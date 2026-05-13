Zmiany właścicielskie w sekcjach. Koszykówka i futsal pod bezpośrednim nadzorem Dariusza Mioduskiego

Od wielu lat wielosekcyjność Legii opiera się na modelu luźnej federacji. Odrębne stowarzyszenia i spółki korzystają z marki "Legia", należącej do spółki piłkarskiej, ale operacyjnie i finansowo działają na własny rachunek. Ostatnie zmiany w rejestrach pokazują tendencję do centralizacji władzy w rękach właściciela piłkarskiej Legii.

O jakie sekcje chodzi? Pierwsza to aktualny mistrz Polski – Legia Warszawa Sekcja Koszykówki SA. Od lat akcjonariuszami prężnie działającej i będącej w stabilnej kondycji finansowej spółki była piłkarska Legia, Jarosław Jankowski oraz Stowarzyszenie „Zieloni Kanonierzy”, które 15 lat temu było inicjatorem odbudowy sekcji ze zgliszcz.





Do niedawna Legia Warszawa SA posiadała 49% akcji. Jesienią ubiegłego roku Stowarzyszenie „Zieloni Kanonierzy” zbyło część swoich udziałów na rzecz piłkarskiej Legii, która tym samym przekroczyła próg 51% głosów. 40% należy do Jarosława Jankowskiego, zarządzającego sekcją na co dzień, a pozostałe 9% zachowało stowarzyszenie. Jarosław Jankowski wciąż zarządza operacyjnie spółką. Od czerwca do rady nadzorczej spółki wszedł Marcin Herra. Prezesem zarządu niezmiennie pozostaje Robert Chabelski.

Aktualnie koszykarska drużyna Legii rozpoczęła decydującą walkę o medale w sezonie 2025/26. Po sezonie zasadniczym legioniści zajmowali 1. miejsce w tabeli PLK.

Jeszcze bardziej bezpośredni charakter ma zmiana w sekcji futsalu. Projekt, który w sześć lat przeszedł drogę od II ligi do czołówki Futsal Ekstraklasy pod wodzą Emila Krysińskiego i Stowarzyszenia „Win Win”, przestał być jednostką niezależną. W lipcu 2025 roku większościowym wspólnikiem sekcji została Wawa Group SA – spółka holdingowa Dariusza Mioduskiego. Oznacza to, że futsal został włączony bezpośrednio do portfela właścicielskiego prezesa Legii.

Sekcja futsalu Legii istnieje od 2019 roku, ale już od 2013 roku Stowarzyszenie „Win Win” Warszawa wraz ze Stowarzyszeniem Kibiców Legii Warszawa i klubem realizowało program pomocy młodzieży z domów dziecka. Z czasem przerodziło się to w pomysł stworzenia profesjonalnej drużyny. Po zaledwie jednym sezonie w II lidze zespół awansował wyżej, a od sezonu 2021/2022 rywalizuje w najwyższej klasie rozgrywkowej. W niedawno zakończonym sezonie legioniści wywalczyli 6. miejsce w fazie zasadniczej i awansowali do fazy play-off, w której musieli uznać wyższość Constractu Lubawa. Był to najlepszy wynik w historii sekcji.