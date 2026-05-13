Rafał Augustyniak przedłużył kontrakt z Legią Warszawa. Obecna umowa obrońcy wygasała w czerwcu. Zawodnik związał się ze stołecznym klubem kontraktem obowiązującym przez rok, z opcją przedłużenia.

- Jestem bardzo szczęśliwy z tego powodu, że będę dalej reprezentował Legię, która stała się bardzo ważnym klubem w mojej karierze. Dziękuję za zaufanie zarządowi i trenerowi. Życzę sobie dużo zdrowia, by pomagać zespołowi. Jestem tutaj już cztery lata i chciałbym wypełnić nowy kontrakt. Mam nadzieję, że następny sezon w naszym wykonaniu będzie znacznie lepszy i razem osiągniemy coś ważnego - powiedział Rafał Augustyniak.





- Przedłużyliśmy kontakt z Rafałem Augustyniakiem przede wszystkim z powodu jego doświadczenia i cech przywódczych. Zwolennikiem tej decyzji był również trener Marek Papszun. Cieszymy się, że Rafał zostaje w klubie na dłużej – ważna jest dla nas stabilizacja kadry. Liczymy też na to, że pomoże młodym zawodnikom zrobić kolejny krok w pierwszym zespole i przekazać swoje doświadczenie. Rafał jest w dobrej formie fizycznej, ma dobrą kondycję zdrowotną i nadal jest ważną częścią zespołu - powiedział Szef Operacji Sportowych Legii Warszawa, Fredi Bobić.