Młodzież: mecze weekendowe (9-13.05)

Legia U17, która już zapewniła sobie awans do finału MP U17, zremisowała 0-0 z Wisła Płock. Zespół U16 zdobył 6 punktów w meczach z Varsovią i (vo) z KS Łomianki. Legia U15 po remisie z Polonią powiększyła przewagę nad wiceliderem z Mokotowa do 8 punktów, na 3 kolejki przed końcem fazy grupowej. Legia U14 wygrała 4-2 z Pogonią Siedlce.

REKLAMA

Więcej informacji wkrótce.



CLJ U17 (2009 i mł.): Legia Warszawa U17 0-0 Wisła Płock

Strzały (celne): Legia 14(5) - Wisła 14(5)

Legia: Jan Nowicki [11] - Jan Rodak, Cyprian Lipiński [11], Szymon Siekaniec [10](69' Jarosław Kuc [10]) - Wiktor Zugaj, Marcel Laszczyk [10], Adam Łukasiewicz [10] Ż, Aleks Rzepkowski [10] - Igor Brzeziński [10], Michał Kucała [11](60' Dawid Mastalski), Filip Kwiecień [10](60' Oliwier Altewęgier [10] Ż)

Trener: Maciej Pietraszko, II trener: Kamil Kuprianowicz, Paweł Przybył

Legia zapewniwszy sobie już (18 p. przewagi!) udział w finale mistrzostw Polski U17, i grając bez szeregu graczy powołanych do kadry U16, dziś wystąpiła w nieco przemeblowanym i jeszcze bardziej odmłodzonym składzie. 3 zawodników wyjściowego składu można było obejrzeć tydzień temu w CLJ U15, paru kolejnych częściej grywało w Ekstralidze U17 z zespołem U16. Tempo spotkania nie było zbyt wysokie. Przez pierwszą godzinę gry lekko przeważali legioniści (choć na początku 2. połowy w dwóch sytuacjach sam na sam interweniować debiutant Jan Nowicki) - poprzeczka po strzale Michała Kucały i okazje sam na sam Kucały i Rzepkowskiego. Ostatnie 25 minut meczu to jednak nieco bardzie aktywna postawa płocczan którzy w tym okresie byli bliżsi zdobycia gola.

Ekstraliga U17: Varsovia U17 1-4(0-1) Legia U16

Gole:

0-1 5 min. Mateusz Pawłowski (as. Artur Szmyt)

0-2 61 min. Borys Wawer (as. Mateusz Pawłowski)

0-3 64 min. Mateusz Pawłowski

1-3 79 min. Bartosz Znajdek

1-4 90+4 min. Borys Wawer (as. Bartosz Przybyłko)

Legia: Oskar Malchrowicz - Aleks Szybalski [11](87' Olivier Pruszyński), Mikołaj Maćkowiak, Igor Lechecki, Artur Szmyt - Dawid Rodak, Aleksander Badowski Ż(79' Imran Ibrahim) Jan Szybicki - Borys Wawer, Mateusz Pawłowski (74' Bartosz Przybyłko), Kacper Kwiatkowski [11]. Rezerwa: Błażej Ślazyk (br)

Trener: Maciej Gadowski, II trener: Szymon Matyjasek, Łukasz Turzyniecki

Niezły mecz legionistów, którzy stopniowo zbudowali sobie przewagę bramkową. Gracze lidera, walczącego o udział w barażach do CLJ U17, w ostatnich minutach zacięcie atakowali, ale byli w stanie uzyskać tylko jednego gola, po efektownym strzale w okienko. Wynik ustalił jednak Borys Wawer w doliczonym czasie gry.

Ekstraliga U17: Legia U16 3-0 (vo) KS Łomianki '09

Spotkanie środowe nie odbyło się. Goście w przeddzień meczu poinformowali, że nie uda im się zebrać składu meczowego. O tyle szkoda, że w pierwszym meczu to zawodnicy KS byli górą wygrywając 1-0, a jeszcze w weekend byli w stanie wystawić 16-osobowy skład na mecz z Varsovią. Najwyraźniej jednak dzielenie obowiązków między drużynę juniorską i seniorską nie jest łatwe i zmusza czasem do podejmowania niechcianych wyborów i decyzji. Szczególnie często zdarza się to pod koniec rundy wiosennej. Szkoda. Legia tym samym zrównała się punktami z liderującą Varsovią, która ma jednak i 1 mecz mniej.

CLJ U15 (2011 i mł.): Polonia Warszawa 3-3 (1-0) Legia U15

Gole:

1-0 37 min. Stanisław Serokin

1-1 49 min. Szymon Traczykowski (as. Tytus Mendakiewicz)

1-2 52 min. Fryderyk Paprocki (as. Filip Reszka)

2-2 55 min. Szymon Gontarz

3-2 58 min. Julian Staszczyk

3-3 60 min. Fryderyk Paprocki (as. Marcin Kosmiński)

Legia: Gabriel Magdziak - Maciej Trzupek, Stanisław Głębowski (53' Aleksander Dąbrowski), Tytus Mendakiewicz, Szymon Piegat - Jan Kaczorowski (Kpt), Filip Reszka (78' Filip Konieczny), Kajetan Zaliwski (63' Antoni Kosmider) - Szymon Traczykowski [12], Fryderyk Paprocki, Marcin Kośmiński (63' Stanisław Maisiuk). Rezerwa: Julian Onyszko [12](br)

Trener: Jakub Zapaśnik, II trener: Kacper Malicki, Michał Adamowski

Ekstraliga U15 (2011 i mł.): Legia U14 4-2 (2-1) Pogoń Siedlce U15

Gole:

1-0 10 min. Karol Szczepek (as. Nikodem Staroń)

1-1 22 min. Jakub Tarasiuk

2-1 35 min. Mateusz Krzyczmonik (as. Karol Szczepek)

3-1 72 min. Bartłomiej Cząstka (dob. strzału Adama Smoły)

3-2 75 min. Michał Klementowicz

4-2 79 min. Filip Jasiński (as. Bartłomiej Cząstka)

Strzały (celne): Legia 24(16) - Pogoń 13(8)



Legia: Julian Onyszko - Michał Har, Ignacy Silski, Oskar Matusiewicz, Michael Oyedele [13], Filip Jasiński, Klaudiusz Półtorak, Karol Szczepek, Nikodem Staroń, Bartłomiej Cząstka Ż, Mateusz Krzyczmonik, Aleksander Rybka, Adam Dobrowolski (br), Aleksander Kocot, Adam Smoła, Oskar Marzec

Trener: Wojciech Marczyk, II trener: Adrian Wojtysiak, Maciej Kokosza

I liga okr. U15 (2011 i mł.): Legia LSS U15 1-4(1-2) Legionovia Legionowo

Gole:

0-1 5 min. Mateusz Stachurski

0-2 23 min. Mikołaj Kloka

1-2 29 min. Jakub Wierzbicki (as. Aleksy Brzyski)

1-3 54 min. Bartosz Junosza-Piotrowski

1-4 80+4 min. Mateusz Stachurski

Strzały (celne): LSS 18(8) - Legionovia 15 (8)

Legia Soccer Schools: Ignacy Smoter - Jonatan Pol, Eryk Urbanowski, Miłosz Maziarek, Misza Sverliuk - Sebastian Karpiński, Julian Kazubski - Jakub Wierzbicki, Aleksander Nowakowski, Franek Nwolisa - Aleksy Brzyski oraz Kacper Materski

Trener: Piotr Chmiel, II trener: Tomasz Nagórny

II liga okr. U14 (2012 i mł.): Sparta Jazgarzew 3-0 (3-0) Legia LSS U14

Gole:

1-0 9 min. Igor Ciechociński

2-0 15 min. Igor Ciechociński

3-0 24 min. Jakub Stefański

Legia Soccer Schools: Maximos Michaelides - Jakub Bujalski, Dzidek Kinasiewicz, Aleksander Pyzel, Filip Bryja, Mikołaj Dmitrowicz, Jakub Opieczyński, Ksawery Płachecki, Hugo Tatarnikov, Dawid Ryszkowski, Michał Walczuk, Antoni Brocieik Franciszek Faryniarz, Krystian Dawidiak

Trener: Patryk Sadowski, II trener: Kamil Kaźmierski

I liga U13 (2013 i mł.) Dąb Wieliszew '13 - Legia U13

Legia: Antoni Kulpiński - Szymon Płoński, Konstanty Leonkiewicz, Maksymilian Pajkąk, Piotr Nowotka, Konstantsin Yushkavets [14], Adam Rymszo, Leon Gańko, Szymon Chodkowski, Filip Brzeszczak, Olek Cwyl, Bartosz Kowalczyk, Oliwier Siuda

Trener: Sebastian Kowalski, II trener: Jakub Drzewiecki



Legia U13 rozegrała w sobotę mecz 1 ligi U13 z Dębem Wieliszew. Tym razem legioniści rozpoczęli z dużym przytupem i odrobiną skuteczności, co pozwoliło szybko ustawić grę. Gospodarze, choć waleczni, tym razem nie byli w stanie powalczyć o wiele.

III liga U13 (2013 i mł.): RKS Mirków - Legia LSS U13

Legia Soccer Schools: Aleksander Zaremba - Mark Piasetski, Tytus Kozakiewicz, Vladyslav Traczuk, Ravi Przygodziński, Wojciech Tadych, Daniel Pietrzycki, Filip Burkacki, Wiktor Kuśmierz, Piotr Gembski, Leon Babayan, Antoni Cieszyński, Mateusz Dziurla, Antoni Michalski

Trener: Marcin Lemański

Kolejne dobre spotkanie młodych legionistów, którzy pozostają nie bez szans w walce o awans do wyższej ligi. Tym razem losy spotkanie rozstrzygnęły się już w I połowie, gdzie w końcówce skutecznością błysnął Wiktor Kuśmierz. Także po przerwie podopieczni trenera Lemańskiego utrzymali stosunkowo wysokie tempo gry. Należy wszakże pamiętać, że legionistów czekają jeszcze bardziej wymagające mecze.

I Liga U12 (2014 i mł.): Legia I U12 - AP Eskadra II '14

Strzały (celne): Legia 19 (8) - Eskadra II 5 (3)



Legia: Stanisław Czajka - Bronisław Partyka, Julian Kusak, Eryk Cybulski [15], Kacper tryc, Filip Kubieniec, Mark Danyliuk, Jan Golański, Wiktor Czaja (Kpt), Stefan Wang, Jan Kordek, Alex Nowak

Trener: Szymon Lesiakowski, II trener: Bartłomiej Frączek, Klaudia Karwacka

II Liga U12 (2014 i mł.): Legia LSS U12 3-2 (1-1) Pogoń Grodzisk Maz. '14

Strzały: LSS 17(9) - Pogoń 12(9)

Legia Soccer Schools: Franciszek Gawroński - Ignacy Gęsiarz, Adam Urbański, Leon Bilski, Maksymilian Konieczny, Maciej Kowalski, Jan Grunas (kpt), Milan Purgal, Filip Kawalec, Adam Zieniewicz, Michał Godlewski, Aleksander Skorupka, Adam Wiśniewski, Dawid Kopałka

Trener: Kacper Gołębiowski, II trener: Klaudia Karwacka



Całkiem dobry występ Legia Soccer Schools w meczu z liderującą, dotąd niepokonaną Pogonią Grodzisk 2014. W II lidze występują przede wszystkim uczestnicy zimowych baraży o I ligę, stąd dość wyrównany i w miarę wysoki poziom grupy. Większość spotkań legioniści do tej pory kończyli na swoją korzyść, ale mecze ze Zniczem i Pogonią należały do najcięższych. Nieco nieśmiały początek naszych graczy wykorzystali goście, który wysoko pressowali i szybko wyszli na prowadzenie, ale potem piłkarze LSS poprawili utrzymanie piłki, przechwytywali coraz więcej zagrań w środku pola, wygrywali przebitki, za co zostali nagrodzeni w końcówce pierwszej połowy, dobra odpowiedź na ataki gości z początku spotkania. Po przerwie znowu zrazu miały miejsce groźne ataki gości, którzy ponownie objęli prowadzenie, ale potem ofiarna gra i coraz groźniejsze akcje LSS przeniosły ciężar gry na połowę przeciwnika. W końcu kolejne wysiłki i okazje legionistów zostały nagrodzone, w emocjonującej końcówce. Mecz był bardzo zacięty i raczej "remisowy", jednak szczególnie w II połowie nieco więcej okazji stworzyli sobie legioniści.

III liga U12 (2014 i mł.): Polonia Warszawa - Legia II Warszawa

Legia: Olivier Kawczyński [15], Dawid Kłak [15], Feliks Chaciński, Wiktor Ugniewski, Michał Sadoch [15], Maksymilian Długopolski [15], Kharyton Sokal, Cezary Kuś [15], Antoni Kret [15], Diego Koral, Marcel Uściniak [15]

Trener: Łukasz Listwan , II trener: Łukasz Wawer

Drużyna oparta głownie na zawodnikach szerokiego składu , przeważnie z rocznika 2015, doskonale poradziła sobie w meczu z Polonią Warszawa. W pierwszej połowie gospodarze stawiali jeszcze zacięty opór, ale po przerwie legioniści nieco poprawili wykończenie akcji.

Legia E1 - U11 (2015 i mł.): RKS Ursus - Legia U11

Legia: Szymon Giera, Karol Giera, Ksawery Lewandowski, Antoni Sroczyński, Andrzej Regulski-Lokanga, Szymon Kurzela, Tymoteusz Obierak, Stanisław Bratos, Iwo Pawelczak, Oskar Sarna, Jan Woźniak

Trener: Łukasz Listwan, II trener: Łukasz Wawer

Liga E1, grupa 5 (2015 i mł.): Hutnik Warszawa '15 - Legia LSS U11

Udane spotkanie legionistów z mocnym rywalem z Bielan. Wymiana ciosów z obu stron dała wiele goli obu drużynom. Podopieczni trenera Nagórnego byli szczególnie groźni po udanych pojedynkach i akcjach skrzydłami - groźne wrzutki niejednokrotnie zmuszały blok obronny gospodarzy do niepewnych interwencji, z którymi niekiedy nie radził sobie zaskoczony golkiper HKS. Postawa legionistów pozwala pozytywnie patrzeć na kolejne, wymagające mecze ligowe: z Varsovią, Ursusem, UKS Irzyk i Turbo FA.

Legia Soccer Schools: Tomasz Reszko, Antoni Passent-Kuczok, Michał Bubacz, Jakub Madej, Tomasz Kryński, Ivan Nikitov, Rafał Nowakowski, Bruno Majewski, Mateusz Madej, Maksym Sverliuk, Stanisław Dylewski

Trener: Tomasz Nagórny



Sparing U10 (2016 i mł.): Legia U10 - Wisła Płock

Legia: Jerzy Kośnik, Jerzy Omelczuk, Dawid Matysiak, Leon Rymszo, Maksymilian Kowalski, Olaf Olaś, Antoni Kolanowski, Piotr Górak + gracze testowani.

Trener: Maciej Auguściński, II trener: Aleksander Waniek, Filip Jadacki

Liga U9 (2017 i mł.): Legia U9 - Victoria Zerzeń 2017

Legia: Miłosz Smułka - Mateusz Wierzejewski, Marcel Mrugalski, Kazimierz Marek, Kuba Ratyński, Dawid Tabaka, Piotr Szpicmacher

Trener: Daniel Modzelewski, II trener: Michał Adamowski



Liga U8 (2018 i mł.): Legia U8 -- Drukarz Warszawa 2018

Legia: Hubert Wróbel, Jakub Klimejko, Tymon Podolski, Makar Vorobets, Vincent Chaciński, Leonard Świerczewski, Igor Stępień

Trener: Łukasz Wawer