Hindrich: Wsparcie zespołu to moje zadanie

Otto Hindrich | fot. Maciek Gronau / Legionisci.com
Woytek
źródło: Legia Warszawa

Bohaterem niedzielnego meczu w Niecieczy byłOtto Hindrich, który trzykrotnie uratował Legię przed utratą bramki w sytuacjach sam na sam.  - To był ciężki mecz. Nie graliśmy dzisiaj najlepszego futbolu. Ostatecznie wygraliśmy - najważniejsze są trzy punkty, które wracają z nami do Warszawy - powiedział po spotkaniu.

REKLAMA

- Wsparcie zespołu to moja praca, moje zadanie. Zawsze pomagam drużynie, a kiedy udaje się to w taki sposób, jak dzisiaj, kiedy miałem kilka naprawdę kluczowych interwencji, to bardzo mnie to cieszy.  Musimy podchodzić ze stu procentowym skupieniem do każdego meczu. Musimy budować swoją pewność siebie z meczu na mecz - na te następne dwa mecze i na następny sezon - dodał rumuński golkiper.

 



tagi:
REKLAMA
REKLAMA

Oceń legionistów za mecz Bruk-Bet - Legia


Hindrich
1
2
3
4
5
6
Piątkowski
1
2
3
4
5
6
Augustyniak
1
2
3
4
5
6
Pankov
1
2
3
4
5
6
Chodyna
1
2
3
4
5
6
Elitim
1
2
3
4
5
6
Szymański
1
2
3
4
5
6
Kun
1
2
3
4
5
6
Kapustka
1
2
3
4
5
6
Nsame
1
2
3
4
5
6
Adamski
1
2
3
4
5
6
Rajović
1
2
3
4
5
6
Krasniqi
1
2
3
4
5
6
W. Urbański
1
2
3
4
5
6
Jędrzejczyk
1
2
3
4
5
6

Komentarze (0)

+dodaj komentarz
🙂 😊 😃 😁 😂 🤣 😇 😉 😜 😎 😍 🤩 😤 🤨 😐 🤔 🧐 🥳 😟 ☹️ 😢 😭 😡 🤬 🤯 👍 👎 💪 👏 🤝 🖐 🙏 🎉 👀 🤡 💩 ☠️ ❤️ 🤍 💚 🖤 🔥 💥 🚀 🔴 ⚪️ 🟢 ⚫️ ⭐️ ⚽️ 🏀 🏉 🏐 🥇 🥈 🥉 🏅 🏆 🍺 🍻 🕯

REKLAMA
Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.
Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.
REKLAMA
REKLAMA
więcej filmów
REKLAMA
© 1999-2026 Legionisci.com - niezależny serwis informacyjny o Legii Warszawa. Herb Legii, nazwa "Legia" oraz pozostałe znaki firmowe i towarowe użyte zostały wyłącznie w celach informacyjnych.