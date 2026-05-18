Wyniki 32. kolejki III ligi

W weekend rozegrano mecze 32. kolejki III ligi. Legia II Warszawa wygrała z Bronią Radom i zdecydowanie odjechała pozostałym zespołom w tabeli.
Warta Sieradz, która bardzo długo trzymała się za stołecznym zespołem, spadła na 3. miejsce.
Wyniki 32. kolejki:
KS Wasilków 0-3 (0-3) Wigry Suwałki
Znicz Biała Piska 2-6 (1-3) Ząbkovia Ząbki
ŁKS Łomża 5-0 (3-0) GKS Bełchatów
Jagiellonia II Białystok 0-1 (0-1) KS CK Troszyn
Lechia Tomaszów Mazowiecki 2-0 (1-0) Świt Nowy Dwór Mazowiecki
Widzew II Łódź 0-2 (0-1) Mławianka Mława
Wisła II Płock 1-1 (0-0) Olimpia Elbląg
GKS Wikielec 1-1 (0-1) Warta Sieradz
Broń Radom 1-2 (0-1) Legia II Warszawa
