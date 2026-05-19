Podnosimy Wojtka - zbiórka dla młodego kibica Olimpii

2026-05-19 | Podnosimy Wojtka | fot. OE
Bodziach
Nasi przyjaciele z Elbląga zbierają pieniądze na leczenie i rehabilitację 14-letniego Wojtka - syna jednego z kibiców ZKS-u. Transparent poświęcony akcji "#PodnosimyWojtka" został wywieszony na niedzielnym wyjazdowym meczu Legii w Gdańsku. Zachęcamy do wspierania TUTAJ.

Chłopak z Elbląga w zeszłym roku najechał na dziurę na hulajnodze elektrycznej, co poskutkowało upadkiem i uderzeniem głowy o asfalt. Konsekwencją tego był poważny uraz czaszkowo-mózgowy, rozlany uraz mózgu oraz urazowy krwotok podtwardówkowy. Został natychmiastowo przewieziony do Szpitala Wojewódzkiego w Elblągu, gdzie jego stan został określony jako krytyczny. Po wielogodzinnej operacji ratującej jego życie, podczas której został wykonany zabieg obustronnej kraniektomii, nasz syn został przetransportowany do Oddziału Anastezjologii i Intensywnej Terapii dla Dzieci znajdującym się w gdańskim szpitalu, w którym przebywa do chwili obecnej.

Wojtek ma 14 lat i był pełnym pasji oraz energii, zdrowym nastolatkiem. Jego największą pasją jest piłka nożna i pomimo wielu przeciwności od losu, cały czas dążył do spełnienia swojego marzenia, jakim jest granie w profesjonalnej drużynie piłkarskiej. I chcemy zrobić wszystko, by wciąż mógł spełnić to marzenie.

Środki pozyskane ze zbiórki przeznaczone zostaną na leczenie, specjalistyczny sprzęt oraz rehabilitację, której potrzebować będzie Wojtek.

ZRZUTKA NA LECZENIE WOJTKA


Lechia Gdańsk - Legia Warszawa podnosimy Wojtka,flagowisko Legii w Gdańsku
fot. Mishka / Legionisci.com


