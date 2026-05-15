Przed nami 33. kolejka Ekstraklasy. W piątek Zagłębie zmierzy się z Pogonią, a Korona podejmie Widzew. W sobotę ważny dla układu dolnej części tabeli mecz pomiędzy Motorem i Cracovią. Zajmująca aktualnie 7. miejsce w tabeli Wisła Płock zmierzy się z 4. Górnikiem. W niedzielę najciekawiej zapowiada się spotkanie Lechii z Legią.
Na zakończenie kolejki Arka zagra z Termaliką.
33. kolejka:
Piątek, 15.05.
godz. 18:00 Zagłębie Lubin - Pogoń Szczecin (C+ Sport 3)
godz. 20:30 Korona Kielce - Widzew Łódź (C+ Sport 3 / C+ Sport)
Sobota, 16.05.
godz. 14:45 Motor Lublin - Cracovia (C+ Sport 3)
godz. 17:30 Wisła Płock - Górnik Zabrze (C+ Sport 3)
godz. 20:15 Radomiak Radom - Lech Poznań (C+ Sport 3)
Niedziela, 17.05.
godz. 12:15 Piast Gliwice - Raków Częstochowa (C+ Sport 3)
godz. 14:45 GKS Katowice - Jagiellonia Białystok (C+ Sport 3)
godz. 17:30 Lechia Gdańsk - Legia Warszawa (C+ Sport 3 / C+ / TVP Sport)
Poniedziałek, 18.05.
godz. 19:00 Arka Gdynia - Bruk-Bet Termalica Nieciecza (C+ Sport 3 / C+ Sport 5)
