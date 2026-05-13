Hokej

Ostatnie wyniki hokeistów Legii

fot. Legia Hokej
Bodziach
Legionisci.com Legionisci.com

Młodzieżowe drużyny hokejowej Legii w ostatni weekend rozegrały kolejne spotkania - drużyna mini hokeja organizowała turniej na Torwarze, z kolei żacy starsi mierzyli się w ŁKH Łódź.

REKLAMA

MINI HOKEJ
W sobotę Akademia Hokejowa Legia Warszawa była gospodarzem turnieju Mini Hokeja, który odbył się na Torwarze. Turniej ten był ukoronowaniem naszych zmagań w tym sezonie. Nasze dwie drużyny AH Legia zmierzyły się z ŁKH Łódzki Klub Hokejowy, Naprzód Janów Katowice, MKS Sokoły Toruń, Bombers Malbork, UKS Wikingowie Elbląg i BKS Bydgoszcz. Pierwsza drużyna pokazała dużą dojrzałość w rozgrywaniu krążka, jeździe i grze obronnej. Wszystkie treningi i ciężka praca oraz rozegrane w tym sezonie turnieje, mecze; wszystkie porażki i popełnione błędy, jak również ciężko wywalczone zwycięstwa doprowadziły nas do poziomu, na którym nie boimy się rywalizować z żadnym przeciwnikiem. Osiągamy przy tym pozytywne wyniki.

Gra drugiej drużyny pokazuje, że dzieci w tej grupie z dnia na dzień robią ogromne postępy. Pomimo ciężkiego i powolnego początku pokazały ducha walki i fantastyczną chemię. Zaangażowanie i chęć poprawy swojej gry pozwala nam z optymizmem patrzeć w ich przyszłość. Niezależnie od postawy czysto sportowej obie nasze drużyny pokazały wielką kulturę osobistą, klasę i poszanowanie dla przeciwnika, niezależnie od wyniku. Nauka tych wartości przyświeca nam każdego dnia. Z tego też powodu jesteśmy bardzo dumni z postawy zawodników i zawodniczek obu naszych drużyn.


ŻAK STARSZY


AH Legia 2-12 ŁKS Łódź
W piątek rozegraliśmy mecz przeciwko ŁKH. Cieszymy się, że możemy dalej testować nasz rozwój i sprawdzać efekty pracy w rywalizacji meczowej. Sam wynik nie odzwierciedla etapu, na którym obecnie jesteśmy, jednak przebieg spotkania pokazał, że zmierzamy w dobrym kierunku. Wciąż brakuje nam większej pewności w podejmowaniu decyzji i skuteczniejszej destrukcji w grze obronnej. Mimo to widać wyraźny progres w naszej grze, który chcemy konsekwentnie rozwijać i kontynuować, aby w następnym sezonie pokazać się jako odmieniona drużyna. Krok po kroku do przodu!


hokej
fot. Legia Hokej
hokej
fot. Legia Hokej
hokej
fot. Legia Hokej
hokej
fot. Legia Hokej
hokej
fot. Legia Hokej
hokej
fot. Legia Hokej


tagi:
REKLAMA
REKLAMA

Komentarze (0)

+dodaj komentarz
🙂 😊 😃 😁 😂 🤣 😇 😉 😜 😎 😍 🤩 😤 🤨 😐 🤔 🧐 🥳 😟 ☹️ 😢 😭 😡 🤬 🤯 👍 👎 💪 👏 🤝 🖐 🙏 🎉 👀 🤡 💩 ☠️ ❤️ 🤍 💚 🖤 🔥 💥 🚀 🔴 ⚪️ 🟢 ⚫️ ⭐️ ⚽️ 🏀 🏉 🏐 🥇 🥈 🥉 🏅 🏆 🍺 🍻 🕯

REKLAMA
Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.
Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.
REKLAMA
REKLAMA
więcej filmów
REKLAMA
© 1999-2026 Legionisci.com - niezależny serwis informacyjny o Legii Warszawa. Herb Legii, nazwa "Legia" oraz pozostałe znaki firmowe i towarowe użyte zostały wyłącznie w celach informacyjnych.