Żeglarstwo

Wyniki legionistów w kwalifikacjach do MŚ i ME kl. Optimist

fot. Sailing Legia
W ostatnich dniach rozegrane zostały pierwsze eliminacje do żeglarskich Mistrzostw Świata i Europy, w których wzięło udział 180 zawodników z Polski i Czech. Po 10 rozegranych wyścigach, świetne wyniki osiągnęli legioniści:

Maks Ambroziak - 2. miejsce w klasyfikacji chłopców
Jan Pietuszko - 8. miejsce open i 2. miejsce w kategorii U-13
Stanisław Manecki - 15. miejsce open
Patrycja Pietuszko - 3. miejsce w kategorii dziewcząt U-13

To bardzo dobry prognostyk przed kolejną eliminacją, która już za tydzień odbędzie się w Gdyni. Podczas zakończenia regat odbyło się także rozdanie nagród za ranking sezonu 2025. Legia wygrała klasyfikację klubową!
Milan Puskar zwyciężył w klasyfikacji indywidualnej
Stanisław Manecki zajął 3. miejsce
W kategorii dziewcząt:
Bianka Kowalik - 2. miejsce w grupie A
Pola Woszczak - 2. miejsce w grupie B


Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.
Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.
