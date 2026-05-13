Augustyniak przedłużył kontrakt z Legią

Rafał Augustyniak | fot. Mishka / Legionisci.com
źródło: Legia Warszawa

Rafał Augustyniak przedłużył kontrakt z Legią Warszawa. Obecna umowa obrońcy wygasała w czerwcu. Zawodnik związał się ze stołecznym klubem kontraktem obowiązującym przez rok, z opcją przedłużenia. 

REKLAMA

- Jestem bardzo szczęśliwy z tego powodu, że będę dalej reprezentował Legię, która stała się bardzo ważnym klubem w mojej karierze. Dziękuję za zaufanie zarządowi i trenerowi. Życzę sobie dużo zdrowia, by pomagać zespołowi. Jestem tutaj już cztery lata i chciałbym wypełnić nowy kontrakt. Mam nadzieję, że następny sezon w naszym wykonaniu będzie znacznie lepszy i razem osiągniemy coś ważnego - powiedział Rafał Augustyniak.

 

- Przedłużyliśmy kontakt z Rafałem Augustyniakiem przede wszystkim z powodu jego doświadczenia i cech przywódczych. Zwolennikiem tej decyzji był również trener Marek Papszun. Cieszymy się, że Rafał zostaje w klubie na dłużej – ważna jest dla nas stabilizacja kadry. Liczymy też na to, że pomoże młodym zawodnikom zrobić kolejny krok w pierwszym zespole i przekazać swoje doświadczenie. Rafał jest w dobrej formie fizycznej, ma dobrą kondycję zdrowotną i nadal jest ważną częścią zespołu - powiedział Szef Operacji Sportowych Legii Warszawa, Fredi Bobić.



tagi:
REKLAMA
REKLAMA

Komentarze (15)

+dodaj komentarz
🙂 😊 😃 😁 😂 🤣 😇 😉 😜 😎 😍 🤩 😤 🤨 😐 🤔 🧐 🥳 😟 ☹️ 😢 😭 😡 🤬 🤯 👍 👎 💪 👏 🤝 🖐 🙏 🎉 👀 🤡 💩 ☠️ ❤️ 🤍 💚 🖤 🔥 💥 🚀 🔴 ⚪️ 🟢 ⚫️ ⭐️ ⚽️ 🏀 🏉 🏐 🥇 🥈 🥉 🏅 🏆 🍺 🍻 🕯

He he he , - 10 minut temu, *.t-mobile.pl

Młody szybki rozwojowy ,dobra decyzja ,brawooo😂

odpowiedz
Wojtas - 10 minut temu, *.inetia.pl

Drewniak jakich mało w Legi

odpowiedz
Stefan - 20 minut temu, *.play-internet.pl

Ale którym młodym zawodnikom ma pomóc wejść? Rajoviciovi czy Jędrzejczykowi? Bo innych młodych w składzie nie ma za wielu.

odpowiedz
e(L)o - 29 minut temu, *.ksiezyc.pl

A tak liczyłem że nie

odpowiedz
Łukasz - 38 minut temu, *.orange.pl

Może i nie był Man od the match w polu kukurydzy. Może już do końca kariery nie strzeli takiego gola jak szachtiarowi. Ale serducho na boisku zostawiał zawsze. I zęby.
Mocno Rafał!💪

odpowiedz
Emeryt - 7 minut temu, *.play-internet.pl

@Łukasz: ni kłam. Widziałeś ostatni mecz? Tego wolnego, maloskocznego kopacza.

odpowiedz
Znawca - 41 minut temu, *.interkam.pl

Ok,jeden sezon plus następny jak zapracuje na boisku.To dobra decyzja klubu,bo chłopak zostawia serducho,a w szatni też jest pozytywną postacią.Mozna zrobić wyjątek dla takiego piłkarza,byle nie przedłużać wszystkich bo będzie powtórka z rozgrywki.Zdrowia i zaangażowania Rafał w przyszłym sezonie!👍

odpowiedz
Hmm - 54 minuty temu, *.t-mobile.pl

Świetnie , dobra decyzja klubu

odpowiedz
robochłop - 55 minut temu, *.orange.pl

To w nagrodę za jego babole w ostatnim występie z BrukBetem...ps.Janek Leszczyński lubi to...

odpowiedz
Exodus - 58 minut temu, *.starlink.com

Tylko bojkot.

odpowiedz
Wojtas - 28 minut temu, *.inetia.pl

@Exodus: jaki bojkot czubie?

odpowiedz
Ziggy - 1 godzinę temu, *.play.pl

będzie mógł dalej robić takie babole jak ostatnio w niedzielę

odpowiedz
Fermalen - 26 minut temu, *.play.pl

@Ziggy: dokładnie i z Lechem

odpowiedz
Chcemy kocura a nie ogóra - 1 godzinę temu, *.137.17

Ogór aż furczy, z czym do ludzi? Kierunek I liga w następnym sezonie?

odpowiedz
Po ch - 1 godzinę temu, *.centertel.pl

UJ?

odpowiedz
REKLAMA
Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.
Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.
REKLAMA
REKLAMA
więcej filmów
REKLAMA
© 1999-2026 Legionisci.com - niezależny serwis informacyjny o Legii Warszawa. Herb Legii, nazwa "Legia" oraz pozostałe znaki firmowe i towarowe użyte zostały wyłącznie w celach informacyjnych.