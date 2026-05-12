Zmarł kibic Legii

W niedzielę, w wieku 45 lat, zmarł Maciej Domański, znany na Legii jako "Doman". Swoją kibicowską przygodę na Żylecie oraz wyjazdach zaczął już w szalonych latach 90., gdzie aktywnie uczestniczył w każdym aspekcie życia kibicowskiego

Jak była potrzebna pomoc innym był gotowy wspierać i pomagać. Niestety życie potoczyło się tak że nie ma już Domana z nami i nie będzie mógł wspierać ukochanego klubu. O uroczystościach pogrzebowych poinformujemy jak tylko dostaniemy informację od najbliższych. Odnośnie pochówku i przy złożeniu do grobu, zróbmy jak na upamiętnienie Kibica przystało. Niech zapłoną race, niech zabrzmi Sen o Warszawie.
Planujemy dwa wieńce od kibiców.

Jeżeli ktoś chciał zakupić wiązankę, wieniec, kwiaty - to niech przeznaczy te pieniądze na planowaną zbiórkę i postawmy pomnik od nas, Jego kolegów, przyjaciół, braci po szalu. Od Żylety. W końcu Braci Się Nie Traci to hasło towarzyszyło mu bardzo często. Niech pamięć o nim zostanie na lata.

Spoczywaj w spokoju DOMAN
Przyjaciele z Żylety


1993 - 9 minut temu, *.play.pl

nie wytrzymał już tego dziadostwa w ostatnich miesiącach
spoczywaj w pokoju

