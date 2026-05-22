2. turniej Amp futbol ekstraklasy

W dniach 30-31 maja odbędzie się II turniej Amp futbol ekstraklasy. Legia Warszawa w sobotę zagra ze Stalą Rzeszów, natomiast w niedzielę ze Śląskiem i Rekordem Bielsko-Biała.

Legioniści zajmują obecnie 4. miejsce w tabeli. 

 

Terminarz turnieju:

Sobota, 30.05.
godz. 9:30 Legia Warszawa - Stal Rzeszów
godz. 11:15 Warta Poznań - Zawisza Bydgoszcz
godz. 12:30 Wisła Kraków - Stal Rzeszów
godz. 17:00 Warta Poznań - Śląsk Wrocław
godz. 18:15 Zawisza Bydgoszcz - Rekord Bielsko-Biała

Niedziela, 31.05. 
godz. 9:00 Legia Warszawa - Śląsk Wrocław
godz. 10:15 Warta Poznań - Wisła Kraków
godz. 11:30 Zawisza Bydgoszcz - Stal Rzeszów
godz. 12:45 Legia Warszawa - Rekord Bielsko-Biała
godz. 14:00 Wisła Kraków - Śląsk Wrocław
godz. 15:30 Warta Poznań - Rekord Bielsko-Biała

tabela amp futbol


Terminarz:
30-31.05. Poznań
27-28.06. Kraków
22-23.08. Wrocław
12-13.09. Rzeszów
26-27.09. Bydgoszcz



