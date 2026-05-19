W trzecim ćwierćfinałowym meczu fazy play-off koszykarze Legii Warszawa przegrali z MKS-em Dąbrowa Górnicza 91-92. Stan rywalizacji 2-1 dla Legii, gra toczy się do trzech zwycięstw.
Czwarte spotkanie odbędzie się w czwartek w Dąbrowie Górniczej.
PLK: MKS Dąbrowa Górnicza 92-91 Legia Warszawa
Kwarty: 27-25, 18-28, 26-17, 21-21
MKS Dąbrowa Górnicza
|nr
|zawodnik
|minuty
|punkty
|rzuty z akcji
|za 2 punkty
|za 3 punkty
|za 1 punkt
|zbiórki
|asysty
|faule
|0
|D. Bonner
|15:45
|2
|0/2 (0%)
|0/1 (0%)
|0/1 (0%)
|2/2 (100%)
|3
|1
|0
|2
|J. Wojdała
|0:00
|0
|0
|0
|0
|4
|M. Piechowicz
|24:36
|16
|7/9 (77%)
|5/5 (100%)
|2/4 (50%)
|8
|2
|4
|5
|A. Załucki
|3:17
|3
|1/3 (33%)
|1/3 (33%)
|0
|0
|1
|7
|E. Montgomery Jr
|20:06
|6
|1/3 (33%)
|1/3 (33%)
|4/7 (57%)
|6
|1
|3
|8
|L. Muhammad
|29:49
|16
|6/16 (37%)
|4/10 (40%)
|2/6 (33%)
|2/2 (100%)
|5
|7
|3
|10
|J. Musiał
|16:50
|18
|6/8 (75%)
|4/4 (100%)
|2/4 (50%)
|4/5 (80%)
|2
|1
|1
|11
|R. Curry Jr
|28:05
|11
|3/14 (21%)
|2/11 (18%)
|1/3 (33%)
|4/7 (57%)
|1
|7
|4
|14
|J. Gray
|26:14
|12
|4/6 (66%)
|4/6 (66%)
|4
|2
|3
|15
|M. Peterka
|23:21
|2
|1/9 (11%)
|1/5 (20%)
|0/4 (0%)
|8
|2
|1
|23
|N. Woźny
|0:00
|0
|0
|0
|0
|32
|A. Bogucki
|11:57
|6
|3/4 (75%)
|3/4 (75%)
|3
|0
|4
|Suma
|92
|32/74 (43%)
|20/43 (46%)
|12/31 (38%)
|16/23 (69%)
|42
|23
|24
Trener: Artur Gronek
Legia Warszawa
|nr
|zawodnik
|minuty
|punkty
|rzuty z akcji
|za 2 punkty
|za 3 punkty
|za 1 punkt
|zbiórki
|asysty
|faule
|0
|J. Graves
|27:56
|10
|4/11 (36%)
|3/6 (50%)
|1/5 (20%)
|1/2 (50%)
|5
|2
|1
|1
|B. Czapla
|0:00
|0
|0
|0
|0
|3
|A. Pluta
|34:51
|15
|5/9 (55%)
|2/3 (66%)
|3/6 (50%)
|2/2 (100%)
|4
|11
|2
|5
|W. Tomaszewski
|7:43
|0
|0/3 (0%)
|0/2 (0%)
|0/1 (0%)
|3
|1
|0
|7
|D. Brewton Iii
|24:06
|19
|5/13 (38%)
|4/8 (50%)
|1/5 (20%)
|8/10 (80%)
|3
|5
|0
|13
|M. Tass
|8:24
|0
|0/1 (0%)
|0/1 (0%)
|2
|0
|5
|15
|O. Siliņš
|22:58
|16
|5/8 (62%)
|5/8 (62%)
|1/2 (50%)
|1
|0
|5
|23
|M. Kolenda
|29:47
|8
|3/12 (25%)
|1/1 (100%)
|2/11 (18%)
|4
|1
|2
|25
|R. Thompson
|19:19
|12
|5/6 (83%)
|5/5 (100%)
|0/1 (0%)
|2/2 (100%)
|7
|0
|5
|32
|M. Wilczek
|0:00
|0
|0
|0
|0
|42
|C. Ponsar
|24:56
|11
|3/7 (42%)
|2/4 (50%)
|1/3 (33%)
|4/5 (80%)
|10
|1
|4
|Suma
|91
|30/70 (42%)
|17/30 (56%)
|13/40 (32%)
|18/23 (78%)
|43
|21
|24
Trener: Heiko Rannula
Komisarz: Zbigniew Błażkowski
Sędziowie: Jakub Zamojski, Łukasz Andrzejewski, Bartłomiej Kucharski
Centrum informacji o koszykarskiej Legii