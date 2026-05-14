Graves: Myślimy tylko o najbliższym spotkaniu

Jayvon Graves w minionym sezonie występował w Rytasie Wilno, wcześniej grał w niemieckiej Bundeslidze oraz we Francji. W dotychczasowej karierze regularnie występował w rozgrywkach Ligi Mistrzów, docierając do dalszych etapów tych rozgrywek. Przed obecnym sezonem trafił do Legii i niewiele brakowało, by także z naszym klubem awansował do kolejnej fazy rozgrywek BCL. Graves w rozmowie z nami przekonuje, że choć brak awansu był bardzo bolesny, to Legia jako zespół potrafiła wyciągnąć z tego wnioski i obecnie prezentuje się o wiele lepiej niż przed kilkoma miesiącami. Pochodzący z Ohio, 27-letni zawodnik chodził do tej samej szkoły co LeBron James, więc nic dziwnego, że to zawodnik Los Angeles Lakers był jego idolem. Jayvon mówi także o tym jak mu się żyje w Warszawie, czy nie przeszkadzają liczne porównania jego osoby do Kamerona McGustiego, a także ile czasu poświęca na przygotowanie swojej fryzury.

REKLAMA

- Czuję, że powinniśmy zajść dalej w rozgrywkach Ligi Mistrzów. Przez jakiś czas kontrolowaliśmy swój los, mieliśmy kilka meczów pod kontrolą - tak przynajmniej nam się wydawało - a ostatecznie ponieśliśmy w nich porażki. Pozwoliliśmy rywalom wydrzeć te wygrane. Najważniejsze, że wyciągnęliśmy wnioski z tych porażek i to pozwoliło nam w dobrym stylu awansować do fazy play-off Orlen Basket Ligi. Zajęliśmy pierwsze miejsce po sezonie zasadniczym, co trzeba uznać, za dobry wynik - mówi Graves w rozmowie dla oficjalnej strony, Legiakosz.com.

Nasz obwodowy wie, jaki jest cel Legii na ten sezon, ale jak przekonuje, najważniejsze będzie koncentrowanie się na każdym kolejnym spotkaniu. Już dzisiaj legioniści zagrają pierwszy mecz serii ćwierćfinałowej z klubem z Dąbrowy Górniczej, z którym mierzyli się przed dwoma tygodniami. - Myślimy tylko i wyłącznie o najbliższym spotkaniu. Taką filozofię wpaja nam także trener. Wiemy oczywiście, jaki cel przed zespołem został postawiony przed rozpoczęciem sezonu. Kiedy przed sezonem rozmawiałem z trenerem, mówił, że celem Legii będzie obrona mistrzostwa Polski. Tak więc cel znamy, ale by go osiągnąć, trzeba się skupiać na każdym kolejnym przeciwniku, kolejnym spotkaniu, które przed nami. Teraz pierwszym krokiem jest pierwsza runda play-off - mówi Graves.

Zawodnik na razie nie myśli o tym, gdzie będzie występował w kolejnym sezonie. - W tej chwili nie myślę w ogóle o następnym sezonie. Czuję, że przygotowałem się tak, by mieć komfort przed kolejnym sezonem, niezależnie od tego, gdzie będę występował. Ale teraz w stu procentach koncentruję się na zdobyciu tytułu mistrzowskiego z Legią. A potem zamierzam wrócić do domu i spędzić trochę czasu z moją rodziną. Wszystko jest możliwe na tę chwilę. Mam nadzieję, że zdobędę z Legią mistrzostwo i dzięki temu klub w kolejnym sezonie będzie mógł zagrać w BCL. Ale na razie trzeba wygrać z MKS-em - mówi zawodnik mogący występować na pozycjach rozgrywającego i rzucającego obrońcy.





Całą rozmowę można przeczytać TUTAJ.