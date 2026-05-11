Hindrich: Wsparcie zespołu to moje zadanie

Bohaterem niedzielnego meczu w Niecieczy byłOtto Hindrich, który trzykrotnie uratował Legię przed utratą bramki w sytuacjach sam na sam. - To był ciężki mecz. Nie graliśmy dzisiaj najlepszego futbolu. Ostatecznie wygraliśmy - najważniejsze są trzy punkty, które wracają z nami do Warszawy - powiedział po spotkaniu.

- Wsparcie zespołu to moja praca, moje zadanie. Zawsze pomagam drużynie, a kiedy udaje się to w taki sposób, jak dzisiaj, kiedy miałem kilka naprawdę kluczowych interwencji, to bardzo mnie to cieszy. Musimy podchodzić ze stu procentowym skupieniem do każdego meczu. Musimy budować swoją pewność siebie z meczu na mecz - na te następne dwa mecze i na następny sezon - dodał rumuński golkiper.



