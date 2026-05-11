Marek Papszun z nominacją do Trenera Sezonu. Poznaliśmy listę nominowanych

Wyboru dokonali w poniedziałek przedstawiciele mediów ogólnopolskich. Ostatecznych zwycięzców poznamy podczas uroczystej Gali Ekstraklasy. Poniżej prezentujemy pełną listę nominowanych w poszczególnych kategoriach.
Bramkarz Sezonu:
Ivan Brkić (Motor Lublin)
Jasmin Burić (Zagłębie Lubin)
Xavier Dziekoński (Korona Kielce)
Bartosz Mrozek (Lech Poznań)
Rafał Strączek (GKS Katowice)
Obrońca Sezonu:
Rafał Janicki (Górnik Zabrze)
Arkadiusz Jędrych (GKS Katowice)
Marcin Kamiński (Wisła Płock)
Wojciech Mońka (Lech Poznań)
Oskar Wójcik (Cracovia)
Pomocnik Sezonu:
Ali Gholizadeh (Lech Poznań)
Patryk Hellebrand (Górnik Zabrze)
Jesus Imaz (Jagiellonia Białystok)
Antoni Kozubal (Lech Poznań)
Bartosz Nowak (GKS Katowice)
Napastnik Sezonu:
Tomas Bobcek (Lechia Gdańsk)
Jonatan Braut Brunes (Raków Częstochowa)
Karol Czubak (Motor Lublin)
Mikael Ishak (Lech Poznań)
Afimico Oululu (Jagiellonia Białystok)
Trener Sezonu:
Niels Frederiksen (Lech Poznań)
Michal Gasparik (Górnik Zabrze)
Rafał Górak (GKS Katowice)
Marek Papszun (Raków Częstochowa, Legia Warszawa)
Adrian Siemieniec (Jagiellonia Białystok)