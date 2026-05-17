Waleczni do końca!

Legia Warszawa niemal w ostatniej akcji spotkania zapewniła sobie wygraną z Lechią Gdańsk. Gola na wagę trzech punktów w doliczonym czasie gry strzelił Antonio Čolak! Gospodarze mocno skomplikowali sobie szanse na utrzymanie w Ekstraklasie, a legioniści po raz kolejny pokazali, że są drużyną grającą do ostatniego gwizdka.
Jako pierwsi sygnał do ataku dali gracze Lechii. Tomáš Bobček przedarł się prawą stroną boiska, gdzie łatwo zwiódł Rafała Augustyniaka. Po chwili najlepszy napastnik gospodarzy spróbował mocnego strzału w kierunku bliższego słupka, ale na szczęście dobrze ustawiony był Otto Hindrich. Rumuński bramkarz popisał się dobrą interwencją, ratując Legię przed utratą gola. W 11. minucie zobaczyliśmy atak gości, który od razu zakończył się wyjściem na prowadzenie! Cały akcja została przeprowadzony skrzydłem, skąd Kacper Chodyna dokładnie zacentrował w pole karne przeciwników. Tam kompletnie niepilnowany był Jean-Pierre Nsame, który sprytnym uderzeniem głową pokonał golkipera Lechii. Dla Kameruńczyka było to ósme trafienie w tym sezonie i drugie po powrocie do gry po kontuzji. Potem "Wojskowi" nieco oddali pola gry podopiecznym Johna Carvera, jednak ci mieli problemy z oddaniem jakiegokolwiek celnego strzału. Dwa kwadranse po pierwszym gwizdku kolejna ładna akcja Legii. Ponownie ważną rolę odegrał Chodyna, ogrywając na prawej stronie jednego z defensorów, ale wszystko zaprzepaścił Ermal Krasniqi, będąc zablokowanym. Widać było, że tego dnia to "Wojskowi" są ekipą lepiej dysponowaną i bardziej skorą do ataków.
W 32. minucie było o krok, a dokładnie o kilka centymetrów od drugiego gola dla Legii. Po znakomitym dośrodkowaniu od Juergena Elitima w słupek trafił Jan Leszczyński. Obrońca bliski był swojego pierwszego gola w Ekstraklasie, lecz nieznacznie pomylił się główkując z kilku metrów na bramkę gdańszczan. W odpowiedzi przeciwnicy zagrozili po rzucie wolnym. Iwan Żelizko przestrzelił ponad poprzeczką odważnie uderzając z rzutu wolnego. Tuż przed przerwą jeszcze jedna okazja Lechii. Ponownie na wysokości zadania stanął jednak Hindrich, fenomenalnie parując poza linię końcową mocną próbę z dystansu Bujara Pllany. Ostatecznie do gwizdka sędziego wynik nie uległ już zmianie. Legia zasłużenie prowadziła i gdyby miała więcej szczęścia, to na przerwę schodziłaby z dwubramkową zaliczką.
Zaraz po zmianie stron szansę na wyrównanie miała Lechia. Po dośrodkowaniu z rzutu wolnego w polu karnym Legii doszło do niemałego zamieszania. Piłka odbiła się od Kamila Piątkowskiego i finalnie trafiła w słupek. Niebawem ponownie z dobrej strony pokazał się Pllana. Albańczyk, podobnie jak w pierwszej połowie, huknął ile sił w prawej nodze i tym razem był zdecydowanie bliżej pokonania Hindricha. Rumun mógł tylko odprowadzić piłkę wzrokiem, która o centymetry minęła jego prawy słupek. Po nieco ponad godzinie gry upór Lechii opłacił się. Ekipa gospodarzy od dłuższego czasu mocno napierała na przeciwników aż wreszcie dopięła swego... W 63. minucie nie pierwszy raz tego wieczoru na skrzydle świetnie rywalami zakręcił Camilo Mena. Pomocnik dokładnie zacentrował do Bobcka, który celną główką pokonał Hindricha! Ogromna szkoda, że legioniści pozostawili jednego z najlepszych strzelców w lidze kompletnie bez opieki, czym ułatwili mu strzelenie gola...
Lechia nabrała wiatru w żagle, spychając Legię do głębokiej defensywy. Niedługo po doprowadzeniu do wyrównania mogło być 2-1. Kacper Sezonienko popisał się ładnym indywidualnym rajdem, ale w kluczowym momencie trafił wprost w dobrze ustawionego Hindricha. Rumun za moment dobrze wyłapał dobitkę wprowadzonego Antona Carenki. Był to jednak kolejny wyraźny sygnał ostrzegawczy, że jeżeli obraz gry nie zmieni się, to jakikolwiek punkt tego wieczoru wymknie się Legii z rąk.
W 79. minucie stuprocentowa okazja dla Lechii na wyjście na prowadzenie. Bobček dostał prostopadłe podanie od Meny, stanął niemal oko w oko z Hindrichem, z którym przegrał pojedynek. Rumun w świetnym stylu wytrzymał ciśnienie i nogą odbił mocny strzał Słowaka. Ostatnie minuty to śmiałe ataki Lechii, dla której wygrana była niezwykle istotna. W 87. minucie jeden z filarów pomocy Lechii wyleciał z boiska. Drugą żółtą kartką ukarany został Żelizko, który tym samym w dosyć osobliwy sposób pożegnał się z gdańską publicznością w tym sezonie.
W doliczonym czasie gry losy meczu rozstrzygnął Antonio Čolak! Chorwacki napastnik z najbliższej odległości wpakował piłkę głową do siatki, wykorzystując błąd przy wyjściu do dośrodkowania bramkarza Lechii. Trzeba przyznać, że w drugiej połowie niewiele zapowiadało tak udaną końcówkę meczu. Legioniści znów pokazali, że stempel na ich grze postawił już Marek Papszun. Drużyny tego szkoleniowca słyną z tego, że nie ma dla nich niemożliwego i często decydujące gole strzelają w ostatnich minutach.
33. kolejka
Arena Gdańsk
17.05.2026
17:30
Asystent trenera: Radosław Bella
Kierownik drużyny: Łukasz Sikorski
Fizjoterapeuta: Szymon Kałuża
Asystent trenera: Artur Węska
Kierownik drużyny: Paweł Feliciak
Fizjoterapeuta: Bartosz Kot
Główny: Damian Sylwestrzak (Polska)
Asystent: Marek Arys (Polska)
Asystent: Sebastian Mucha (Polska)
Techniczny: Piotr Pazdecki (Polska)
VAR: Bartosz Frankowski (Polska)
AVAR: Piotr Idzik (Polska)
Temperatura: 12°C
Wilgotność: 58%
Średnia wieku Legii Warszawa:
Podstawowa jedenastka: 26 lat
Podstawowa + zmiennicy: 25.69 lat
Cała kadra meczowa: 25.65 lat
Średnia wzrostu Legii Warszawa:
Podstawowa jedenastka: 183.3 cm
Podstawowa + zmiennicy: 183.8 cm
Cała kadra meczowa: 184.3 cm
Komentarze (45)
Broń Radom - Legia II 1-2
Legia nie odpuściła Broni która broni się przed spadkiem
fajny wieczór - Gdańsk zdobyty, Radom zdobyty
Kiedyś kibice wstydzewa wymusili na swoich piłkarzach, aby podłożyli sie rywalowi tylko po to aby ŁKS nie awansował. Miałem nadzieję, ze dziś spotka ich za to karma , ale niestety..
Mam mieszane odczucia , gdyż wolałbym aby to Widzew spadł a nie Lechia… jeśli jednak będą puchary to zmienia wszystko .
Gratulacje za 3 pkt i duże brawa dla Otto 💪
Dobrze ze wyniki nie maja znaczenia jak liczy sie mistrzostwo.
Antonio musi zostać! To jest joker bałtycki! Kocur!
Legia walcząca do końca!!
Legia musi wygrać, GKS musi przegrać (mamy lepszy bilans bezpośrednich meczów), Zagłębie musi przegrać (mamy gorszy bilans bezpośrednich meczów). Wtedy GKS i Legia po 49 punktów, a Zagłębie 48.
Legia - Motor wygrywamy. Motor już gra o nic.
Pogoń - GKS. Pogoń gra o nic, więc będzie ciężko.
Jagiellonia - Zagłebie. Jaga gra o eliminacje Ligi Mistrzów. Może wygra.
@Wątpiący: dokładnie, w Szczecinie w najlepszym razie będzie remis więc Pucharów nie będzie.
Colak król Trójmiasta!!!a tak poważnie brawo za wygraną szkoda tych straconych pkt u siebie z górnikiem i korona myślę że jakby nsame gral z Adamskim i wchodzącym colakiem mielibyśmy puchary cel transferowy pozbyć się jak najszybciej rajovicia i przedłużyć kontrakt z nsame rajovic nienadaje się żeby grac w legii przepraszam chodzić a nie grac
Po tym, co zrobiła gieksa, wydaje się, że wygraliśmy dla Widzewa
trzeba przyznać Colak lubi wybrzeże
przypomina się też mecz za Jacka Magiery i wygrana wyszarpana w ostatnich minutach (też chyb 2-1)
Czy dziś wszyscy malkontenci ,znawcy i krzykacze o wpuszczaniu młodych zobaczyli czemu Papszun nie gra nimi?!!
Kovacik -bez błysku bez wkładu w grę bez niczego
Żewłakow ,Urbański to dwaj paralitycy potykajqcy się o własne nogi słabi ciency null
Jedyny Leszczyński ale i on żeby nie asekuracja starych odwalilby jakiś numer
Dość niespodziewanie po drżeniu o utrzymanie przez tyle miesięcy, za tydzień będziemy mieć mecz o europejskie Puchary. Oczywiście przy odpowiednim układzie meczów w Szczecinie i Białymstoku ale jednak. Dzisiaj trochę podobnie jak w Niecieczy, niezła pierwsza połowa (Chodyna i Piątkowski!) I bardzo słaba druga gdzie skupiamy się na obronie Częstochowy przy 0-1. Finalnie Colak daje 3 punkty w ostatniej chwili i za tydzień będziemy mieć jeszcze trochę emocji.
Co mecz jest to samo. Poprawna 1 połowa, gdzie gnieciemy przeciwnika a w 2 oddajemy inicjatywe. Dobrze, że mamy Pana bramkarza. Tobiaszek by Nas spuścił do 1 ligi. Szacunek za walkę do końca
Fajnie że wygrali i nawet jak wygrają z Motorem to teraz niesmak zostanie bo GKS zremisuje z Pogonią i puchary ma .
Prezydent i Premier smutni.
Brawo Kochana Legio Warszawa!
@Krzysztof z Wo(L)i:
Goovno mnie oni obchodzą, jak i cała polityka.
@Krzysztof z Wo(L)i: wyślij matkę pod grand hotel...
@Ł3: sam się tam wyślij idioto
Kuriozum tego sezonu pokazuje, że w Sobotę mogą być ...Puchary 😁
@lucho_83: Pogoń znając życie zrobi satysfakcjonujący GKS remis
Duńczyk nie gra i napastnicy strzelają gole przypadek?
Colak uczcił dzisiaj urodziny Stanko Svitlicy
tylko troszkę Colakowi do Serba brakuje
@Denton: Przeciez CV Svitlicy w porownaniu do CV Colaka wyglada jak nic.
@L: ja mówię o Lidze Polskiej tylko
Taką Legię to ja chcę oglądać co tydzień. Walka do końca, charakter, zimna krew w doliczonym — klasyczny Papszun-ball. Hindrich trzyma nas przy życiu, Čolak zamyka temat, a Lechia może tylko patrzeć, jak punkty uciekają. Legia nigdy się nie poddaje.💪💪💪💪💪💪💪💪
dobrze ze mamy bramkarza...z Tobiaszem bysmy spadli
@jax38: 100% racja. Tobiasz i Rajović załatwili nam sezon nie ma co!
Znowu nas spychają a my stoimy i sie rozpaczliwie bronimy. W meczu na luzie, przy remisie. Mental tej druzyny jest niesamowity. Ta Lechia na hura do przodu, to my zamiast im wyjsc do presingu zeby wybijali po autach jak w koncowce zapraszamy we wlasne pole karne XD
Czy my sie kiedys rzucimy na rywala jak Termalika i Lechia na nas? Czy tak co mecz bedziemy stali we wlasnym polu karnym i liczyli nie wiadomo na co? Wchodza mlodzi, mecz o nic, rywal jeszcze ułatwia bo sie rzuca, zostawia duzo miejsca, wystarczy podejsc, to nadal sie nic nie zmienia. Wmawiane jest tej druzynie, ze liczy sie walka, przesuwanie, zamiast po prostu dac im grac, wyluzowac ich przed meczem, zeby wyszli i grali, a nie sie bronili 70 minut z Lechią i Termaliką.
Niestety paprykarze przejda obok meczu za tydzień, bo im nie zależy i GKS zagra w pucharach. Wystraszyło wygrać któryś mecz z haniebnej 12-meczowej serii bez wygranej i byłaby gra w pucharach. Strasznie słaba ta liga.
@Piotrek: dawno tak nie było, że dwie śląskie drużyny będą grać w pucharach
Nasuwa się jedno pytanie: PO CO?
@antyRTS: Ale wiesz, ze Widzewowi to nic nie zmienia? Wygrywaja z Piastem i sie utrzymują.
Dobry wynik po fatalnej grze.
@Dariusz: Fatalna to byla w Niecieczy, tu byla o niebo lepsza. No, o pół nieba.
@L: o niebo albo o pół nieba to ma większy iloraz inteligencji szympans od ciebie. dobra była przez 30 min później to była rozpacz.
Brawo Legio!
3pkt jada do WARSZAWY nie wiem jak to zrobili ale to nic a styl gry no coz wszyscy widzielismy
Pogratulować tyle w temacie temacie
bodajże w zeszłej dekadzie to Colak strzelił Legii gola
@Denton: nie strzelił.
@Denton:
nie strzelił to mój błąd ale kilka sytuacji zepsuł
Makuszewski wtedy strzelił gola
Antonio królu, zawsze pisałem że jesteś debeściak!
z fartem trzeba żyć :-)
żelazko wypad na ukrainę
