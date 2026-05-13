Ostatnie wyniki hokeistów Legii

Młodzieżowe drużyny hokejowej Legii w ostatni weekend rozegrały kolejne spotkania - drużyna mini hokeja organizowała turniej na Torwarze, z kolei żacy starsi mierzyli się w ŁKH Łódź.

MINI HOKEJ

W sobotę Akademia Hokejowa Legia Warszawa była gospodarzem turnieju Mini Hokeja, który odbył się na Torwarze. Turniej ten był ukoronowaniem naszych zmagań w tym sezonie. Nasze dwie drużyny AH Legia zmierzyły się z ŁKH Łódzki Klub Hokejowy, Naprzód Janów Katowice, MKS Sokoły Toruń, Bombers Malbork, UKS Wikingowie Elbląg i BKS Bydgoszcz. Pierwsza drużyna pokazała dużą dojrzałość w rozgrywaniu krążka, jeździe i grze obronnej. Wszystkie treningi i ciężka praca oraz rozegrane w tym sezonie turnieje, mecze; wszystkie porażki i popełnione błędy, jak również ciężko wywalczone zwycięstwa doprowadziły nas do poziomu, na którym nie boimy się rywalizować z żadnym przeciwnikiem. Osiągamy przy tym pozytywne wyniki.

Gra drugiej drużyny pokazuje, że dzieci w tej grupie z dnia na dzień robią ogromne postępy. Pomimo ciężkiego i powolnego początku pokazały ducha walki i fantastyczną chemię. Zaangażowanie i chęć poprawy swojej gry pozwala nam z optymizmem patrzeć w ich przyszłość. Niezależnie od postawy czysto sportowej obie nasze drużyny pokazały wielką kulturę osobistą, klasę i poszanowanie dla przeciwnika, niezależnie od wyniku. Nauka tych wartości przyświeca nam każdego dnia. Z tego też powodu jesteśmy bardzo dumni z postawy zawodników i zawodniczek obu naszych drużyn.





ŻAK STARSZY





AH Legia 2-12 ŁKS Łódź

W piątek rozegraliśmy mecz przeciwko ŁKH. Cieszymy się, że możemy dalej testować nasz rozwój i sprawdzać efekty pracy w rywalizacji meczowej. Sam wynik nie odzwierciedla etapu, na którym obecnie jesteśmy, jednak przebieg spotkania pokazał, że zmierzamy w dobrym kierunku. Wciąż brakuje nam większej pewności w podejmowaniu decyzji i skuteczniejszej destrukcji w grze obronnej. Mimo to widać wyraźny progres w naszej grze, który chcemy konsekwentnie rozwijać i kontynuować, aby w następnym sezonie pokazać się jako odmieniona drużyna. Krok po kroku do przodu!