Śląsk Wrocław awansował do Ekstraklasy

Po roku przerwy Śląsk Wrocław wraca do Ekstraklasy. Na kolejkę przed zakończeniem rozgrywek zespół z Dolnego Śląska ma 5-punktową przewagę nad trzecią aktualnie w tabeli Wieczystą Kraków, dzięki czemu zagwarantował sobie bezpośredni awans.

W sezonie 2024/25 Śląsk zajął 17., przedostatnie miejsce w tabeli Ekstraklasy i opuścił najwyższą klasę rozgrywkową po 17 latach.

Wcześniej awans zapewniła sobie Wisła Kraków. Trzeci zespół, który zasili Ekstraklasę w przyszłym sezonie, zostanie wyłoniony w barażach, które zostaną rozegrane pod koniec maja.