Triumf Kaczmarka w Rostocku

W Rostocku odbył się bokserski turniej 5th International Greifenpokal z udziałem zawodników reprezentacji Polski. W rywalizacji juniorów, kat. -65kg zobaczyliśmy pięściarza Klubu Bokserskiego Legia, Borysa Kaczmarka. Legionista pokazał się z bardzo dobrej strony i pewnie wygrał obie walki, triumfując w swojej kat. wagowej.

Szczególnie cenna była finałowa wygrana ze zdecydowanym faworytem - Niemcem, Samiullahem Mamodzaiem.

Dla Borysa było to bardzo dobre przetarcie przed czerwcowymi mistrzostwami Polski juniorów, a także kolejnymi międzynarodowymi startami.