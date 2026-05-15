Wyniki legionistów w kwalifikacjach do MŚ i ME kl. Optimist

W ostatnich dniach rozegrane zostały pierwsze eliminacje do żeglarskich Mistrzostw Świata i Europy, w których wzięło udział 180 zawodników z Polski i Czech. Po 10 rozegranych wyścigach, świetne wyniki osiągnęli legioniści:
Maks Ambroziak - 2. miejsce w klasyfikacji chłopców
Jan Pietuszko - 8. miejsce open i 2. miejsce w kategorii U-13
Stanisław Manecki - 15. miejsce open
Patrycja Pietuszko - 3. miejsce w kategorii dziewcząt U-13
To bardzo dobry prognostyk przed kolejną eliminacją, która już za tydzień odbędzie się w Gdyni. Podczas zakończenia regat odbyło się także rozdanie nagród za ranking sezonu 2025. Legia wygrała klasyfikację klubową!
Milan Puskar zwyciężył w klasyfikacji indywidualnej
Stanisław Manecki zajął 3. miejsce
W kategorii dziewcząt:
Bianka Kowalik - 2. miejsce w grupie A
Pola Woszczak - 2. miejsce w grupie B