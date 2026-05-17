Čolak: Miałem przeczucie, że zdobędę bramkę

Ermal Krasniqi i Antonio Čolak | fot. Mishka / Legionisci.com
Mikołaj Ciura
źródło: Legia Warszawa

- To dla mnie emocjonujący moment. Zrobię wszystko, aby pomóc Legii zdobywać sukcesy. Jestem bardzo szczęśliwy, że zdobyłem tę bramkę. Miałem przeczucie, że jeśli zagram, to zdobędę bramkę - powiedział po wygranej z Lechią Gdańsk i zwycięskim golu w samej końcówce meczu napastnik Legii Warszawa, Antonio Čolak.

- Za mną ciężki uraz i rehabilitacja. Cieszę się, że wróciłem - szczególnie do Gdańska. Ostatnim razem też zdobyłem bramki w Trójmieście, również w doliczonym czasie. Cieszę się, że mogę tak pomagać drużynie i również, że wygraliśmy trzeci mecz z rzędu. Teraz przed nami mecz w domu, i ten również chcemy wygrać.

 

- Od pierwszych treningów z trenerem Markiem Papszunem mówiliśmy, że chcemy pracować z meczu na mecz. To wychodzi nam bardzo dobrze. Co tydzień mamy nowe analizy, nowe treningi. Chcemy być na najlepszym poziomie w meczu, ale przechodzimy przez różne momenty. Raj jesteśmy lepsi, raz gorsi, ale ostatecznie musimy wygrywać. Walczymy zawsze o trzy punkty. Cieszymy się, że mamy szansę powalczyć o europejskie puchary.

- Mój kontrakt z Legią obowiązuje. Jestem tu bardzo szczęśliwy. Chcę dawać drużynie 100% siebie. Chcę również walczyć o sukcesy z Legią i chcę zdobywać bramki. Liczę, że w następnym sezonie też będę zdobywać ich dużo.



Komentarze (1)

Trampek - 30 minut temu, *.orange.pl

Nie jest gorszy od "statysty" występującego non-stop w wyjściowym składzie .

