Jeździectwo

Tablica poświęcona legijnym olimpijczykom sekcji jeździeckiej

fot. Legia Kozielska
15 kwietnia na terenie sekcji jeździeckiej Legii przy ulicy Kozielskiej, odbyła się uroczystość odsłonięcia tablicy poświęconej trzem olimpijczykom sekcji jeździeckiej skoków Legi Warszawa - Janowi Kowalczykowi (złoto w skokach przez przeszkody na IO w Moskwie, w 1980r.), Marianowi Kozickiemu (srebro w skokach przez przeszkody w jeździe drużynowej w 1980r.) oraz Eugeniuszowi Koczorskiemu (olimpijczyk z Seulu z 1988r.).

Uroczystość odbyła się w podniosłej atmosferze przy udziale Pełnomocnika Dowódcy Garnizonu Warszawa, Dowódcy Pułku Reprezentacyjnego WP, przedstawiciela Polskiego Związku Jeździeckiego oraz uczniów klas mundurowych z Zespołu Szkół Zawodowych im. Marszałka Franciszka Bielińskiego w Górze Kalwarii. Była okazją do przypomnienia wspaniałych wyników naszych zawodników, jak również przedstawienia aktualnej działalności Stowarzyszenia, ze szczególnym uwzględnieniem kontekstu sportowego. Inne warunki organizacyjne niż przed laty, nie wstrzymują działań Zarządu Stowarzyszenia w zakresie prowadzenia szkolenia jeździeckiego naszych zawodników.


