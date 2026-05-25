Wyniki 33. kolejki III ligi

W weekend rozegrano mecze 33. kolejki III ligi. Legia II Warszawa gładko przegrała z Widzewem II Łódź.
2. miejsce w tabeli zajmuje aktualnie ŁKS Łomża, ale trzecia Warta Sieradz ma tyle samo punktów. O tym, kto zagra w barażach o awans do 2. ligi, zadecyduje ostatnia kolejka.
Wyniki 33. kolejki:
Legia II Warszawa 0-3 Widzew II Łódź
Warta Sieradz 2-1 Wigry Suwałki
KS Wasilków 1-4 Broń Radom
KS CK Troszyn 0-2 ŁKS Łomża
GKS Bełchatów 1-2 Jagiellonia II Białystok
Olimpia Elbląg 2-3 Znicz Biała Piska
Świt Nowy Dwór Mazowiecki 2-3 Wisła II Płock
Ząbkovia Ząbki 2-2 GKS Wikielec
Mławianka Mława 3-1 Lechia Tomaszów Mazowiecki
