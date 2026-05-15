Wyniki legionistów w kwalifikacjach do MŚ i ME kl. Optimist

W ostatnich dniach rozegrane zostały pierwsze eliminacje do żeglarskich Mistrzostw Świata i Europy, w których wzięło udział 180 zawodników z Polski i Czech. Po 10 rozegranych wyścigach, świetne wyniki osiągnęli legioniści:

Maks Ambroziak - 2. miejsce w klasyfikacji chłopców

Jan Pietuszko - 8. miejsce open i 2. miejsce w kategorii U-13

Stanisław Manecki - 15. miejsce open

Patrycja Pietuszko - 3. miejsce w kategorii dziewcząt U-13

To bardzo dobry prognostyk przed kolejną eliminacją, która już za tydzień odbędzie się w Gdyni. Podczas zakończenia regat odbyło się także rozdanie nagród za ranking sezonu 2025. Legia wygrała klasyfikację klubową!

Milan Puskar zwyciężył w klasyfikacji indywidualnej

Stanisław Manecki zajął 3. miejsce

W kategorii dziewcząt:

Bianka Kowalik - 2. miejsce w grupie A

Pola Woszczak - 2. miejsce w grupie B