Kapustka zostanie w Legii

Legia Warszawa Warszawa doszła do porozumienia z Bartoszem Kapustką w sprawie nowego kontraktu - informuje Paweł Gołaszewski z Piłki Nożnej.
Kapitanowi Legii wraz z końcem sezonu wygasała umowa i długo nie wiadomo było, czy obie strony będą zainteresowane kontynuowaniem współpracy. Według informacji "PN" Kapustka dostał ofertę nowej umowy od Legii i ją zaakceptował. Kontrakt ma obowiązywać do końca czerwca 2028 roku i będzie w nim zawarta opcja przedłużenia o kolejny rok.
Ponadto portal informuje o tym, że Legia stara się negocjować nowe umowy tak, by płacić płacić niższe podstawy wynagrodzeń, a wypłaty piłkarzy mają być w znacznie większym stopniu uzależnione od wyników.