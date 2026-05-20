Oceny legionistów za mecz z Lechią

Najwyższą notę za mecz z Lechią przyznaliście Otto Hindrichowi. Występ bramkarza oceniliście na 5,1 w skali 1-6. Większość pozostałych zawodników także otrzymała niezłe oceny. Z kolei najgorszą ocenę uzyskał Ermal Krasniqi - 2,5. W sumie oceniało 925 osób. Średnia ocena drużyny za to spotkanie to 3,5.
Hindrich 5,1
Leszczyński 4,3
Nsame 4,2
Čolak 4,1
Chodyna 4,0
Piątkowski 4,0
Augustyniak 3,8
Elitim 3,5
Szymański 3,3
Adamski 3,1
Żewłakow 3,1
Kapustka 3,1
Kováčik 3,0
Urbański 2,9
Ruben Vinagre 2,8
Krasniqi 2,5