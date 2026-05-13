Nigdy nie spadnie! Legia utrzymana w Ekstraklasie

fot. Maciek Gronau
Woytek
Legionisci.com Legionisci.com

Legia Warszawa zapewniła sobie utrzymanie w Ekstraklasie. W środę Arka Gdynia zremisowała z Górnikiem Zabrze 0-0 i straciła szanse na wyprzedzenie stołecznego klubu w tabeli. Dodatkowo ten wynik spowodował, że nie ma matematycznej możliwości, by spośród z grona zespołów broniących się przed spadkiem "Wojskowi" spadli na 16. miejsce w tabeli.

REKLAMA

Drużyna prowadzona przez Marka Papszuna ma na swoim koncie 43 punkty. W ostatnich dwóch kolejkach dojdzie bowiem do następujących spotkań:
Cracovia (40) - Motor Lublin (42)
Korona Kielce (39) - Widzew Łódź (39)
Cracovia (40) - Korona Kielce (39)
Ponadto 38 punktów na koncie ma Lechia Gdańsk.

 

Nawet jeżeli Legia przegra dwa pozostałe spotkania, to co najmniej jedna z powyższych drużyn nie zdoła wyprzedzić legionistów w tabeli. Legia ma lepszy bilans dwumeczów z Widzewem Łódź i Koroną Kielce.



tagi:
REKLAMA
REKLAMA

Komentarze (11)

+dodaj komentarz
🙂 😊 😃 😁 😂 🤣 😇 😉 😜 😎 😍 🤩 😤 🤨 😐 🤔 🧐 🥳 😟 ☹️ 😢 😭 😡 🤬 🤯 👍 👎 💪 👏 🤝 🖐 🙏 🎉 👀 🤡 💩 ☠️ ❤️ 🤍 💚 🖤 🔥 💥 🚀 🔴 ⚪️ 🟢 ⚫️ ⭐️ ⚽️ 🏀 🏉 🏐 🥇 🥈 🥉 🏅 🏆 🍺 🍻 🕯

WIELKA LEGIA PREZESA DARKA MIODUSKIEGO - 7 minut temu, *.cdn77.com

I gdzie teraz jesteście hejterzy i inne marudy? No gdzie? Co macie do powiedzenia? Wyłazić z dziury!

odpowiedz
Balcer - 16 minut temu, *.orange.pl

W tytule jest błąd, Legia kiedyś spadła, ale to stare dzieje

odpowiedz
Kalbar - 20 minut temu, *.plus.pl

Jeszcze jest walka o 5 miejsce dające puchary.

odpowiedz
Teo - 3 minuty temu, *.t-mobile.pl

@Kalbar: hahhahahahhahhhahahhahahahahh

odpowiedz
Bartek - 20 minut temu, *.Tele-Necik.PL

Radość i smutek jednocześnie. Tyle lat Sercem z L i mimo radości z utrzymania przepełnia mnie też smutek, że dopuszczono do tego byśmy musieli o nie walczyć. Choć jak to mawiają jak sięgniesz dna to potem może być tylko lepiej. Mam nadzieję że ten smutek już nie będzie u mnie gościł a L zacznie wreszcie grać tak jak powinna. Moje pokolenie pamięta jeszcze czasy gdzie brak Mistrzostwa lub Pucharu w sezonie był nie do pomyślenia a kluby witające na Ł3 chciały wrócić do siebie z jak najmniejszym bagażem bramek zapakowanym w plecak. Czasy gdzie nie pytano czy L.. wygra tylko pytano jak wysoko. Oby te czasy ponownie nastały.

odpowiedz
Ecie pecie - 24 minuty temu, *.orange.pl

Dariuuuusz mioduskiii klask, klask, klask
Dariuuuusz mioduskiii klask, klask, klask

odpowiedz
dino - 31 minut temu, *.52.80

Brawo prezes Mioduski

odpowiedz
Pajączek - 32 minuty temu, *.play.pl

Jeżeli już to nigdy a nie nidy

odpowiedz
Wariacik - 37 minut temu, *.stansat.pl

Wszyscy pod Zygmunta!🎉

odpowiedz
Katastrofa - 37 minut temu, *.multiplay.pl

💪👍🤣😂😁😭

odpowiedz
L - 39 minut temu, *.play.pl

LALALALALALALALALAAAAAAAAAAAAAAAAAA, PUCHAR JEST NAAAAAAAAAAAAAAAAAAAASZ!!!

odpowiedz
REKLAMA
Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.
Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.
REKLAMA
REKLAMA
więcej filmów
REKLAMA
© 1999-2026 Legionisci.com - niezależny serwis informacyjny o Legii Warszawa. Herb Legii, nazwa "Legia" oraz pozostałe znaki firmowe i towarowe użyte zostały wyłącznie w celach informacyjnych.