Kapustka zostanie w Legii

Ponadto portal informuje o tym, że Legia stara się negocjować nowe umowy tak, by płacić płacić niższe podstawy wynagrodzeń, a wypłaty piłkarzy mają być w znacznie większym stopniu uzależnione od wyników.

Kapitanowi Legii wraz z końcem sezonu wygasała umowa i długo nie wiadomo było, czy obie strony będą zainteresowane kontynuowaniem współpracy. Według informacji "PN" Kapustka dostał ofertę nowej umowy od Legii i ją zaakceptował. Kontrakt ma obowiązywać do końca czerwca 2028 roku i będzie w nim zawarta opcja przedłużenia o kolejny rok.

Legia Warszawa Warszawa doszła do porozumienia z Bartoszem Kapustką w sprawie nowego kontraktu - informuje Paweł Gołaszewski z Piłki Nożnej.

Fan - 13 minut temu, *.t-mobile.pl Bardzo dobrze. Polacy mają grać odpowiedz

forever young - 15 minut temu, *.korbank.pl Tragikomedii ciąg dalszy. To jest kpina i żenada. odpowiedz

grzesiek - 26 minut temu, *.centertel.pl teraz to juz na prawdr jakies jaja są. odpowiedz

Typowy Kacperek - 27 minut temu, *.net.pl No tak jeszcze niech ręcznik przedłuży umowę i mamy komplet do ciężkiej walki o utrzymanie w przyszłym sezonie. Widać nijakość dalej jest mile widziana w klubie. Jeszcze niech zostanie kapitanem i sie dalej boi walczyć z sędzią o cokolwiek w naszą stronę. odpowiedz

PiotrŻo(L)iborz - 28 minut temu, *.t-mobile.pl Nareszc8e ktoś poszedł po rozum do głowy, pięknie, po 5 latach, u niezły wynik🤣 odpowiedz

Kg z willi - 36 minut temu, *.t-mobile.pl System wynagrodzeń w porządku, ale fakt przedłużenie kontraktu nie w porządku. Z takimi piłkarzami jak Kapustą Legia skazuję się na środek tabeli. Przeciętny kopacz to i przeciętny wynik. odpowiedz

Pudlowa kupa - 46 minut temu, *.t-mobile.pl Wiadomo, że szklany i czesto nijaki. Ale czasami zrobi różnicę. Za darmo i z mniejszą pensją nikogo takiego i tak nie znajdą odpowiedz

Marcus! - 47 minut temu, *.netfala.pl Tragedia!!!! To w przyszłym sezonie spadek! Łajza, której nawet Kazachstan nie chciał! Porcelanowy zawodnik bez zmysłu gry do przodu, bez dryblingu, szybkości i techniki oraz bez umiejętności ustawiania się w defensywie! Jak tak dalej pójdzie to w kolejnym sezonie na L będą tylko kibice z instagrama, a nie starzy fani! Tym bardziej, że już teraz nie idzie patrzeć na popisy Legionistów! Za rok, jak Ci co byli wolni obecnie będą jeszcze bardziej mniej mobilni, okaże się, że na Legii zamiast rozrywki będzie nuda do sześcianu! Takimi graczami zabija się futbol i przyjemność oglądania meczów! Jak do tego dołoży się asekuranctwo trenera, rajovica i pozostałych weteranów to mamy pełny obraz nędzy i rozpaczy! Josue i Kosta łączyli poziom nieosiągalny dla obecnych w L! odpowiedz

rob - 28 minut temu, *.com.pl @Marcus!: To kogo widzisz na jego pozycji? odpowiedz

znafca - 48 minut temu, *.amazonaws.com No i bardzo dobrze.

Jeszcze przedluzyc umowe z Elitimem. odpowiedz

Barnaba Król Portalu Legionisci.com - 52 minuty temu, *.110.14 On jest fatalny odpowiedz

Trampek - 55 minut temu, *.orange.pl Ktoś poszedł po rozum do głowy - aby wysokość wypłat była uzależniona od wyników. Gdyby tak jeszcze za STATYSTOWANIE nie było całkowitej wypłaty zapewne sytuacja finansowa LEGII uległa by znacznej poprawie !!! odpowiedz

