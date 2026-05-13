Wyniki legionistów na DME U-17

Reprezentacja Polski do lat 17 zajęła 4. miejsce na Drużynowych Mistrzostwach Europy w squasha Mix, które rozegrano w Pradze. W naszej kadrze wystąpił Wiktor Paluchowski. To najlepszy wynik w historii kadry Mix U-17.



REKLAMA

Polacy w fazie grupowej pokonali Irlandię 4-0, Belgię 4-0 i Niemców 3-1. Na kolejnym etapie rywalizacji, Polacy zremisowali ze Szwajcarią 2-2, przegrali z Francją 0-4 oraz Czechami 1-2.

Wyniki legionistów:

Wiktor Paluchowski - Nathan Walsh (Irlandia) 3-0 (11-9, 12-10, 11-9)

Wiktor Paluchowski - Levi Visser (Niemcy) 0-3 (1-11, 2-11, 6-11)

Wiktor Paluchowski - Leo Gailland (Francja) 0-3 (5-11, 4-11, 1-11)