Nigdy nie spadnie! Legia utrzymana w Ekstraklasie

Legia Warszawa zapewniła sobie utrzymanie w Ekstraklasie. W środę Arka Gdynia zremisowała z Górnikiem Zabrze 0-0 i straciła szanse na wyprzedzenie stołecznego klubu w tabeli. Dodatkowo ten wynik spowodował, że nie ma matematycznej możliwości, by spośród z grona zespołów broniących się przed spadkiem "Wojskowi" spadli na 16. miejsce w tabeli.

Drużyna prowadzona przez Marka Papszuna ma na swoim koncie 43 punkty. W ostatnich dwóch kolejkach dojdzie bowiem do następujących spotkań:

Cracovia (40) - Motor Lublin (42)

Korona Kielce (39) - Widzew Łódź (39)

Cracovia (40) - Korona Kielce (39)

Ponadto 38 punktów na koncie ma Lechia Gdańsk.





Nawet jeżeli Legia przegra dwa pozostałe spotkania, to co najmniej jedna z powyższych drużyn nie zdoła wyprzedzić legionistów w tabeli. Legia ma lepszy bilans dwumeczów z Widzewem Łódź i Koroną Kielce.