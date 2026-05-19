Biblioteka legionisty: To My Kibice! nr 5/2026 (346)

W majowym numerze magazynu "To My Kibice!" znajdziemy obszerny tekst "Aktywne ekipy województwa mazowieckiego". Autorzy opisali 65 czynnie działających grup kibicowskich na Mazowszu. Oczywiście obszernie potraktowano Legię, a także naszych przyjaciół z Radomiaka. Znajdziemy ponadto opisy wielu ekip, które poza działalnością na lokalnych klubach, wspierają Legię Warszawa.

"Kibice Legii Warszawa są jednymi z pierwszych, którzy stawiali kroki na szlaku. W Polsce kilka ekip uzurpuje sobie w tym temacie pierwszeństwo, ale jest to w zasadzie proceder nie do rozstrzygnięcia. Legioniści z pewnością należą do grona prekursorów kibolstwa. A już na pewno są pierwszymi, którzy rozpoczęli czatowanie na dworcach kolejowych na przejeżdżające pociągi z kibicami drużyn przeciwnych w celu konfrontacji z nimi. (...) Aktualnie ich młyn liczy 6 tysięcy ludzi, natomiast wyjazdy zaliczane w czterofyfrowych liczbach nie należą do rzadkości. Legia to ekipa nie tylko swojego miasta, ale i całego regionu, włącznie z największą sympatią deklarowaną przez kibiców w skali całego kraju. Przekłada się to na wielką liczbę fan klubów. W zasadzie całe województwo mazowieckie jest totalnie zdominowane przez Legionistów. Nieliczne tylko miejscowości mają na tyle siły, by odpierać ten napór. (...) Fanatycy Legii byli od zawsze silni w zasadzie w każdej dziedzinie kibicowskiego rzemiosła. Banda przecierająca szlaki, wyznaczająca trendy, mająca potężny posłuch i ciesząca się ogromną estymą wśród całej kibicowskiej braci" - czytamy m.in. w opisie.





Wśród reportaży znalazła się nasza relacja z meczu Legii z Rakowem z rundy wiosennej, okraszona zdjęciami. Ponadto w numerze w serii "Old School" znajdziemy stare zdjęcia - z lat 90. z meczów Legii (głównie wyjazdowych). W numerze autorzy przygotowali również wywiad z kibicami Goplanii Inowrocław, czy reportaż z meczu Szwecja - Polska. Jak również stałe rubryki, jak Liga pod lupą, To i owo pacanowo, czy To i owo na bojowo.

Tytuł: To My Kibice! nr 5/2026 (294)

Autor: Andrzej Foltyn (red. naczelny)

Wydawca: TMK Andrzej Foltyn

Rok wydania: 2026

Liczba stron: 84

Cena: 19,99 zł

