Hindrich w najlepszej jedenastce 32. kolejki

W ramach 32. kolejki Ekstraklasy Legia Warszawa wygrała na wyjeździe z Bruk-Betem Termaliką Nieciecza. Po tej kolejce jeden z zawodników Legii został wybrany do najlepszej jedenastki. Wyróżniony został Otto Hindrich.
Jedenastka 32. kolejki:
Otto Hindrich (Legia), Steve Kapuadi (Widzew), Marek Bartos (Motor), Kike Hermoso (Arka), Bosko Sutalo (Cracovia), Lamine Diaby-Fadiga (Raków), Jakub Kolan (Zagłębie), Bartosz Wolski (Motor), Sebastian Bergier (Widzew), Afimico Pululu (Jagiellonia), Karol Czubak (Motor)