Marek Papszun z nominacją do Trenera Sezonu. Poznaliśmy listę nominowanych w Ekstraklasie

Ogłoszono nazwiska zawodników i szkoleniowców nominowanych do oficjalnych nagród Ekstraklasy za sezon 2025/26. W prestiżowym gronie kandydatów do miana Trenera Sezonu znalazł się Marek Papszun. Choć obecnie prowadzi Legię Warszawa, jego nominacja to efekt pracy wykonanej w tym sezonie dla dwóch klubów.
Wyboru dokonali w poniedziałek przedstawiciele mediów ogólnopolskich. Ostatecznych zwycięzców poznamy podczas uroczystej Gali Ekstraklasy. Poniżej prezentujemy pełną listę nominowanych w poszczególnych kategoriach.

Bramkarz Sezonu:
Ivan Brkić (Motor Lublin)
Jasmin Burić (Zagłębie Lubin)
Xavier Dziekoński (Korona Kielce)
Bartosz Mrozek (Lech Poznań)
Rafał Strączek (GKS Katowice)

 

Obrońca Sezonu:
Rafał Janicki (Górnik Zabrze)
Arkadiusz Jędrych (GKS Katowice)
Marcin Kamiński (Wisła Płock)
Wojciech Mońka (Lech Poznań)
Oskar Wójcik (Cracovia)

Pomocnik Sezonu:
Ali Gholizadeh (Lech Poznań)
Patryk Hellebrand (Górnik Zabrze)
Jesus Imaz (Jagiellonia Białystok)
Antoni Kozubal (Lech Poznań)
Bartosz Nowak (GKS Katowice)

Napastnik Sezonu:
Tomas Bobcek (Lechia Gdańsk)
Jonatan Braut Brunes (Raków Częstochowa)
Karol Czubak (Motor Lublin)
Mikael Ishak (Lech Poznań)
Afimico Oululu (Jagiellonia Białystok)

Trener Sezonu:
Niels Frederiksen (Lech Poznań)
Michal Gasparik (Górnik Zabrze)
Rafał Górak (GKS Katowice)
Marek Papszun (Raków Częstochowa, Legia Warszawa)
Adrian Siemieniec (Jagiellonia Białystok)



