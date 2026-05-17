Karolina Ratajska finalistką Women's Series

Trenerka nowej legijnej szkółki - Legia Darts, Karolina Ratajska zaliczyła bardzo udany występ w PDC Women's Series. W pierwszym turnieju dotarła do najlepszej czwórki, a w kolejnym jeszcze poprawiła ten wynik, awansując aż do finału dziesìątych zawodów serii.

REKLAMA

W decydującym meczu lepsza okazała się Beau Greaves, ale występ Karoliny zasługuje na ogromne wyrazy uznania.

Wyniki legionistki:

Turniej 9:

1/4 finału: Karolina Ratajska 5-3 Jo Locke

1/2 finału: Trina Gulliver 5-4 Karolina Ratajska





Turniej 10:

1/8 finału: Karolina Ratajska 4-2 Rhian O'Sullivan

1/4 finału: Karolina Ratajska 5-4 Vicky Pruim

1/2 finału: Karolina Ratajska 5-3 Gemma Hayter

Finał: Beau Greaves 5-1 Karolina Ratajska