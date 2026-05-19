Koszykówka

MKS Dąbrowa Górnicza 92-91 Legia Warszawa

W trzecim ćwierćfinałowym meczu fazy play-off koszykarze Legii Warszawa przegrali z MKS-em Dąbrowa Górnicza 91-92.  Stan rywalizacji 2-1 dla Legii, gra toczy się do trzech zwycięstw.

Czwarte spotkanie odbędzie się w czwartek w Dąbrowie Górniczej.

 

Kwarty: 27-25, 18-28, 26-17, 21-21

MKS Dąbrowa Górnicza

nrzawodnikminutypunktyrzuty z akcjiza 2 punktyza 3 punktyza 1 punktzbiórkiasystyfaule
0D. Bonner15:4520/2 (0%)0/1 (0%)0/1 (0%)2/2 (100%)310
2J. Wojdała 0:000000
4M. Piechowicz24:36167/9 (77%)5/5 (100%)2/4 (50%)824
5A. Załucki3:1731/3 (33%)1/3 (33%)001
7E. Montgomery Jr20:0661/3 (33%)1/3 (33%)4/7 (57%)613
8L. Muhammad29:49166/16 (37%)4/10 (40%)2/6 (33%)2/2 (100%)573
10J. Musiał16:50186/8 (75%)4/4 (100%)2/4 (50%)4/5 (80%)211
11R. Curry Jr28:05113/14 (21%)2/11 (18%)1/3 (33%)4/7 (57%)174
14J. Gray26:14124/6 (66%)4/6 (66%)423
15M. Peterka23:2121/9 (11%)1/5 (20%)0/4 (0%)821
23N. Woźny0:000000
32A. Bogucki11:5763/4 (75%)3/4 (75%)304
Suma9232/74 (43%)20/43 (46%)12/31 (38%)16/23 (69%)422324

Trener: Artur Gronek

Legia Warszawa

nrzawodnikminutypunktyrzuty z akcjiza 2 punktyza 3 punktyza 1 punktzbiórkiasystyfaule
0J. Graves27:56104/11 (36%)3/6 (50%)1/5 (20%)1/2 (50%)521
1B. Czapla0:000000
3A. Pluta34:51155/9 (55%)2/3 (66%)3/6 (50%)2/2 (100%)4112
5W. Tomaszewski7:4300/3 (0%)0/2 (0%)0/1 (0%)310
7D. Brewton Iii24:06195/13 (38%)4/8 (50%)1/5 (20%)8/10 (80%)350
13M. Tass8:2400/1 (0%)0/1 (0%)205
15O. Siliņš22:58165/8 (62%)5/8 (62%)1/2 (50%)105
23M. Kolenda29:4783/12 (25%)1/1 (100%)2/11 (18%)412
25R. Thompson19:19125/6 (83%)5/5 (100%)0/1 (0%)2/2 (100%)705
32M. Wilczek0:000000
42C. Ponsar24:56113/7 (42%)2/4 (50%)1/3 (33%)4/5 (80%)1014
Suma9130/70 (42%)17/30 (56%)13/40 (32%)18/23 (78%)432124

Trener: Heiko Rannula

Komisarz: Zbigniew Błażkowski
Sędziowie: Jakub Zamojski, Łukasz Andrzejewski, Bartłomiej Kucharski

Komentarze (3)

p10 - 1 godzinę temu, *.centertel.pl

Tass mecz przegral faulami, ma 3 faule i dyskutuje z sedziami lapiac techniczny

LegiaFans - 1 godzinę temu, *.centertel.pl

Legia przegrała, ale ta seria wciąż jest pod kontrolą. Jednopunktowa porażka na wyjeździe to sygnał, że trzeba poprawić koncentrację i obronę w kluczowych momentach, ale nie ma tu żadnego dramatu. Jeśli zespół wróci do swojej intensywności i ograniczy straty, powinien zamknąć tę rywalizację w kolejnym meczu.💪💪💪💪💪

KAMIL - 1 godzinę temu, *.com.pl

w 3kw. mieć 59-45 i w moment stracić , zero pomysłu na obronę strefową MKSu i Kolendzie się w głowie popie....liło z tymi trójkami ... nie zdziwi nic jak będzie 5 mecz !

