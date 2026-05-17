Dart

Karolina Ratajska finalistką Women's Series

Karolina Ratajska | fot. Legia Dart
Bodziach
Legionisci.com Legionisci.com

Trenerka nowej legijnej szkółki - Legia Darts, Karolina Ratajska zaliczyła bardzo udany występ w PDC Women's Series. W pierwszym turnieju dotarła do najlepszej czwórki, a w kolejnym jeszcze poprawiła ten wynik, awansując aż do finału dziesìątych zawodów serii. 

REKLAMA

W decydującym meczu lepsza okazała się Beau Greaves, ale występ Karoliny zasługuje na ogromne wyrazy uznania.

Wyniki legionistki:
Turniej 9:
1/4 finału: Karolina Ratajska 5-3 Jo Locke
1/2 finału: Trina Gulliver 5-4 Karolina Ratajska


Turniej 10:
1/8 finału: Karolina Ratajska 4-2 Rhian O'Sullivan
1/4 finału: Karolina Ratajska 5-4 Vicky Pruim
1/2 finału: Karolina Ratajska 5-3 Gemma Hayter
Finał: Beau Greaves 5-1 Karolina Ratajska


dart,Karolina Ratajska
fot. Legia Dart


tagi:
REKLAMA
REKLAMA

Komentarze (0)

+dodaj komentarz
🙂 😊 😃 😁 😂 🤣 😇 😉 😜 😎 😍 🤩 😤 🤨 😐 🤔 🧐 🥳 😟 ☹️ 😢 😭 😡 🤬 🤯 👍 👎 💪 👏 🤝 🖐 🙏 🎉 👀 🤡 💩 ☠️ ❤️ 🤍 💚 🖤 🔥 💥 🚀 🔴 ⚪️ 🟢 ⚫️ ⭐️ ⚽️ 🏀 🏉 🏐 🥇 🥈 🥉 🏅 🏆 🍺 🍻 🕯

REKLAMA
Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.
Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.
REKLAMA
REKLAMA
więcej filmów
REKLAMA
© 1999-2026 Legionisci.com - niezależny serwis informacyjny o Legii Warszawa. Herb Legii, nazwa "Legia" oraz pozostałe znaki firmowe i towarowe użyte zostały wyłącznie w celach informacyjnych.