak nadal grałby w piłkę i wykonywał wszystkie rzuty wolne i rożne. Koleś miał wyjątkowy dar trafiania Glika w głowę.

;) odpowiedz

RM - 9 godzin temu, *.tpnet.pl Przy wygranej z Lechią

i

prawdopodobnych porażkach Radomiaka, Wisły Płock, GKS Katowice

wylądujemy na 2 pkt przed miejscem 5

jak dużo ważyć będą te 2 pkt stracone z Górnikiem w końcówce

nie wspomjając o kilkudziesięciu z innych meczy :) odpowiedz

Grzywa - 3 godziny temu, *.orange.pl @RM: Nie tam żebym się czepiał, ale pisze się MECZÓW - meczy to koza. Nie jest to złośliwa uwaga, ale uprzejmość w kierunku kibica Legii. odpowiedz

Lopez - 9 godzin temu, *.mm.pl Jak wygramy w Gdańsku to niestety Widzew się utrzyma odpowiedz

Kibel trzaskowskiego - 8 godzin temu, *.plus.pl @Lopez: Legia ma zawsze wygrywać, pozostałe drużyny mnie nie interesują! odpowiedz

SŁAWEK(L) - 4 godziny temu, *.play-internet.pl @Lopez: No jeszcze nie do końca, to zależy od wyników w Lublinie i Gliwicach. Np. jak Piast przegra z Rakowem to będzie musiał zremisować w Łodzi. Nie wiadomo jeszcze co z Cracovią. Lechia ostatni mecz ma w Niecieczy, który musi wygrać, jeszcze może być taka sytuacja, że 41 pkt da utrzymanie, ale na pewno przydałby się Lechii jutro pkt z nami. Ta kolejka dużo wyjaśni, kto o co będzie walczył w ostatniej, Korona praktycznie się utrzymała, Motorowi potrzebny 1 pkt, żeby mogli przyjechać na wycieczkę na Ł3. odpowiedz

Maciej - 4 godziny temu, *.229.114 @Lopez: najpierw musi wygrać z Piastem, każde potknięcie, przy wygranej Lechii ze słabą Termalicą oznacza spadek odpowiedz

Mucosit - 9 godzin temu, *.centertel.pl Do redakcji: Tak mała uwaga, co nas obchodzi Widzew spadnie to spadnie. Naszą sprawą są mecze Zagłebia i GKS w 33 i 34 kolejce. Jeżeli w Zagłebie zdobędzie w nich 0 punktów, a GKS 1 to przy naszych 6 punktach zajmiemy 5 miejsce i gramy w pucharach. Oczywiście jest jeszcze Radomiak i Wisła ale chyba nikt nie wierzy że oni zdobędą 6 punktów. Dlatego zmieńcie proszę tytuł np na " Porażka Zagłebia zwiększa szanse Legii na puchary ". Albo coś innego. Co do komentarzy że nie zasłużyliśmy na puchary w tym roku to mam jeden argument, Legia Papszuna zajmuje 3 miejsce w tabeli wiosny. Tak zasłużyliśmy, a ewentualny ich brak można podziękować duetowi dyrektorów, właścicielowi oraz trenerom i piłkarzom którzy "wykręcili" 16 miejsce jesienią odpowiedz

SF - 9 godzin temu, *.orange.pl Spadek : Typ : Termalica , Arka i Cracovia !!! odpowiedz

BKPL - 9 godzin temu, *.orange.pl "GZ" powinien byc jak najdalej w tabeli od "4" bo na to nie zasluzyl !!! odpowiedz

Marcin77 - 9 godzin temu, *.orange.pl W kolejnym meczu 3 punkty nie są najważniejsze... odpowiedz

BRNB - 9 godzin temu, *.orange.pl Motor przyczyni sie do spadku Cracovii ktora nie pasuje do "ESA " !!! odpowiedz

BORSUK - 17 godzin temu, *.157.16 GRUBE ZAKŁADY NA LECHIĘ PODOBNO IDĄ ... odpowiedz

Arek - 18 godzin temu, *.tpnet.pl Co ja widzę, co ja widzę? Czyżby wstydzew w pierwszej lidze? Naczelny Żymianin tego forum, Alanek pewnie płacze i włosy z głowy rwie, hehehe. odpowiedz

GARGAMEL1982 - 18 godzin temu, *.orange.pl Przegrywamy z Lechią i galacticos spadają... odpowiedz

Trampek - 18 godzin temu, *.orange.pl Ciekawy scenariusz zapowiada się. Sądząc po tabeli klasyfikacji strzelców Lechia Gdańsk mająca napastników / 17 bramek - Tomáš Bobček (Lechia Gdańsk) , 7 bramek - Iwan Żelizko (Lechia Gdańsk) , 5 bramek - Camilo Mena (Lechia Gdańsk , Kacper Sezonienko (Lechia Gdańsk) ma czym "strraszyć i nie stoi w meczu z LEGIĄ na straconej pozycji , która ma praktycznie jednego kontuzjowanego "statystę" , oraz jednego kontuzjowanego napastnika 4 bramki - Rafał Adamski (Legia Warszawa) , to każdy wynik jest możliwy . Wytypowanie kompletu spadkowiczów E-klapy jest jak wytypowaniem 6 liczb w Toto . Nie podejmuję się wytypować. odpowiedz

Werder - 19 godzin temu, *.161.152 Jestem w stanie zaakceptować przegraną Legii w Gdańsku na poczet spadku narodu wybranego. Nawet szampana najoryginalniejsze prosecco otworzę aby wznieść toast! 🎉 odpowiedz

Piotrek - 19 godzin temu, *.play-internet.pl Przegrać w Gdańsku i widzew spada do pierwszej ligi odpowiedz

Filip - 19 godzin temu, *.151.116 Chyba lipa z układu. Wisła wydmuchała gościnne konfitury. odpowiedz

MiszaPraga - 19 godzin temu, *.plus.pl No to wszystko w nogach Legii! To my rozdajemy karty co i jak🙂 odpowiedz

Ar(L) - 19 godzin temu, *.tpnet.pl Czyli nasi jutro mogą, ale nie muszą :D Pozdrawiam (L) odpowiedz

L - 19 godzin temu, *.play.pl Za to co zrobil frajer Vukovic, wystawilbym z Lechią rezerwy i smial im sie w twarz. odpowiedz

WojtasBB - 19 godzin temu, *.centertel.pl Utrzymaliśmy się. Tyle znaczy dzisiejszy wynik Korony z Widzewem. Ani Termalica, ani Arka, ani Widzew już nas nie przeskoczą w tabeli. odpowiedz

Fcm - 8 godzin temu, *.centertel.pl @WojtasBB: nie zabłysłeś, to było już wiadomo przed tym meczem że Legia się utrzyma 🤣 odpowiedz

Łowca talentów - 19 godzin temu, *.centertel.pl Po dzisiejszej wtopie z Koroną, rysuje się realna szansa na spadek Widzewa. 100 baniek z hakiem leci do rynsztoka. Już mrożę szampana.

Doszły mnie słuchy, że Papszun szuka stopera. Wiśniewski będzie do wzięcia za pół darmo lada chwila. odpowiedz

Wolfik - 19 godzin temu, *.play.pl @Łowca talentów: Ewentualny spadek Widzewa zależy od nas, a my w Gdańsku nie przegramy. Wiśniewski jest obecnie cieniem zawodnika sprzed wyjazdu za granicę. odpowiedz

Łowca talentów - 8 godzin temu, *.centertel.pl @Wolfik:

Stawiam dolary przeciwko orzechom, że Legia nie będzie spinać się na Lechię. Nawet mam głęboką nadzieję, że zagra kilku młodych, co powinno uzmysłowić niektórym krzykaczom, że dzieciakami grać się po prostu nie da.

Nie to, żebym miał coś przeciwko Widzewowi w ekstraklasie, aczkolwiek wkurzyły mnie ich przedsezonowe przechwałki i nieprzemyślane kosmiczne wydatki. Niech spadną ku przestrodze. Po roku mogą wrócić. Niech Bóg widzi moją krzywdę.

PS. Nie bierz sobie do serca tych „moich dolarów”, bo za dużo ich nie mam, a z hazardem też mi jakoś nie po drodze. To była tylko figura retoryczna. odpowiedz

Donald Prus - 7 godzin temu, *.78.250 @Wolfik: w każdym meczu wieszczyłeś porażki Legii i swoje czarne scenariusze, a w tym nagle meczu piszesz pewny siebie że nie przegramy XD odpowiedz

Maciej - 22 godziny temu, *.229.114 Zostało 5 kroków



1 najtrudniejszy to wygrana Legii z Lechią

2.Wygrana Pogoni lub remis z GKS



3,4. Strata punktów przez Wisłę i Radomiak w przynajmniej jednym meczu (a terminarz nie łatwy)



5. Nasza wygrana z Motorem



My wygrywamy z Motorem odpowiedz

Maciej - 22 godziny temu, *.229.114 @Maciej: no i porażka lub remis Zagłębia w ostatnim meczu z Jagą odpowiedz

Kobo(L)t - 21 godzin temu, *.stansat.pl @Maciej: Na co 5 kroków? Chyba nie bredzisz o pucharach... Teraz nasze gwiazdy obstawiły wygraną Lechii, muszą sobie bonusy wypłacić, które ich ominęły. odpowiedz

Czuć piniądz - 22 godziny temu, *.98.171 Jadą w oponie piniążki z Łodzi do Warszawy? Czy w pudełkach po butach? odpowiedz

PiotrŻo(L)iborz - 15.05.2026 / 15:58, *.t-mobile.pl Już walizka z premią dla Legionistów jedzie w złotym Bentleju z Łodzi, wiadomo, pomóc biednym jest dozwolona 😎 odpowiedz

Czuć piniądz - 22 godziny temu, *.98.171 @PiotrŻo(L)iborz: Dareczek osobiście przelicza gotówkę. odpowiedz

Egon - 22 godziny temu, *.waw.pl @PiotrŻo(L)iborz:



W sumie oni nam już niedawno konkretnie pomogli kupując od naszego golaska Kapuadiego za grubą kasę. odpowiedz

RM - 15.05.2026 / 14:07, *.tpnet.pl Fajnie jakby Papszun dał szansę młodym w tych dwóch meczach. Na puchary nie ma co liczyć, spaść już nie spadniemy, a ciekaw jestem jak zagraliby od początku Kovacik, Żewłakow, Leszczyński, Arreiol odpowiedz

L - 15.05.2026 / 17:16, *.play.pl @RM: Jak beda dobrzy to zagraja, w Legii maja grac najlepsi, a nie mlodzi bo mlodzi.



PS. Arreiol juz gral kilka spotkan od poczatku, Leszczynski tez. Mozna bylo zaspokoic ciekawosc :) odpowiedz

Kiwi 🥝 - 23 godziny temu, *.vectranet.pl @L: Leszczyński zagrał w Legii 2 mecze - w jednym dostał pierwszą połowę w drugim dwie minuty. Arreiol - 3 mecze w pierwszym składzie w ubiegłym roku plus 19 minut trzy miesiące temu… Biorąc pod uwagę, że nie gramy już o nic ja też chętnie bym ich znów obejrzał. odpowiedz

Su GRCHW - 21 godzin temu, *.182.118 @Kiwi 🥝: wciaz gramy o puchary 😉jesli gieksa w niedziele nie wygra... to puchary stana sie calkiem realne odpowiedz

L - 19 godzin temu, *.play.pl @Kiwi 🥝: A ja ufam Papszunowi. Skoro ich nie wystawial to widocznie nie sa jeszcze na tym poziomie, Arreiol slabo gra bez piłki, ja osobsicie nie lubie wystawiania kogos bo juz po sezonie. I co to da? Zagra ci niezly mecz i bedziesz myslal, ze jest swietny a to po prostu tak sie mecz moze ulozyc. Niech gra w normalnym meczu jak bedzie wg trenera zaslugiwal, a nie na pokaz. odpowiedz

xxL - 15.05.2026 / 13:01, *.com.pl dla Legii dzisiaj wazny mecz to nie ten widzewa, a zagłebia. jesli pogon wygra to choc iluzoryczne, ale jeszcze szanse sa na puchary. warunek taki ze zaglebie musi przegrac dwa ostatnie mecze, gks w dwoch meczach moze zdobyc maks 1pkt. oczywiscie przy dwoch wygranych Legii ;) odpowiedz

L - 19 godzin temu, *.play.pl @xxL: Ale po co ci te puchary? Niech Papszun z nowym dyrektorem sportowym (bo wszystko wskazuje na to, ze Zewlak odejdzie) zbuduje zespol. My mamy plac budowy a ty chcesz jeszcze pucharow XDD odpowiedz

Wyrwikufel - 15.05.2026 / 11:59, *.vectranet.pl Nasze szanse na wygraną w Gdańsku wzrastają podczas kontuzji Rajovicia 💪 Ciekawy mecz będzie w Kielcach - naród wybrany znowu gra o pozostanie w E-klapie. Niech wygra lepszy, ale wiadomo, że smaczkiem byłby spadek ficefa 🤣 odpowiedz

Wolfik - 15.05.2026 / 11:37, *.play.pl Ktoś z dwójki Widzew - Korona z dużym prawdopodobieństwem spadnie z ligi. Z ciekawością obejrzę dzisiejsze wieczorne spotkanie. Więcej szans daje kielczanom, ale wszystko jest możliwe. odpowiedz

bum - 15.05.2026 / 10:12, *.02.net Jeżeli korona wygra i my przegramy.... To widzewiacy będą znowu w strefie spadkowej 😁

Czy życzę im spadku? Oczywiście że TAK!!

Hahaha

Czy nam robi różnicę wygrać lub przegrać z Lechią?

Oczywiście że NIE....

Także do dzieła! 😁

Ale Rajovic nie zagra więc jest szansa nawet że wygramy i strzelimy jakieś bramki haha 😜 odpowiedz

L - 15.05.2026 / 11:22, *.play.pl @bum:



"Ale Rajovic nie zagra więc jest szansa nawet że wygramy i strzelimy jakieś bramki haha"



Rajovic ma najwiecej goli w tym klubie i zagra, nic mu juz nie dolega. odpowiedz

Kobo(L)t - 21 godzin temu, *.stansat.pl @bum: Weź, bo jarmułki im ze złości pospadają:) odpowiedz

