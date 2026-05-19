Wyniki legionistów na ME U-18

W Osijeku odbyły się Mistrzostwa Europy do lat 18 w strzelaniach do rzutków. W konkurencji Trap startowali zawodnicy Legii - Wiktoria Wysocka oraz Sebastian Ruta.
Wyniki legionistów:
Trap Kobiet: 20. Wiktoria Wysocka
Trap mężczyzn: 25. Sebastian Ruta
Trap mężczyzn (drużynowo): 5. Polska (Antoni Sołtys 70, Natan Kawalec 58, Sebastian Ruta 55) 183 pkt.
Trap duet: 13. Polska (Sebastian Ruta 60, Wiktoria Wysocka 44) 104 pkt.
Trap trio: 6. Polska (Natan Kawales 40, Antoni Sołtys 37, Sebastian Ruta 37) 114 pkt.