Kapustka zostaje w Legii

Legia Warszawa Warszawa doszła do porozumienia z Bartoszem Kapustką w sprawie nowego kontraktu - poinformował Paweł Gołaszewski z Piłki Nożnej. Godzinę później klub oficjalnie potwierdził przedłużenie umowy z 29-letnim pomocnikiem.
Kapitanowi Legii wraz z końcem sezonu wygasała umowa i długo nie wiadomo było, czy obie strony będą zainteresowane kontynuowaniem współpracy. Kapustka dostał ofertę nowej umowy od Legii i ją zaakceptował. Nowy Kontrakt obowiązuje do końca czerwca 2028 roku i jest w nim zawarta opcja przedłużenia o kolejny rok.
- To dla mnie bardzo ważne, że dalej będę grał w Legii. Każdy kto przychodzi na Łazienkowską wie, jak wyjątkowe emocje towarzyszą każdemu meczowi w Warszawie i jestem dumny, że nadal będę reprezentował ten klub. Mocno wierzę, że w przyszłym sezonie damy kibicom więcej radości i zrehabilitujemy się za obecne rozgrywki - mówi Bartosz Kapustka.
- Podpisanie nowego kontraktu z Bartoszem Kapustką to kolejny przykład na stabilizację składu. Bartek jako wicekapitan jest ważną postacią na boisku, ale też poza nim, co jest równie ważne. Swoim doświadczeniem wspiera zespół i młodszych zawodników. Wspólna misja Bartka i Legii jeszcze nie jest spełniona. Bardzo mu zależy na osiągnięciu kolejnych sukcesów z naszym klubem - mówi Szef Operacji Sportowych Legii Warszawa Fredi Bobić.
"Piłka Nożna" poinformowała, że w nadchodzącym okienku Legia będzie starała się negocjować nowe umowy tak, by płacić płacić niższe podstawy wynagrodzeń, a wypłaty piłkarzy mają być w znacznie większym stopniu uzależnione od wyników.
Liczby Bartosza Kapustki w Legii Warszawa
176 meczów (89 zwycięstw, 46 remisów, 41 porażek) - 25 goli
W bieżącym sezonie wystąpił w 39 spotkaniach, zdobył 4 bramki, zanotował 7 asyst i dołożył 4 kluczowe podania przy akcjach bramkowych
W sumie przebywał na boisku 2618 minut. 23 razy wyprowadzał drużynę na boisko w roli kapitana (najwięcej ze wszystkich zawodników).
Sukcesy:
Mistrzostwo Polski 2020/21
Puchar Polski 2022/23, 2024/25
Superpuchar Polski 2025