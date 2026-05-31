Wieczysta awansowała do Ekstraklasy

Wieczysta Kraków uzupełniła grono zespołów, które w sezonie 2026/27 zagrają w Ekstraklasie. Drużyna z Krakowa będzie występować w najwyższej klasie rozgrywkowej po raz pierwszy w historii.

W półfinale baraży Wieczysta pokonała Polonię 3-2, natomiast w finale ograła Chrobrego Głogów 2-1.

Kilka dni temu Komisja Odwoławcza ds. Licencji Klubowych PZPN po rozpatrzeniu odwołania klubu przyznała Wieczystej licencję uprawniającą do udziału w rozgrywkach Ekstraklasy. Klub ma rozgrywać domowe mecze na Stadionie Miejskim w Krakowie. Będzie go dzielić z Wisłą. Co ciekawe, w rozgrywkach będą brać udział aż 3 drużyny z Krakowa - Cracovia, Wisła i Wieczysta.

Wcześniej bezpośredni awans wywalczyły Wisła i Śląsk Wrocław.