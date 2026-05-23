Legia poza Europą...

​Nadchodzący mecz z Motorem Lublin, który odbędzie się w najbliższą sobotę na stadionie przy Łazienkowskiej 3, będzie dla piłkarzy i kibiców ostatnim akcentem na najbliższe dwa miesiące. Legioniści powrócą do poważnego grania o punkty dopiero w weekend 23-25 lipca, kiedy to wystartuje nowy sezon Ekstraklasy 2026/2027.

​Brak awansu do europejskich pucharów drastycznie odbije się na finansach stołecznego klubu. Przy Łazienkowskiej powstanie potężna dziura w klubowej kasie, tym samym budżet na kolejny sezon będzie znacznie niższy. Już teraz wiadomo, że z powodu braku wpływów od UEFA budżet płacowy pierwszej drużyny na przyszły sezon zostanie drastycznie uszczuplony - zmniejszy się o ponad 20 milionów złotych w porównaniu z obecnymi rozgrywkami.

​To drugi taki przypadek w ostatnich pięciu latach, kiedy ekipy z Warszawy zabraknie na arenie międzynarodowej. Poprzednio taka katastrofa miała miejsce w 2022 roku, gdy zespół przez znaczną część sezonu musiał walczyć o utrzymanie w najwyższej klasie rozgrywkowej.

Podopieczni Marka Papszuna mieli szanse na zajęcie dającego awans miejsca w lidze. Do tego brakowało splotu kilku korzystnych wyników, ale przede wszystkim - straty trzech punktów przez drużynę z Katowic. To się jednak nie ziściło.

GKS Katowice zremisował w Szczecinie z Pogonią w meczu 34. kolejki Ekstraklasy, co oznacza, że Legia Warszawa w przyszłym sezonie na pewno nie zagra w europejskich pucharach. "Wojskowym" do szczęścia brakowało niewiele. Ostatecznie zespół zajął 6. miejsce w tabeli.

Komentarze (88)

+ dodaj komentarz

🙂 😊 😃 😁 😂 🤣 😇 😉 😜 😎 😍 🤩 😤 🤨 😐 🤔 🧐 🥳 😟 ☹️ 😢 😭 😡 🤬 🤯 👍 👎 💪 👏 🤝 🖐 🙏 🎉 👀 🤡 💩 ☠️ ❤️ 🤍 💚 🖤 🔥 💥 🚀 🔴 ⚪️ 🟢 ⚫️ ⭐️ ⚽️ 🏀 🏉 🏐 🥇 🥈 🥉 🏅 🏆 🍺 🍻 🕯

dodaj

Emcees - 9 minut temu, *.plus.pl I w sumie dobrze. Wywalczenie europucharów byłoby tylko pudrowaniem g***a. Tak wysokie miejsce i tak możemy jedynie zawdzięczać słabości ligi w tym sezonie. Chyba w żadnej innej lidze przedostatnia drużyna na półmetku nie awansowała by o ponad pół tabeli odpowiedz

Tym - 20 minut temu, *.centertel.pl Może i lepiej skupią się na lidze i mamy nadzieję że majster wróci do nas 💪 odpowiedz

Kibic - 21 minut temu, *.plus.pl No i bardzo pięknie jest odpowiedz

Sobal 74 - 25 minut temu, *.t-mobile.pl Szkoda pucharow ale nikt mi niepowie ze pogoń się niepodlozyla jak mioduski z dyrektorkami czegoś głupiego niewymysla to jestem dobrej myśli na przyszły sezon ale boję się że te nieudaczniki coś wykombinują może kupią jakiegoś kolegę pi fachu rajovicivi odpowiedz

Darek - 30 minut temu, *.tpnet.pl Pół sezonu pałętali się w strefie spadkowej a teraz zdziwienie,że nie gramy w kwalifikacjach do europejskich pucharów. I bardzo dobrze. Niech grają raz na tydzień to może znowu zaczną coś znaczyć w lidze. Chyba,że sprowadzą kolejnych Rajoviciów to można zapomnieć o czymkolwiek.

Piąty sezon przejściowy za nami. Wstyd!!! odpowiedz

MZ80 - 31 minut temu, *.centertel.pl I dobrze nie zasłużyliśmy na puchary mocno przygotować się do ligi odpowiedz

Urs72 - 36 minut temu, *.t-mobile.pl Gratulacje za Utrzymanie opie...aczy w Ekstraklapie ......wielkie kontrakty, wielkie zakupy , wielkie pieniądze dla Zarządu co miesiąc na prywatne konta . odpowiedz

Andre as - 36 minut temu, *.play-internet.pl Mioduski jak Gil w Atletico Madryt w latach 90. On się skończył przyszedł Simeone i przyszły wyniki ( Real i Barca poza zasięgiem). Trzeba nowego właściciela i mądrych ludzi w pionie sportowym. odpowiedz

Carter - 37 minut temu, *.play.pl a jak by weszli i odpadli w pierwszej rundzie; to byłby dopiero płacz

Legia na razie nie jest przygotowana do walki w Europejskich Pucharach na dłuższym dystansie odpowiedz

Parker - 41 minut temu, *.play.pl w lutym jak startowali to nikt nie myślał o Pucharach tylko żeby się utrzymać

trzeba spokojnie przygotować się do kolejnego sezonu i wywalczyć awans; może takie oczyszczenie zrobi dobrze odpowiedz

Yeti - 43 minuty temu, *.161.180 No i dobrze! Mioduski won! odpowiedz

Stanton - 44 minuty temu, *.play.pl już kiedyś tak było w 2003 że Gieksa wyprzedziła Legię w walce o trzecie miejsce

a potem zagrała z Cemetarnica Skopje i odpadła w pierwszej rundzie kwalifikacyjnej odpowiedz

Aryon - 27 minut temu, *.play.pl @Stanton: Teraz GKS zanotuje progres, bo odpadnie w 2 Rundzie Kwalifikacji :) odpowiedz

Wawa - 23 minuty temu, *.play.pl @Stanton: i tak będzie teraz pogoń sprzedała gacie i jest jak jest odpowiedz

Kibic(L) - 45 minut temu, *.play-internet.pl Trzeba sobie jasno powiedzieć, że po takim sezonie Legia nie zasługiwała na puchary. Bez napastnika, z taka seria bez zwycięstwa, Z taka ilością remisow, z takimi transferami, z takim zarządzaniem, z takim prezesem... Miejsce zaciemnia jedynie obraz odpowiedz

Art - 47 minut temu, *.play.pl Może w końcu budżet zostanie postawiony z głowy na nogi i nie będzie konstruowany pod przyszłe dochody z awansu do pucharów. odpowiedz

(L)egia - 48 minut temu, *.99.116 Wierzę, że za Papszuna w Legii nastaną lepsze czasy. odpowiedz

kudłaty to okupant Legii - 49 minut temu, *.246.25 Ależ wredna podkładka pogoni... zero tituli, zero honoru... odpowiedz

Leon - 36 minut temu, *.centertel.pl @kudłaty to okupant Legii: Umiesz liczyć? To licz na siebie nie obwiniaj innych że grali jak grali. odpowiedz

Lao - 52 minuty temu, *.netfala.pl Mioduski znów myślał, że prześliźnie się fartem i po wtopach zachowując resztki twarzy, ale tym razem się nie udało. G..o mnie obchodzi czy to był sabotaż Pogoni czy też nie, ważne ile myśmy przez idiotyzm stracili punktów, które by te puchary dały. odpowiedz

Zbycho(L) - 54 minuty temu, *.play.pl Sam nie wiem, czy lepiej z pucharami czy bez. Serducho mówi puchary, a rozum tylko liga. Trzeba resetu. Czy w pucharach czy bez Mioduski i tak wycofa sobie kasę ze sprzedaży co lepszego zawodnika. Może dzięki temu trener da szanse młodym, bo kimś trzeba będzie grać, a przy pucharach pewnie by kupili jakieś wkłady zamiast piłkarzy.

Co lepsze czekam opinii. Pozdro dla wszystkich kibicek i kibiców naszej ukochanej LEGII. odpowiedz

InPost - 54 minuty temu, *.play.pl Z taką kadrą i tak 4 rund eliminacji lke byśmy nie przeszli więc nawet lepiej odpowiedz

Andcz - 55 minut temu, *.play.pl Nie szukajmy winnych na zewnatrz , możemy miec pretensję tylko do zarzadu,trenerów i pilkarzy. odpowiedz

Grzesiek85 - 57 minut temu, *.plus.pl Wyjdzie na dobre, jestem pewny. odpowiedz

Xman - 59 minut temu, *.play.pl Koniec tej mordęgi. I tak fajnie, ze Pan Marek ogarnął ten bajzel. Trzeba czekać na kolejny sezon.... odpowiedz

L - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl I dobrze. Burdel w klubie, sklad trzeba przemeblowac, potrzebne nam te puchary jak widzewowi majtki. Zwlaszcza ta LKE gdzie kasy niewiele, rywali slabi. 3 lata z rzedu tam gralismy i co nam to dalo w lidze i w excelu? Przeplacona kadre. A tak sobie zbudujemy w ciszy zespol za mniejszy hajs i moze w koncu sciagniemy kogos kto da jakosc za male pieniedze, bo za duze nie umiemy. Do tego zmiana dyrektora sportowego, dyr. skautingu. Lepiej bedzie bez pucharow. Puchary oznaczalyby koniecznosc 2x transferow i to szybko bo pichary tuz tuz. Jakbysmy to srobili bez kasy? odpowiedz

Wolfik - 45 minut temu, *.play.pl @L: Zgadzam się. Za dużo latem będzie się działo w klubie, więc puchary obciążyłyby nas dodatkowo. Zresztą z tą kadrą i tak byśmy nie przeszli eliminacji. A pewnie kilka punktów w lidze przez to by uciekło. Mówi się trudno, rankingu klubowego szkoda, ale niech inni się pomęczą.

Wierzę, że trener Papszun popracuje mocną w nadchodzącym sezonie. Wiosną wyciągnął Legię z bagna, bez niego być może bylibyśmy teraz na miejscu Lechii. odpowiedz

Hhj - 1 godzinę temu, *.play.pl Ile Lecha można mieć w jednym sezonie? Dobrze że się skonczyl odpowiedz

BYŁO PRZESŁANIE ZE W RAZIE BRAKU MISTRZOSTWA W TYM SEZONIE ZAKOŃCZY SIĘ OGROMNYM PROTESTEM ,,- NIEMA MISTRZOSTWA I NIEMA EUROPU W OGÓLE - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl I ZAPOWIEDZI Z PROTESTU JAK ZNAM ŻYCIE PEWNIE TEŻ JUŻ NIE AKTUALNE ... NIEMA NIC ... NO UTRZYMAĆ SIĘ UDAŁO W LIDZE, CHOCIAŻ TO ... ALE CZY TO NA LEGIĘ COKOLWIEK ZMIENIA ? odpowiedz

Wolfik - 1 godzinę temu, *.play.pl To było raczej do przewidzenia, chociaż losy ważyły się do końca. Cóż, szkoda ale sami jesteśmy sobie winni. I tylko ciężko wywalczonego rankingu klubowego szkoda. Ale z takim zarządzaniem...to też mało zaskakujące jest. odpowiedz

Duro - 1 godzinę temu, *.99.20 Bardzo dobra wiadomość! odpowiedz

Tak - 45 minut temu, *.play.pl @Duro:

Niestety... TAK odpowiedz

Kibic. - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Panowie. Kilka tygodni temu drżeliśmy o utrzymanie a teraz martwi nas brak pucharów... Na spokojnie. Trzeba zbudować drużynę na kolejny sezon i nie pozwolić na takie miesiące porażek na każdym polu jakie były w tym. Dobre transfery i spokojne praca zaowocują poprawa pozycji w przyszłym roku. odpowiedz

Olo69 - 1 godzinę temu, *.play.pl Piłkarski poker odpowiedz

KKS - 1 godzinę temu, *.plus.pl Hahahah odpowiedz

geds - 1 godzinę temu, *.play.pl Spirala recesji. Robi się dziadowskie transfery, to się nie dostaje do pucharów . Nie dostaje się do pucharów to jest mniej pieniędzy. Mniej pieniędzy to jeszcze bardziej dziadowska kadra, jeszcze bardziej dziadowska kadra to jeszcze gorsze wyniki. Gorsze wyniki to jeszcze słabszy dochód, bo taniej się sprzedaje bardziej dziadowskich graczy niż ich poprzedników itd. itd w dół. Mioduski jest idiotą. Jak miał stabilizację i regularną grę w pucharach, to nie umiał docenić. Trzeba było dmuchać i chuchać na pierwszą drużynę żeby była krok po kroku coraz mocniesza, bo to silnik napędzający i sukcesy sportowe i kasę. A drùżyna niemal co okno od lat jest słabsza. Naprawdę, lepiej dla nas że nie zagrają w pucharach. W spokojnym mikrocyklu tygodniowym Papszun pociągnie tę drużynę. Jakbyśmy taką bandę średniaków mieli oglądać co trzy dni to wyniki będą jak teraz. Odchodzi Pankov i Elitim. Ta drużyna będzie jeszcze słabsza kadrowo i tylko Papszun przy spokojnym cyklu gier w kraju i czasie na trening może coś z nich wycisnąć. odpowiedz

Grochów - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Tak jak miało być tak się stało i nic się nie zmieniło ustawka za ustawka i co ustawione i podstawione amen odpowiedz

Kunta Kinte - 1 godzinę temu, *.orange.pl Katharsis odpowiedz

(L) - 1 godzinę temu, *.jmdi.pl Dramat, ale z drugiej strony mogliśmy spaść, więc jak się nie ma co się lubi to się lubi co się ma. odpowiedz

Aqq - 1 godzinę temu, *.media.pl Legia odpadła z pucharów tylko i wyłącznie na własne życzenie a nie dlatego że w jakimś innym meczu padł taki a nie inny wynik. Pamiętajmy o historycznej serii kilkunastu meczów bez zwycięstwa, o porażce z Termalicą u siebie czy dwóch porażkach w krótkim czasie z Piastem. W tak słabym sezonie mistrzostwo było na wyciągnięcie ręki i fatalnych wyników nie usprawiedliwia kontuzja Nsame.

A co brak pucharów oznacza w praktyce? Dużo czasu na treningi, na rozpracowanie każdego ligowego rywala, do wygrania ligi i dobrego przygotowania do 4 rundy eliminacji LM od której zacznie mistrz Polski w 2027. odpowiedz

Rysio - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Kłania się remis w Gdyni... odpowiedz

Sławek - 40 minut temu, *.centertel.pl @Rysio: i Zabrzem i połową jesieni odpowiedz

BRNB - 1 godzinę temu, *.orange.pl Tak to sie skonczylo co bylo do przewidzenia jak sie gubilo pkt. na meczach domowych a odnosnie meczu "PSZ" - GKSK" zakonczyl ze " tak " jak mialo byc niech wiec odpoczywa " L 30+ " bo nie wytrzyma sezonu pod wzgledem wytrzymalosciowym mimo ze beda grali raz w tygodniu oprocz "Pucharu RP " gdzie beda grali w srodku tygodnia ale pod wzgledem finansowym "L" beda zadowoleni niezaleznie czy graja czy nie !!! odpowiedz

LEGIONISTA_Z_MIASTA - 1 godzinę temu, *.orange.pl Legii od lat brakuje dwóch rzeczy: sponsora z prawdziwego zdarzenia, który potrafi wkładać w Legię kilkadziesiąt baniek rocznie ekstra i normalnego zarządzania w klubie. Reszta już jest od dawna: kibice, stadion, akademia i wiele innych rzeczy. Ale tych dwóch rzeczy nie ma, więc jest jak jest. odpowiedz

kaczy - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Jakby się zastanowić, gdzie zabrakło punktu to w meczu z Piastem, gdzie Tobiasz ustawił się do rzutu wolnego jak amator. A GKS odpadnie z LK na pierwszym rywalu i tylko zaniży punktację Polski w przyszłym sezonie w rankingu UEFA. odpowiedz

Tommy - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Czas na zasłużone wakacje dla naszych super gwiazd 😔 odpowiedz

Pawciu - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl Przykro ale po prostu nie zasłużyli...a GKS odpadnie po pierwszej-drugiej rundzie eliminacji i tyle ich widzieli w Europie odpowiedz

Wolfik - 50 minut temu, *.play.pl @Pawciu: My z taki składem też niewiele byśmy ugrali. Trzeba poczekać aż Papszun zrobi to po swojemu. Efekty przyjdą, jestem przekonany. odpowiedz

e(L)o - 1 godzinę temu, *.plus.pl I dobrze... Puchary zatarły by zły sezon i byłby zachwyt, a tak utrzymaliśmy się i to jest obraz sezonu odpowiedz

renifer - 1 godzinę temu, *.centertel.pl najgorszy własciciel,biedak co wziął sie za piłke odpowiedz

Hehehehe - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl I bardzo k.. dobrze. Sprzedajcie Mioduskiego odpowiedz

Viagra - 1 godzinę temu, *.centertel.pl I bardzo dobrze niech ogarną najpierw swoje podwórko. odpowiedz

A - 1 godzinę temu, *.172.207 Kupi ktos Zewlakowa ? odpowiedz

MZ80 - 1 godzinę temu, *.centertel.pl I dobrze nie zasłużyliśmy na puchary mocno przygotować się na ligę odpowiedz

Smok Wawelski - 1 godzinę temu, *.centertel.pl 😁Bravo...miód odpowiedz

Lostek - 1 godzinę temu, *.plus.pl Pogoń się położyła ehh... szkoda a było tak blisko , teraz trzeba się skupić na maksa na nowym sezonie wierzę ,że Mareczek ogarnie ten burdel już widać jego efekty pracy teraz będzie miał czas to wszystko poukładać z nowymi zawodnikami i wierzę , że przyszły sezon będziemy realnie w walce o mistrzostwo Polski . Pozdrawiam braci po szalu tylko LEGIA !!! odpowiedz

Ranking - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Teraz punkty w rankingu będą się dzielić przez 5 a nie przez cztery. Ale zero punktów zdobytych przez GKS nadal da zero;) odpowiedz

znawca. - 1 godzinę temu, *.inetia.pl yes yes yes odpowiedz

Kazik kibic - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Ale beka 😜😁🥳 odpowiedz

Tekken (L) - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Z innej beczki, mamy w Polsce najlepsze ciepłe miesiące do grania, a u nas przerwa w rozgrywkach . odpowiedz

Alan - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Byl czas gdy w niej graliśmy a mimo to trybuny tez byly puste..... odpowiedz

Gtr - 30 minut temu, *.play.pl @Alan: anal, stary widzewiaku, kogo obchodzi widzewska prehistoria? odpowiedz

Wilanow - 1 godzinę temu, *.orange.pl Szkoda qrva szkoda… odpowiedz

Ryj - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Zaorać! odpowiedz

Krzysztof z Wo(L)i - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Trzeba było tak od początku sezonu grać, a teraz nie ma nas w pucharach europejskich,będzie mniejszy budżet,Kocham Cię Legio!

Sama musisz sobie wywalczyć dobrą przyszłość a nie czekać na wyniki meczów z innych boisk. odpowiedz

Frugo - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Mioduski WON! odpowiedz

Tekken(L) - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Dobrze się zakończył ten sezon, bo nie spadliśmy. Trzeba patrzyć realnie, czas na wychowanków i tanie transfery, oszczędności. Nie zasługiwalismy w tym roku na puchary. odpowiedz

Chuck pzpn - 1 godzinę temu, *.78.21 Pieprzenie drukarskie!!!!!!!!!! odpowiedz

Chudy Grubas - 51 minut temu, *.78.243 @Chuck pzpn:

Nie no, wiadomo, ale o czym piszesz konkretnie? odpowiedz

AdamJ - 1 godzinę temu, *.play.pl Niestety, ale zbyt dużo i zbyt głupio straciliśmy punktów, żeby zasłużyć na puchary. Może i dobrze, że brak pieniędzy zmobilizuje włodarzy i nauczy rozsądku i oszczędności, jak dopiero perspektywa bliskiej śmierci skłania nałogowca-alkoholika do odstawienia alkoholu. odpowiedz

sylvano82@o - 1 godzinę temu, *.orange.pl Żeby była kasa to do europejskich pucharów też trzeba awansować.... odpowiedz

Egon - 1 godzinę temu, *.waw.pl Długo zanosiło się na sobotę cudów.

Skończyło się jednak inaczej, więc trzeba się modlić, żeby ktoś konkretny zainteresował się Legią i zdecydował się ją przejąć.

Czym szybciej, tym lepiej, bo długi nas wkrótce pochłoną. odpowiedz

Woot - 1 godzinę temu, *.icpnet.pl Budżet i tak wciąż większy niż trzeba żeby wygrać tę słabą ligę. odpowiedz

kibic - 1 godzinę temu, *.orange.pl i bardzo dobrze. odpowiedz

miron - 1 godzinę temu, *.play.pl Jak długo loczek będzie niszczył ten klub? odpowiedz

wtf - 1 godzinę temu, *.play.pl Czy wyjdzie Kulesza i powie że cała Polska widziała co się odj...ało w Szczecinie!Mam nadzieję że tak wywalczone przez Gieksę puchary ładnie połączą ze spadkiem! odpowiedz

Aryon - 40 minut temu, *.play.pl @wtf: Masz rację GKS prawdopodobnie spadnie w przyszłym sezonie. Nie jest łatwo łączyć ligę z pucharami. Legii jakoś udało się wywinąć w tym sezonie przed spadkiem, ale GKS nie jest na tyle mocną psychicznie drużyną, aby wyjść z dołka. Oni mieli praktycznie na tacy podane puchary przez Pogoń. Ta bramka zdobyta przez przypadek przez Pogoń tak przeraziła gospodarzy, że juz później wcale nie atakowali, aby przypadkiem nie podwyższyć wyniku. Odnoszę wrażenie, że jedynie Grosickiemu chciało sie grać w tym meczu jeszcze o jakikolwiek wynik. Pozostali chcieli jak najszybciej bramkę stracić, na co wskazywała miażsżaca przewaga GKS-u i ich coraz groźniejsze ataki, a ta sytuacja z bramkarzzem to było kuriozum. Który bramkarz w takiej sytuacji gra rękami. Gdy się wychodzi z interwencją w takim miejscu to gra się głową. W sumie to miał dużo miejsca i czasu, aby tą głową wybić piłkę, a on gra rękami. Mnie to śmierdzi na kilometr sprzedanym meczem, ale to przecież nie Legia. W tej sytuacjj Kulesza nie powie, że "cała Polska widział", bo w takiej sytuacji wszystko jest w porządku, gdy Legia traci w takich okolicznościach. odpowiedz

Sylwek do - 32 minuty temu, *.orange.pl @wtf: chłopie tam w bramce stał zawodnik z pola odpowiedz

Emeryt - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl W sumie zasłużenie. Trzeba coś zbudować żeby pchać się do Europy. Cały sezon temu przeczył dłużej walczyliśmy żeby nie spaść niż żeby grać w Europie. odpowiedz

domjakis - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Ewidentnie ustawiony o mecz Pogoni z GKS, bramkarz odbija piłkę, specjalnie poza polem karnym, a obrońca ucieka z linii strzału przy bramce. odpowiedz

Śmieszne - 47 minut temu, *.play.pl @domjakis:

Obejrzyj powtórkę całego meczu odpowiedz

Wiatrak - 1 godzinę temu, *.centertel.pl I bardzo dobrze. Za całokształt sezonu Legii sie puchary nie należały odpowiedz

Legia to my - 1 godzinę temu, *.orange.pl Wychodzi strata 2 pktów z Górnikiem w końcówce. odpowiedz

Setter - 1 godzinę temu, *.play.pl szkoda, brakuje tego punktu z Koroną, Niecieczą u siebie, tych dwóch z Górnikiem odpowiedz

majusL@legionista.com - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Jak się gra tak się ma!! Paradoksalnie jest czas odbudować drużynę. odpowiedz

Prezesie pal wroty - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Pogonić ta lokowata porowe 😡 odpowiedz

Obesrany pudel - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Nie należało sie. Pudel won odpowiedz

KasztanoRonaldo - 1 godzinę temu, *.gigainternet.pl To papa dla wszystkich pseudokopaczy odpowiedz

REKLAMA

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.