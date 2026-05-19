Podnosimy Wojtka - zbiórka dla młodego kibica Olimpii

Nasi przyjaciele z Elbląga zbierają pieniądze na leczenie i rehabilitację 14-letniego Wojtka - syna jednego z kibiców ZKS-u. Transparent poświęcony akcji "#PodnosimyWojtka" został wywieszony na niedzielnym wyjazdowym meczu Legii w Gdańsku. Zachęcamy do wspierania TUTAJ.



Chłopak z Elbląga w zeszłym roku najechał na dziurę na hulajnodze elektrycznej, co poskutkowało upadkiem i uderzeniem głowy o asfalt. Konsekwencją tego był poważny uraz czaszkowo-mózgowy, rozlany uraz mózgu oraz urazowy krwotok podtwardówkowy. Został natychmiastowo przewieziony do Szpitala Wojewódzkiego w Elblągu, gdzie jego stan został określony jako krytyczny. Po wielogodzinnej operacji ratującej jego życie, podczas której został wykonany zabieg obustronnej kraniektomii, nasz syn został przetransportowany do Oddziału Anastezjologii i Intensywnej Terapii dla Dzieci znajdującym się w gdańskim szpitalu, w którym przebywa do chwili obecnej.

Wojtek ma 14 lat i był pełnym pasji oraz energii, zdrowym nastolatkiem. Jego największą pasją jest piłka nożna i pomimo wielu przeciwności od losu, cały czas dążył do spełnienia swojego marzenia, jakim jest granie w profesjonalnej drużynie piłkarskiej. I chcemy zrobić wszystko, by wciąż mógł spełnić to marzenie.

Środki pozyskane ze zbiórki przeznaczone zostaną na leczenie, specjalistyczny sprzęt oraz rehabilitację, której potrzebować będzie Wojtek.

