Wieczysta awansowała do Ekstraklasy

Wieczysta Kraków uzupełniła grono zespołów, które w sezonie 2026/27 zagrają w Ekstraklasie. Drużyna z Krakowa będzie występować w najwyższej klasie rozgrywkowej po raz pierwszy w historii. 

W półfinale baraży Wieczysta pokonała Polonię 3-2, natomiast w finale ograła Chrobrego Głogów 2-1. 

 

Kilka dni temu Komisja Odwoławcza ds. Licencji Klubowych PZPN po rozpatrzeniu odwołania klubu przyznała Wieczystej licencję uprawniającą do udziału w rozgrywkach Ekstraklasy. Klub ma rozgrywać domowe mecze na Stadionie Miejskim w Krakowie. Będzie go dzielić z Wisłą. Co ciekawe, w rozgrywkach będą brać udział aż 3 drużyny z Krakowa - Cracovia, Wisła i Wieczysta. 

Wcześniej bezpośredni awans wywalczyły Wisła i Śląsk Wrocław.



GARGAMEL1982 - 26 minut temu, *.orange.pl

Czyli kolejny klub w Eklapie,który nakryje czapka naszego golodupca i będzie nas łał i piłkarsko i finansowo hahaha

borsuk - 34 minuty temu, *.t-mobile.pl

Można się oburzać itd. ale typek wyciągnął w parę lat osiedlowy klub do ekstraklasy. Jak to świadczy o "działaczach" z takiego Zawiszy, Stomilu etc?

Kiwi 🥝 - 17 minut temu, *.vectranet.pl

@borsuk: lub innego Sosnowca…

Rikki - 35 minut temu, *.net.pl

Gówniana ta nasza liga to ewidentny przykład że w tym ligowym cyrku liczy się tylko zasobny portfel . Wieczysta ma stadion rodem z B klasy , kibiców-fanow chyba wcale więc ten marginalny twór opiera się na polituj się Boże zasobnym portfelu gdzie kupić da się wszystko. Lechia ze wspaniałym stadionem jest uje...na minusowymi punktami i spada a tu taki Dziad sypnął groszem i licencja przyznana. Polka schodzi na psy rzygać się chce. W tyłku powoli mam ten cyrk.!!!

KAMI(L) - 43 minuty temu, *.play.pl

Kolejna paranoja po Amice, Groclinie czy Termalice. Co gorsze Wieczysta z Termalicą we dwie za rok mogą być w Ekstraklasie. Już szczerze bym wolał nawet czarnych p...w z K6 - do nich chociaż czuć pogardę

Tomek - 46 minut temu, *.play.pl

Kabaret. Piniądz rządzi

Legia to my - 46 minut temu, *.orange.pl

To jakiejś jaja są

