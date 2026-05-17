Kun odejdzie z Legii. Nie pojechał do Gdańska

Woytek
źródło: Legionisci.com, pilkanozna.pl

W ostatnich dniach Legia Warszawa przedłużyła umowy z dwoma kluczowymi zawodnikami – Rafałem Augustyniakiem i Bartoszem Kapustką. Trener Marek Papszun nie szczędził im pochwał: – Sprawdzili się. Pomogli nam zrealizować cel, jakim było utrzymanie. Zdali egzamin – podkreślił szkoleniowiec „Wojskowych”.

Wiosną pewnym punktem drużyny był także Patryk Kun, którego umowa ze stołecznym klubem również wygasa po zakończeniu obecnego sezonu. Jak się jednak dowiadujemy, jego losy potoczą się zupełnie inaczej. Niespodziewanie "Kunik" nie znalazł się w kadrze meczowej na mecz w Gdańsku. Trener wyjasnił, ze zgłosił uraz dzień przed meczem. Chwilę wcześniej zasugerował, że nie wszyscy zawodnicy w końcówce sezonu wykazali sie odpowiednią postawa.

W bieżących rozgrywkach Kun wystąpił w 19 meczach, w których zanotował dwie asysty, spędzając na boisku łącznie 1511 minut. Łączny bilans 31-latka w barwach Legii, do której trafił latem 2023 roku, to 88 spotkań i 2 zdobyte bramki.

 

Jeszcze jesienią wahadłowy był bardzo bliski opuszczenia Łazienkowskiej. W końcówce letniego okienka transferowego poważne zainteresowanie nim wyrażał Bruk-Bet Termalica Nieciecza, jednak ostatecznie do transferu nie doszło. Kun został w Warszawie, ale od sierpnia do drugiej połowy listopada ani razu nie podniósł się z ławki rezerwowych.

Jego sytuacja zmieniła się diametralnie w rundzie wiosennej. Po objęciu sterów przez Marka Papszuna i poważnej kontuzji Rubena Vinagre, Kun wskoczył do wyjściowego składu na lewe wahadło, zaczynając od meczu z GKS-em Katowice. Od tamtej pory spisywał się bez zarzutu i w dwunastu ostatnich spotkaniach wybiegał na murawę od pierwszej minuty. 

Mimo dobrej passy w ostatnich miesiącach przygoda piłkarza z Warszawą dobiega końca. Według naszych informacji obie strony nie dojdą do porozumienia w sprawie nowego kontraktu. Nadchodzące dni sa więc dla doświadczonego zawodnika ostatnimi w barwach Legii.



Hiszpan - 7 minut temu, *.telnaptelecom.pl

Kun, Colak, Nsame, Rajovic, Tobiasz, Krasniqi
dziękujemy za wszystko. Powodzenia w nowych klubach.

Paczkomat - 7 minut temu, *.plus.pl

I zostaniemy z Vinagrem!!!! Widzieliście co dziś odpi...lał?

ZenekL3 - 8 minut temu, *.play.pl

Katastrofa. Tracimy dżokeja kucyków.

MZ80 - 14 minut temu, *.centertel.pl

W normalnych czasach bez szans na grę w Legii

Dariusz - 19 minut temu, *.play-internet.pl

Chłopak starał się, ale jest za słaby jak chcemy walczyć o coś więcej niż utrzymanie.

robal - 21 minut temu, *.vectranet.pl

Przykra sprawa. Szkoda ale Legia potrzebuje zmian i to wielu. Ktoś musi odejść aby inny mógł przyjść. Patryk na pewno znajdzie sobie dobre miejsce. To dobry piłkarz.

NaSpokojnie - 37 minut temu, *.orange.pl

Gdyby za mniejsze pieniądze chciał grać, to by się przydał jako rezerwa.

Kobo(L)t - 38 minut temu, *.stansat.pl

Jak grał padlinę to nikt go nie chciał i słuszenie, a jak zaczał być przydatny to out. Aż się boję co wymyślą w zamian, nawet na ławkę

aewrq - 41 minut temu, *.orange.pl

pare meczow na poziomie. chce milionow to nara. kariery nie zrobi, ale by sie przydal

PLBBOY - 41 minut temu, *.play-internet.pl

Lubię go za charakter, ale chłopak nie wygra ze swoimi warunkami fizycznymi. Fajny gość. Życzę mu powodzenia.

Barnaba Król Portalu Legionisci.com - 42 minuty temu, *.110.89

Żegnaj Legendo!

Braveheart - 43 minuty temu, *.play-internet.pl

Kapustka 1zasłużył?
Kun zasłużył bardziej.

L - 20 minut temu, *.play.pl

@Braveheart: No ta, bo ty jestes w szatni i wiesz kto zasluzyl a kto nie. Tak zasluzyl bardziej, ze Kapustka przedluzyl kontrakt i gral przed przedluzeniem, a Kun udaje kontuzje XD.

I jaksi łeb pisze, ze BARDZIEJ ZASLUZYL XDDD

Przemek - 44 minuty temu, *.vectranet.pl

Ten, który coś gra, walczy to odpada. Masakra

L - 19 minut temu, *.play.pl

@Przemek: Ty umiesz czytac?! Typ symuluje kontuzje a ty piszesz, że WALCZY? No mega powalczyl.

e(L)o - 45 minut temu, *.ksiezyc.pl

👍

Sylwek do - 46 minut temu, *.orange.pl

Kun chciał za dużo zarabiać więc odejdzie

