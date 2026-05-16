Pięciobój

Wyniki legionistów w PŚ w Pazardziku

Małgorzata Karbownik | fot. pentathlon.org.pl
W Pazardziku w Bułgarii rozegrane zostały drugie w tym sezonie zawody Pucharu Świata w pięcioboju nowoczesnym, w którym startowało czworo zawodników Legii. Hanna Jakubowska (15. w swojej grupie eliminacyjnej) oraz Igor Radomyski (26. w eliminacjach w swojej grupie) zakończyli rywalizację na pierwszym etapie. Jakubowska po trzech konkurencjach zajmowała odległą lokatę, ale walczyła do końca - uzyskała drugi wynik biegu ze strzelaniem, ale wynik ten nie zapewnił awansu do półinału.

Do półfinałów awansowali z kolei Małgorzata Karbownik oraz Daniel Ławrynowicz. Niestety oboje nie zakwalifikowali się do finałów - zakończyli ten etap rywalizacji na miejscach 17. Karbownik, która jest jedną z najlepszych pięcioboistek na torze przeszkód, tym razem nie ustrzegła się kosztownego błędu w tej właśnie konkurencji. Wylosowana do fazy półfinałowej przeszkoda Flying Hoops wyśliznęła się z dłoni naszej zawodniczki, przez co konieczne było ponowne jej pokonanie. Została sklasyfikowana na 16 miejscu, które odpowiadało jej pozycji w klasyfikacji po dwóch konkurencjach. Legionistka uzyskała ósmy wynik w pływaniu oraz 15. w biegu ze strzelaniem i strat potrzebnych by awansować do finału nie udało się już odrobić.



