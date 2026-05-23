34. kolejka Ekstraklasy. Ostatnie rozstrzygnięcia

W sobotę okaże się także, kto będzie ostatnim spadkowiczem z ligi. Wszystkie mecze rozpoczną się o tej samej godzinie i będą transmitowane jednocześnie w formie Multiligi+ na antenie C+ Sport 3. Poszczególne spotkania będą pokazywane w całości na innych kanałach.
34. kolejka:
Sobota, 23.05.
godz. 17:30 Bruk-Bet Termalica Nieciecza - Lechia Gdańsk
godz. 17:30 Legia Warszawa - Motor Lublin (TVP Sport)
godz. 17:30 Górnik Zabrze - Radomiak Radom (C+ Sport 5)
godz. 17:30 Pogoń Szczecin - GKS Katowice
godz. 17:30 Cracovia - Korona Kielce
godz. 17:30 Lech Poznań - Wisła Płock (C+ Sport)
godz. 17:30 Raków Częstochowa - Arka Gdynia
godz. 17:30 Jagiellonia Białystok - Zagłębie Lubin (C+ Sport 4)
godz. 17:30 Widzew Łódź - Piast Gliwice (C+ Sport 2)
