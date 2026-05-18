Bohater meczów w Trójmieście może szukać klubu

Na środku zdjęcia Ermal Krasniqi i Antonio Čolak | fot. Mishka / Legionisci.com
Woytek
źródło: pilkanozna.pl

Jak informuje portal pilkanozna.pl, lista zawodników, którzy po tym sezonie pożegnają się z Łazienkowską, wciąż jest długa. W klubie trwają ostatnie ustalenia co do przyszłości niektórych zawodników.

Wiadomo, że z Łazienkowską 3 pożegnają się Radovan Pankov, Kacper Tobiasz i Patryk Kun. Wciąż niejasna jest przyszłość Jean-Pierre'a Nsame, któremu wygasa kontrakt. Ale to nie wszystko.

Według informacji „PN” Legię może opuścić Antonio Colak. 32-letni napastnik, mimo przebłysków formy w kluczowych momentach, ma dostać od władz „Wojskowych” wolną rękę w poszukiwaniu nowego pracodawcy.

 

Colak ma kontrakt ważny jeszcze przez rok. W obecnym sezonie – mimo że rzadko był graczem podstawowej jedenastki (7 występów) – dwukrotnie razy potrafił zmienić losy meczu. Chorwat stał się prawdziwym katem drużyn z Trójmiasta. To jego dwa trafienia w Gdyni oraz przede ważny gol w Gdańsku sprawiły, że Legia ma o 4 punkty więcej. Ironią losu jest fakt, że oba kluby, którym Colak tak mocno zaszedł za skórę, są dziś blisko spadku z ligi. W sumie Colak wystąpił w 20 meczach, zdobywając w nich 4 bramki.

Władze klubu pożegnają się także z 27-letnim Ermalem Krasniqim. Kosowianin kończy okres wypożyczenia. Choć Legia zagwarantowała sobie w umowie opcję definitywnego wykupu zawodnika, przy Łazienkowskiej zdecydowano, że klub z tego prawa nie skorzysta. Skrzydłowy dostał w tym sezonie mnóstwo szans – pojawił się na boisku aż 31 razy (19 w podstawowym składzie) - jednak jego liczby nie rzuciły na kolana. Bilans zaledwie 2 bramek i jednej asysty okazał się zbyt skromny, by działacze zdecydowali się na sięgnięcie do kieszeni.



