34. kolejka Ekstraklasy. Koniec sezonu

Legia uplasowała się na 6. pozycji. Z ligą pożegnały się Bruk-Bet Termalica Nieciecza, Arka Gdynia i Lechia Gdańsk.
34. kolejka:
Bruk-Bet Termalica Nieciecza 3-2 Lechia Gdańsk
Legia Warszawa 4-0 Motor Lublin
Górnik Zabrze 6-2 Radomiak Radom
Pogoń Szczecin 1-1 GKS Katowice
Cracovia 1-1 Korona Kielce
Lech Poznań 2-2 Wisła Płock (C+ Sport)
Raków Częstochowa 3-0 Arka Gdynia
Jagiellonia Białystok 1-0 Zagłębie Lubin
Widzew Łódź 2-1 Piast Gliwice
Aktualna tabela Ekstraklasy
Terminarz i wyniki Ekstraklasy
Klasyfikacja strzelców