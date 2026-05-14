Oficjalnie

Kapustka zostaje w Legii

Bartosz Kapustka | fot. Kamil Marciniak / Legionisci.com
źródło: pilkanozna.pl, Legia Warszawa

Legia Warszawa Warszawa doszła do porozumienia z Bartoszem Kapustką w sprawie nowego kontraktu - poinformował Paweł Gołaszewski z Piłki Nożnej. Godzinę później klub oficjalnie potwierdził przedłużenie umowy z 29-letnim pomocnikiem.

Kapitanowi Legii wraz z końcem sezonu wygasała umowa i długo nie wiadomo było, czy obie strony będą zainteresowane kontynuowaniem współpracy. Kapustka dostał ofertę nowej umowy od Legii i ją zaakceptował. Nowy Kontrakt obowiązuje do końca czerwca 2028 roku i jest w nim zawarta opcja przedłużenia o kolejny rok.

 

- To dla mnie bardzo ważne, że dalej będę grał w Legii. Każdy kto przychodzi na Łazienkowską wie, jak wyjątkowe emocje towarzyszą każdemu meczowi w Warszawie i jestem dumny, że nadal będę reprezentował ten klub. Mocno wierzę, że w przyszłym sezonie damy kibicom więcej radości i zrehabilitujemy się za obecne rozgrywki - mówi Bartosz Kapustka.

- Podpisanie nowego kontraktu z Bartoszem Kapustką to kolejny przykład na stabilizację składu. Bartek jako wicekapitan jest ważną postacią na boisku, ale też poza nim, co jest równie ważne. Swoim doświadczeniem wspiera zespół i młodszych zawodników. Wspólna misja Bartka i Legii jeszcze nie jest spełniona. Bardzo mu zależy na osiągnięciu kolejnych sukcesów z naszym klubem - mówi Szef Operacji Sportowych Legii Warszawa Fredi Bobić.

"Piłka Nożna" poinformowała, że w nadchodzącym okienku Legia będzie starała się negocjować nowe umowy tak, by płacić płacić niższe podstawy wynagrodzeń, a wypłaty piłkarzy mają być w znacznie większym stopniu uzależnione od wyników.

Liczby Bartosza Kapustki w Legii Warszawa

176 meczów (89 zwycięstw, 46 remisów, 41 porażek)  - 25 goli

W bieżącym sezonie wystąpił w 39 spotkaniach, zdobył 4 bramki, zanotował 7 asyst i dołożył 4 kluczowe podania przy akcjach bramkowych
W sumie przebywał na boisku 2618 minut. 23 razy wyprowadzał drużynę na boisko w roli kapitana (najwięcej ze wszystkich zawodników).

Sukcesy:
Mistrzostwo Polski 2020/21
Puchar Polski 2022/23, 2024/25
Superpuchar Polski 2025




Komentarze (39)

Szpic - 12 minut temu, *.play-internet.pl

To kolejny po Augustyniaku zawodnik, którego nie powinno być w Legii w przyszłym sezonie. Dlatego właśnie od początku uważałem że zatrudnienie Papszuna to poważny błąd. Bez myślenia długofalowego, a tylko na tu i teraz niczego trwałego się nie zbuduje. Dla mnie ci ludzie będą tylko zajmowali miejsce zawodnikom młodszym, głodnym gry i co ważne dla klubu dającym szansę zarobku, a na emerytach tylko Mioduski będzie dokładał. Papszun to pogrobowiec prymitywnego defensywnego stylu (takie gorsze polskie catenaccio).

Ikis - 15 minut temu, *.plus.pl

I dobrze, Kapustka na tle tej mizerii jest niezły. Ciągła rotacja i wywalanie połowy składu nie ma sensu. Rok temu mieliśmy najlepszy przykład. Kapustka, jeśli zdrowy to daje liczby. Raczej nie możemy się spodziewać że organizacyjnie podnieśliśmy się na tyle by nie zatrudniać szrotu. Bobic i Zewlak nadal w klubie, Herra i Miodek także, a skautingu brak już od półtora roku. Realizm każe szanować to co mamy.

WF - 19 minut temu, *.play-internet.pl

172 tys.miesiecznie zarabia i dostał nowy kontrakt brak słów... Ciepłe kluchy z tego kapitana naszej Legii. Jeden z najgorszych w ostatnich latach kapitanów na Łazienkowskiej.

Rolmops - 21 minut temu, *.play.pl

Kapustka jest dobrym grajkiem na ekstraklasę . Nie chejtujcie. Gorszym szrotem jest zaciąg zagraniczny. A na mecze sezonowe Kapustka się przyda. Solidny pomocnik 👍

bum - 28 minut temu, *.02.net

Hahaha mocarne plany miduszczaka hahahaha 😂
Spełnia najważniejsze kryteria czyli zgodził się na obniżkę pensji o połowę....
Za rok spadamy z ligi niema już innej opcji.
Kudłaty tylko i wyłącznie do tego prowadzi.
Dramat!
Ten klub zostanie zgładzony za długo w końcu i nie wypłacalność. Niema innej opcji. Leżymy i kwiczy.y dopóki ten poseł nie zostanie pognany to nic się nie zmieni. REGRES aż do upadku. Drenaż klubu level MASTER

eLmo - 35 minut temu, *.amazon.com

odbieram ta wiadomosc bardzo pozytywnie

Darek - 35 minut temu, *.tpnet.pl

Czyli pan piłkarz Kapustka nie miał lepszych ofert. Została mu Legia lub w najlepszym przypadku Wisła Płocku. Drużyna szoruje d...ą po dnie a oni przedłużają z nimi kontrakty.
Ciekawe za ile czasu się połamie?

Legionista - 39 minut temu, *.net.pl

Zostaje bo pewnie Elitim odchodzi

Emeryt - 48 minut temu, *.play-internet.pl

Mnie się wydaje że potrzeba kogoś od przygotowania fizycznego naszych grajków. W wielu meczach jedna połowa beznadziejna drugą w miarę vide ostatni mecz.

Piotrek - 50 minut temu, *.gigainternet.pl

Dramat, przecież trzeba wszystkich wywalić skoro przez lata nic nie wnieśli pozytywnego do gry Legii. A tutaj mamy Kapustke, Augustyniaka. Sorry, ale oni nie naucza sie innych schematów gry, innego sposobu podawania piłek. Ehhh, a wierzyłem, ze faktycznie bedzie wietrzenie składu, a tu znowu klops.

Gazik - 53 minuty temu, *.telkab.pl

No brawo, aleście mi zarządzie zaimponili...super, szklany do tylu kółeczka Kapustka i super szybki i zdecydowany Augustyniak, mistrza mamy na bank kiedyś tam.

Kolec - 1 godzinę temu, *.netfala.pl

Brawo kolejna piłkarzyna bo jest chyba tani gwiazdor co wy robicie Żewłakow

Gość niedzielny - 1 godzinę temu, *.centertel.pl

Leo why?For money😭

robal - 1 godzinę temu, *.centertel.pl

Lubię Bartka-to fajny i naprawdę inteligenty facet ale nie wiem czy to jest krok naprzód dla Legii. Nie wiem czy sam Bartek nie potrzebuje zmiany? Trudno trzeba zaufać Panu Markowi, że chce nadal z nim współpracować. Ja ufam

dave - 56 minut temu, *.79.108

@robal: A ja myślę, że Pan Marek to w kwestii transferów nie ma za dużo do powiedzenia, jak każdy poprzedni trener.

Kielon - 1 godzinę temu, *.249.9

Najgorszy ruch z możliwych

Trampek - 40 minut temu, *.orange.pl

@Kielon: Pozostanie w LEGII " statysty " jest wielokrotnie najgorszym ruchem pod każdym względem . To jest tragedia !!!

geds - 1 godzinę temu, *.play.pl

Zawsze trzeba brać pod uwagę kto potencjalnie w zamian. Z odejścia Jozue też niektórzy durnie się cieszyli i kto przyszedł w zamian? Czas żeby przychodziły 2-3 mocne wzmocnienia do tego co już jest, a nie co pół roku wymiana 8 na innych ośmiu, zwykle trochę słabsze . Niech odchodzą ci którzy nie mają szans na grę.

wtf - 1 godzinę temu, *.play.pl

Augustyniak, Kapustka,jeszcze Jędza,napastników już mamy!Jest ekipa do walki o utrzymanie💪

Oro - 1 godzinę temu, *.orange.pl

Jeżeli kosztem przedłużenia kontraktów z Augustyniakiem i Kapustką będzie brak pieniędzy na przedłużenie z Elitimem to k... gratulacje...

Tymon - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl

Umówmy sie, bobik z kudlatym nie maja pomyslu jak sobie poradzic z zapaścią finansową i sprowadzeniem wartościowych graczy którzy mogliby podnieśc jakość sportową, stąd przedłużenie Kapustki i Augusta.

Dariusz - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl

I bardzo dobrze. Chłopak ma potencjał.

Matt - 42 minuty temu, *.132.228

@Dariusz: Takie stwierdzenie słyszałem podczas Euro 2016 kiedy zrobił drybling i oddał niecelny strzał na bramkę. To wystarczyło, żeby na fali ówczesnego sukcesu kadry, już do końca kariery mienić się statusem wartościowego piłkarza. Uważam, że kolejne 10 lat zweryfikowało ten potencjał. Nie jest to motor napędowy Legii i wątpię, że to może się zmienić.

Braveheart - 1 godzinę temu, *.atman.pl

Płacić tylko, ZUS, podstawę 3tys. i prowizję.
Przegrałeś nie dostałeś kasy.
Zwycięstwo prowizja i to ładna.
Dodatkowo za miejsce pucharowe i mistrzostwo.
Inaczej by grali
Jak, oni mają miesięcznie podstawy więcej niż niektórzy zarabiają w rok to mamy tego efekt w tabeli.
Graj dobrze nie z miłości do Legii, ale dla kasy

Fan - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl

Bardzo dobrze. Polacy mają grać

Alan - 57 minut temu, *.t-mobile.pl

@Fan:

Tak tak najlepiej wychowankowie....a pozniej placz ze o utrzymanie walczymy....

forever young - 1 godzinę temu, *.korbank.pl

Tragikomedii ciąg dalszy. To jest kpina i żenada.

grzesiek - 1 godzinę temu, *.centertel.pl

teraz to juz na prawdr jakies jaja są.

Typowy Kacperek - 2 godziny temu, *.net.pl

No tak jeszcze niech ręcznik przedłuży umowę i mamy komplet do ciężkiej walki o utrzymanie w przyszłym sezonie. Widać nijakość dalej jest mile widziana w klubie. Jeszcze niech zostanie kapitanem i sie dalej boi walczyć z sędzią o cokolwiek w naszą stronę.

PiotrŻo(L)iborz - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl

Nareszc8e ktoś poszedł po rozum do głowy, pięknie, po 5 latach, u niezły wynik🤣

Kg z willi - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl

System wynagrodzeń w porządku, ale fakt przedłużenie kontraktu nie w porządku. Z takimi piłkarzami jak Kapustą Legia skazuję się na środek tabeli. Przeciętny kopacz to i przeciętny wynik.

Pudlowa kupa - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl

Wiadomo, że szklany i czesto nijaki. Ale czasami zrobi różnicę. Za darmo i z mniejszą pensją nikogo takiego i tak nie znajdą

Marcus! - 2 godziny temu, *.netfala.pl

Tragedia!!!! To w przyszłym sezonie spadek! Łajza, której nawet Kazachstan nie chciał! Porcelanowy zawodnik bez zmysłu gry do przodu, bez dryblingu, szybkości i techniki oraz bez umiejętności ustawiania się w defensywie! Jak tak dalej pójdzie to w kolejnym sezonie na L będą tylko kibice z instagrama, a nie starzy fani! Tym bardziej, że już teraz nie idzie patrzeć na popisy Legionistów! Za rok, jak Ci co byli wolni obecnie będą jeszcze bardziej mniej mobilni, okaże się, że na Legii zamiast rozrywki będzie nuda do sześcianu! Takimi graczami zabija się futbol i przyjemność oglądania meczów! Jak do tego dołoży się asekuranctwo trenera, rajovica i pozostałych weteranów to mamy pełny obraz nędzy i rozpaczy! Josue i Kosta łączyli poziom nieosiągalny dla obecnych w L!

rob - 2 godziny temu, *.com.pl

@Marcus!: To kogo widzisz na jego pozycji?

Wycior - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl

@Marcus!: Podbijam pytanie od @rob. Tylko pamiętaj - musi być za darmo i zaakceptować brak perspektyw promowania się w europucharach…

Or(L)Ando Sa - 1 godzinę temu, *.centertel.pl

@Wycior: Marcus to tego typu kibic który jak byl Josue to pisal po co on jest ze to człapał i że spowalnia akcje... na Ljuboje tez narzekał ze włosy w złym kolorze...

znafca - 2 godziny temu, *.amazonaws.com

No i bardzo dobrze.
Jeszcze przedluzyc umowe z Elitimem.

Barnaba Król Portalu Legionisci.com - 2 godziny temu, *.110.14

On jest fatalny

Trampek - 2 godziny temu, *.orange.pl

Ktoś poszedł po rozum do głowy - aby wysokość wypłat była uzależniona od wyników. Gdyby tak jeszcze za STATYSTOWANIE nie było całkowitej wypłaty zapewne sytuacja finansowa LEGII uległa by znacznej poprawie !!!

