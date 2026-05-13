Zapowiedź 1. meczu play-off z MKS-em Dąbrowa Górnicza

W czwartek koszykarze Legii rozpoczną rywalizację w pierwszej rundzie play-off, w której mierzyć się będą z MKS-em Dąbrowa Górnicza. Ekipa z Dąbrowy wróciła zatem do play-off po rocznej przerwie, z kolei ich trener, Artur Gronek po 9-letniej przerwie wraca do rywalizacji na tym etapie rozgrywek. Jak przekonywał przed decydującymi o awansie do play-off meczami, miał dość kończenia rozgrywek na miejscu dziewiątym.

A przypomnijmy, w sezonie 2023/24 miało to miejsce po tym, jak Legia w ostatniej kolejce pokonała prowadzony przez niego Start Lublin. Teraz MKS do play-in przystąpił właśnie z dziewiątej pozycji. W pierwszym meczu pokonał Stal Ostrów (+8), a następnie w decydującym spotkaniu, pokonał w niedzielę we Włocławku Anwil 87:84. Włocławianie przez większość meczu byli na prowadzeniu (nawet +14 w drugiej połowie), wydawało się, ich awans do play-off jest niezagrożony. Ale ekipa z Zagłębia Dąbrowskiego nie zwątpiła ani na moment, walczyła do samego końca, a postawa Jakuba Musiała i jego dwie trójki, pozwoliły przełamać włocławian i ostatecznie zakończyć spotkanie po swojej myśli. Świetny mecz rozegrał także Peterka, zdobywca 18 pkt., 4/7 za 3 pkt. i 10 zbiórek. MKS zdobył 40 punktów z pomalowanego na bardzo dobrej skuteczności (64,5%), wiele do gry wnieśli także gracze z ławki (33 pkt.).





Legia z MKS-em mierzyła się raptem dwa tygodnie temu - wówczas w Dąbrowie Górniczej górą byli legioniści, którzy po bardzo zaciętym spotkaniu zwyciężyli 90:85. Podopieczni Heiko Rannuli zanotowali świetny finisz ligowych rozgrywek - wygrali siedem ostatnich spotkań, dzięki czemu do fazy play-off przystępują z pierwszej pozycji. Ta gwarantuje Legii przewagę parkietu do ew. finału włącznie. Najpierw trzeba jednak pokonać w ćwierćfinale MKS. Pierwsze dwa mecze odbędą się w hali na Bemowie. Rywalizacja toczyć się będzie do trzech wygranych. Przed czwartkowym meczem, statuetkę za tytuł MVP sezonu zasadniczego odbierze rozgrywający Legii, Andrzej Pluta. Tego dnia w hali na Bemowie będzie można kupić okazjonalne zielone T-shirty z MVP sezonu zasadniczego (w cenie 109 zł). Przypominamy, że cały czas dostępne są także karty drużyny, w tym specjalna karta Andrzeja Pluty. Przy zakupie wspomnianej koszulki wraz z kartą Andrzeja Pluty, obowiązuje promocyjna cena 163 zł.

Zespół MKS-u jest wybitnie ofensywną drużyną - zdobywają ponad 88 pkt. na mecz, grając szybką koszykówkę. Legioniści przekonali się o tym niedawno. Dobra postawa drużyny sprawiła, że już wcześniej władze klubu zdecydowały się przedłużyć umowę z trenerem Arturem Gronkiem. Ten jako pierwszy trener wcześniej prowadził Start Lublin, Astorię Bydgoszcz, Polpharmę Starogard Gdański oraz Stelmet Zielona Góra. Właśnie prowadząc ostatni z wymienionych klubów, po raz ostatni brał udział w play-off. Miało to miejsce w sezonie 2016/17, kiedy zespół z woj. lubuskiego wywalczył mistrzostwo Polski. - Dawno nie byłem w play-off, ale nadal pamiętam na czym polega gra w tej fazie sezonu. Trzeba wygrać rywalizację, a nie tylko jeden mecz. Legia jest faworytem, ona musi to wygrać. Presja jest po ich stronie. My wyjdziemy na boisko i będziemy się bić. Smaczkiem jest fakt, że będę rywalizował w swoim rodzinnym mieście. Na pewno w hali pojawi się sporo znajomych twarzy - powiedział trener Gronek przed rywalizacją z Legią dla PLK.pl.





Obaj trenerzy mogą skupić się na przygotowaniach do rywalizacji. Wszyscy zawodnicy Legii i MKS-u są w pełni sił. Do kadry Legii wróci także Błażej Czapla, który był nieobecny na ostatnim spotkaniu z Kingiem Szczecin. A wszystko dlatego, że nasz zawodnik pisał egzaminy maturalne. Te rozgrywający Legii pisał na Pomorzu Zachodnim, skąd do Warszawy wrócił w poniedziałek. Tak jak przed każdym spotkaniem, trudno wskazać, który z graczy znajdzie się poza kadrą meczową. W spotkaniu z Kingiem, szkoleniowiec odstawił Race'a Thompsona. Jak będzie tym razem, wiele zależeć będzie od matchup'ów, które przygotowuje sztab szkoleniowy.

MKS w obecnym sezonie może pochwalić się bilansem 7-9 w spotkaniach wyjazdowych. Nie tak dawno wygrywali m.in. w Sopocie, Wałbrzychu i Gliwicach, a następnie doznali porażki w Szczecinie i w ostatnią niedzielę zwyciężyli we Włocławku. Najlepszym strzelcem drużyny z Dąbrowy Górnicej jest Luther Muhammad (śr. 17,2 pkt.), który lubuje się w rzutach z półdystansu. Bardzo ważną postacią w tym zespole jest Martin Peterka (śr. 12,2 pkt.) - jeden z najlepiej rzucających w strefie podkoszowej (63,2% za 2), ale potrafiący także nieźle przymierzyć z dystansu (36,7% za 3, 4/7 w ostatnim meczu z Anwilem), nie mówiąc o walce na obu tablicach (śr. 7,6 zb.). W strefie podkoszowej istotną rolę odgrywa Efrem Montgomery (śr. 9,1 pkt., 7,6 zb.), nieznacznie mniej grywa inny środkowy - Adrian Bogucki (śr. 8,4 pkt., 3,9 zb.) - obaj właściwie nie rzucają z dystansu.

Zazwyczaj w wyjściowej piątce na pozycjach 1-2 znajdują się Ronald Curry (śr. 11,3 pkt., 3,3 zb., 4,6 as.) oraz Dale Bonner (śr. 11,1 pkt., 4,0 as.). Do rotacji na pozycji rozgrywającego w ostatnich tygodniach okienka transferowego pozyskano Jamariiego Thomasa (śr. 9,2 pkt., 3,1 as.), a trenerzy mają także do dyspozycji wspomnianego już Jakuba Musiała (śr. 6,3 pkt., 2,8 as.). Na pozycjach 2-3 występować mogą Justin Gray (śr. 5,1 pkt., 16 min.), Marcin Piechowicz (śr. 4,0 pkt., 17,5 min.) oraz Aleksander Załucki (śr. 3,6 pkt., 11 min.).

Legia miała więcej czasu od MKS-u na regenerację, bowiem od meczu z Kingiem do pierwszego meczu play-off minie 8 dni. Początkowo legioniści co prawda nie znali przeciwnika, ale mogli regenerować się po trudach ostatnich ligowych kolejek. Przeciwko Kingowi świetne spotkanie rozegrał nasz kapitan - Michał Kolenda (23 pkt., 13 zbiórek, 6 wymuszonych fauli), z bardzo dobrej strony pokazali się także Carl Ponsar (18 pkt., 9 zbiórek) oraz Shane Hunter (13 pkt., 5 zbiórek), dla którego był to najdłuższy występ w barwach Legii (29:46 min.). Szkoleniowiec Legii nie ukrywał, że słabsze zawody rozegrał jego rodak - Matthias Tass, który w związku z tym na parkiecie spędził tylko 15 minut. Wyraźnie słabiej rzutowo spisywał się także Dominic Brewton (2/8 z gry), który zdobył najmniej punktów (4) z dotychczasowych piętnastu występów w barwach Legii. Możemy być jednak spokojni, że Brewton - najlepszy strzelec naszej drużyny (ze średnią 14,4 pkt. na mecz) - wróci do swojej najwyższej dyspozycji na najważniejszą fazę rozgrywek.

Legia wygrała trzy ostatnie mecze z MKS-em. Ostatnia wygrana MKS-u z Legią miała miejsce w październiku 2024 roku w hali na Bemowie. Z dziesięciu ostatnich spotkań pomiędzy tymi drużynami, legioniści wygrali 8. Przed rokiem w I rundzie play-off wygraliśmy 3:1 z Górnikiem Wałbrzych, rozpoczynając serię od wygranej i porażki na własnym parkiecie. Rok wcześniej "Zieloni Kanonierzy" mierzyli się na tym etapie rozgrywek z Kingiem, przegrywając serię 1:3. We wcześniejszych latach Legia w pierwszej rundzie: wygrała ze Spójnią Stargard 3:0 (2022/23), Stalą Ostrów 3:0 (2021/22) oraz Kingiem Szczecin 3:1 (2020/21).

Bilety na spotkanie można kupować TUTAJ. Bezpośrednią transmisje będzie można zobaczyć w Polsacie Sport 2. Na trybunach możemy spodziewać się przyjacielskiej atmosfery, bowiem fani Legii i MKS-u żyją w bardzo dobrych relacjach. Od tego sezonu kibice obu klubów regularnie wspierają się na swoich meczach. W przerwie głównej czwartkowego spotkania będzie miała miejsce Koszykarska Kumulacja LOTTO, w której będzie można wygrać 15 tysięcy złotych.

LEGIA WARSZAWA

Liczba wygranych/porażek: 24-14

Liczba wygranych/porażek u siebie: 12-7

Średnia liczba punktów zdobywanych/traconych: 86,8 / 80,0

Średnia skuteczność rzutów z gry: 46,5%

Średnia skuteczność rzutów za 3: 30,9%

Średnia skuteczność rzutów za 2: 57,9%

Średnia skuteczność rzutów za 1: 73,2%

Skład: Andrzej Pluta, Dominic Brewton, Błażej Czapla (rozgrywający), Jayvon Graves, Maksymilian Wilczek, Wojciech Tomaszewski, Tytus Antoniuk (rzucający), Carl Ponsar, Michał Kolenda, Ojars Silins, Race Thompson, Krzysztof Antosik, Wojciech Błoch (skrzydłowi), Matthias Tass, Shane Hunter, Julian Dąbrowski, Dawid Niedziałkowski (środkowi)

trener: Heiko Rannula, as. Maciej Jamrozik, Maciej Jankowski

Najwięcej punktów: Dominic Brewton III śr. 14,4, Jayvon Graves 13,4, Andrzej Pluta 12,8, Race Thompson 12,4.

Przewidywana wyjściowa piątka: Andrzej Pluta, Dominic Brewton, Michał Kolenda, Carl Ponsar, Race Thompson/Matthias Tass.

Wyniki: Trefl Sopot (d, 82:96), Start Lublin (d, 90:68), Rytas Wilno (w, 93:85), Twarde Pierniki Toruń (w, 67:82), Promitheas Patras (d, 64:68), Czarni Słupsk (d, 87:76), MLP Academics Heidelberg (w, 67:74), Stal Ostrów (d, 98:89), Anwil Włocławek (d, 80:75), Promitheas Patras (w, 72:85), Zastal Zielona Góra (w, 71:88), Śląsk Wrocław (w, 98:84), Rytas Wilno (d, 77:79), Dziki Warszawa (d, 79:84), Trefl Sopot (d, 78:88), Górnik Wałbrzych (w, 81:79), MLP Academics Heidelberg (d, 83:88), GTK Gliwice (w, 81:89), Miasto Szkła Krosno (d, 82:68), Arka Gdynia (w, 106:73), MKS Dąbrowa Górnicza (d, 84:63), King Szczecin (w, 83:81), Miasto Szkła Krosno (w, 87:94), Start Lublin (w, 52:84), Twarde Pierniki Toruń (d, 82:81), Czarni Słupsk (w, 87:82), Stal Ostrów Wlkp. (w, 75:83), Trefl Sopot (w, 83:80), Anwil Włocławek (w, 83:91), Zastal Zielona Góra (d, 84:66), Śląsk Wrocław (d, 99:104), Dziki Warszawa (w, 88:95), Trefl Sopot (w, 93:100), Górnik Wałbrzych (d, 93:68), GTK Gliwice (d, 93:66), Arka Gdynia (d, 91:84), MKS Dąbrowa Górnicza (w, 85:90), King Szczecin (d, 88:84).

Ostatnie mecze obu drużyn:

01.05.2026 MKS Dąbrowa Górnicza 85:90 Legia Warszawa

03.01.2026 Legia Warszawa 84:63 MKS Dąbrowa Górnicza

23.01.2025 MKS Dąbrowa Górnicza 79:97 Legia Warszawa

06.10.2024 Legia Warszawa 68:77 MKS Dąbrowa Górnicza

22.03.2024 Legia Warszawa 93:86 MKS Dąbrowa Górnicza

25.11.2023 MKS Dąbrowa Górnicza 86:103 Legia Warszawa

19.03.2023 Legia Warszawa 101:86 MKS Dąbrowa Górnicza

18.11.2022 MKS Dąbrowa Górnicza 93:76 Legia Warszawa

08.04.2022 MKS Dąbrowa Górnicza 86:99 Legia Warszawa

11.12.2021 Legia Warszawa 81:78 MKS Dąbrowa Górnicza

19.12.2020 MKS Dąbrowa Górnicza 89:79 Legia Warszawa

05.09.2020 Legia Warszawa 93:70 MKS Dąbrowa Górnicza

29.02.2020 Legia Warszawa 90:83 MKS Dąbrowa Górnicza

03.11.2019 MKS Dąbrowa Górnicza 95:103 Legia Warszawa

14.04.2019 Legia Warszawa 75:77 MKS Dąbrowa Górnicza

30.12.2018 MKS Dąbrowa Górnicza 74:80 Legia Warszawa

31.03.2018 MKS Dąbrowa Górnicza 90:73 Legia Warszawa

17.12.2017 Legia Warszawa 77:81 MKS Dąbrowa Górnicza

MKS DĄBROWA GÓRNICZA

Liczba wygranych/porażek: 18-14

Liczba wygranych/porażek na wyjeździe: 7-9

Średnia liczba punktów zdobywanych/traconych: 88,5 / 86,6

Średnia skuteczność rzutów z gry: 45,9%

Średnia skuteczność rzutów za 3: 33,3%

Średnia skuteczność rzutów za 2: 53,8%

Średnia skuteczność rzutów za 1: 74,2%

Skład: Dale Bonner, Ronald Curry Jr, Jakub Musiał, Jamarii Thomas (rozgrywający), Justin Gray, Luther Muhammad, Marcin Piechowicz, Jakub Wojdała, Aleksander Załucki (rzucający), Martin Peterka, Wiktor Kurowski, Robert Misiak, Przemysław Wojdała, Nikodem Woźny, Maciej Zabłocki (skrzydłowi), Adrian Bogucki, Efrem Montgomery Jr. (środkowi)

trener: Artur Gronek, as. Maciej Raczyński

Najwięcej punktów: Luther Muhammad 17,2, Martin Peterka 12,2, Ronald Curry Jr 11,3.

Przewidywana wyjściowa piątka: Dale Bonner, Justin Gray/Jakub Musiał, Luther Muhammad, Martin Peterka, Efrem Montgomery Jr.

Wyniki: Czarni (d, 83:71), Stal (w, 77:91), Anwil (w, 89:78), Zastal (w, 82:70), Śląsk (d, 80:99), Dziki (w, 96:93), Trefl (d, 93:81), Górnik (d, 79:96), GTK (d, 88:72), Arka (w, 92:84), Miasto Szkła (w, 92:87), Twarde Pierniki (w, 93:105), King (d, 102:93), Legia (w, 84:63), Start (w, 81:78), Twarde Pierniki (d, 90:79), Czarni (w, 88:102), Stal (d, 91:84), Anwil (d, 85:94), Zastal (d, 91:86), Śląsk (w, 95:90), Dziki (d, 95:82), Trefl (w, 77:100), Górnik (w, 73:103), GTK (w, 80:90), Arka (d, 70:83), Miasto Szkła (d, 91:89), King (w, 102:89), Legia (d, 85:90), Start (d, 105:100).

Play-in: Stal (d, 94:86), Anwil (w, 84:87).

Termin meczu: czwartek, 14 maja 2026 roku, g. 20:15

Adres hali: Warszawa, ul. Obrońców Tobruku 40 (OSiR Bemowo)

Ceny biletów: 40, 60, 70, 85, 95 zł (ulgowe) oraz 50, 70, 80, 95 i 125 zł (normalne)

Pojemność hali: 1991 miejsc

Transmisja: Polsat Sport 2

Autor: Marcin Bodziachowski