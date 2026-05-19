Czyte(L)nia

Biblioteka legionisty: To My Kibice! nr 5/2026 (346)

fot. TMK
Bodziach
Legionisci.com Legionisci.com

W majowym numerze magazynu "To My Kibice!" znajdziemy obszerny tekst "Aktywne ekipy województwa mazowieckiego". Autorzy opisali 65 czynnie działających grup kibicowskich na Mazowszu. Oczywiście obszernie potraktowano Legię, a także naszych przyjaciół z Radomiaka. Znajdziemy ponadto opisy wielu ekip, które poza działalnością na lokalnych klubach, wspierają Legię Warszawa.

REKLAMA

"Kibice Legii Warszawa są jednymi z pierwszych, którzy stawiali kroki na szlaku. W Polsce kilka ekip uzurpuje sobie w tym temacie pierwszeństwo, ale jest to w zasadzie proceder nie do rozstrzygnięcia. Legioniści z pewnością należą do grona prekursorów kibolstwa. A już na pewno są pierwszymi, którzy rozpoczęli czatowanie na dworcach kolejowych na przejeżdżające pociągi z kibicami drużyn przeciwnych w celu konfrontacji z nimi. (...) Aktualnie ich młyn liczy 6 tysięcy ludzi, natomiast wyjazdy zaliczane w czterofyfrowych liczbach nie należą do rzadkości. Legia to ekipa nie tylko swojego miasta, ale i całego regionu, włącznie z największą sympatią deklarowaną przez kibiców w skali całego kraju. Przekłada się to na wielką liczbę fan klubów. W zasadzie całe województwo mazowieckie jest totalnie zdominowane przez Legionistów. Nieliczne tylko miejscowości mają na tyle siły, by odpierać ten napór. (...) Fanatycy Legii byli od zawsze silni w zasadzie w każdej dziedzinie kibicowskiego rzemiosła. Banda przecierająca szlaki, wyznaczająca trendy, mająca potężny posłuch i ciesząca się ogromną estymą wśród całej kibicowskiej braci" - czytamy m.in. w opisie.

 

Wśród reportaży znalazła się nasza relacja z meczu Legii z Rakowem z rundy wiosennej, okraszona zdjęciami. Ponadto w numerze w serii "Old School" znajdziemy stare zdjęcia - z lat 90. z meczów Legii (głównie wyjazdowych). W numerze autorzy przygotowali również wywiad z kibicami Goplanii Inowrocław, czy reportaż z meczu Szwecja - Polska. Jak również stałe rubryki, jak Liga pod lupą, To i owo pacanowo, czy To i owo na bojowo.

Tytuł: To My Kibice! nr 5/2026 (294)
Autor: Andrzej Foltyn (red. naczelny)
Wydawca: TMK Andrzej Foltyn
Rok wydania: 2026
Liczba stron: 84
Cena: 19,99 zł

Więcej recenzji książek w dziale Biblioteka legionisty.


TMK,To My Kibice
fot. TMK


tagi:
REKLAMA
REKLAMA

Komentarze (0)

+dodaj komentarz
🙂 😊 😃 😁 😂 🤣 😇 😉 😜 😎 😍 🤩 😤 🤨 😐 🤔 🧐 🥳 😟 ☹️ 😢 😭 😡 🤬 🤯 👍 👎 💪 👏 🤝 🖐 🙏 🎉 👀 🤡 💩 ☠️ ❤️ 🤍 💚 🖤 🔥 💥 🚀 🔴 ⚪️ 🟢 ⚫️ ⭐️ ⚽️ 🏀 🏉 🏐 🥇 🥈 🥉 🏅 🏆 🍺 🍻 🕯

REKLAMA
Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.
Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.
REKLAMA
REKLAMA
więcej filmów
REKLAMA
© 1999-2026 Legionisci.com - niezależny serwis informacyjny o Legii Warszawa. Herb Legii, nazwa "Legia" oraz pozostałe znaki firmowe i towarowe użyte zostały wyłącznie w celach informacyjnych.